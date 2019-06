Precandidatos afines a amoldar el papel de las Fuerzas Armadas de manera constante

El pasado miércoles 22 de mayo, la Cámara de Diputados aprobó la reforma de la Ley Orgánica Militar con los votos de los representantes del Frente Amplio (FA), el Partido Independiente, Unidad Popular y el Partido de la Gente. Uno de los objetivos de la iniciativa es reducir el número de los mandos superiores de las Fuerzas Armadas (FFAA). El proyecto deberá ser aprobado en la Cámara de Senadores, y el oficialismo pretende hacerlo este mes. Sin embargo, para el Partido Nacional y el Partido Colorado, es necesario un análisis más profundo del texto normativo. Pero ¿cuál es el rol que deberían tener las FFAA en un país como Uruguay? ¿Es necesario repensarlo? A esas interrogantes respondieron los precandidatos de los partidos con representación parlamentaria en diálogo con CRÓNICAS.

Por Oscar Cestau | @OCestau y Magdalena Raffo | @MaleRaffo

Frente Amplio

Para contestar esas preguntas, Daniel Martínez se remitió al programa del partido de gobierno, el cual señala que las FFAA deben tener una estructura integrada profesionalmente, capaz de evolucionar y mantener actualizado su potencial, siendo capaces de interpretar la evolución dinámica de la situación internacional. Dijo, a su vez, que hoy tenemos más territorio marítimo que terrestre, por lo que la estrategia tiene que cumplir a cabalidad con la vigilancia de las fronteras y el mar territorial. “También tenemos que seguir apostando a profundizar la discusión para avanzar en una doctrina más democrática dentro de las fuerzas”, apuntó.

Por su parte, Carolina Cosse entiende que el mundo cambió mucho, así como Uruguay, y por tanto es necesario repensar el rol de las FFAA de la misma manera que se hace con cualquier institución, y tomando como base “en qué mundo estamos, qué significa defender la soberanía, qué competencias tienen que tener y cómo tienen que estar preparadas”. Explicó, entonces, que se las imagina muy tecnificadas, capacitadas e integradas a la sociedad.

Según Óscar Andrade, el tamaño del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, todavía es muy grande en relación a la población, y existe un nivel de costos muy importante en relación al PIB en comparación con Brasil y Argentina. Además, hizo alusión a que continúa pendiente la reforma de la Caja Militar, dado que la transformación llevada adelante “fue extraordinariamente tenue y está en el debe de los procesos de gobiernos del FA”.

En la misma línea, Mario Bergara plantea hacer una revisión del enfoque sobre el rol, el alcance, la dimensión y la organización de las FFAA, y remarca que eso hay que hacerlo en diálogo respetuoso y tolerante, “como se ha hecho en todas las reformas estructurales que el FA realizó”, es decir, “con la sociedad o con los actores políticos y sociales relevantes”. El economista afirma que la modificación aplicada sobre la Caja Militar difícilmente la considera una reforma, porque no resuelve los temas de la seguridad social del área militar ni contribuye a la resolución financiera de la caja, que tiene un déficit anual de 450-500 millones de dólares. Con respecto a la necesidad de aprobar una nueva Ley Orgánica Militar, sostuvo que es uno de los temas de tratamiento multipartidario, pero debe llevarse a cabo con un diálogo respetuoso con las propias FFAA. “Ahí es donde debemos discutir para qué son las FFAA y qué rol deben tener. Dadas las características de Uruguay, el eje no puede ser la preparación para una guerra”, concluyó.

Partido Nacional

Los precandidatos blancos también hablan de la importancia de analizar y repensar el papel de las FFAA. En el caso de Luis Lacalle Pou, expresó que hay que reequiparlas, reanimarlas y darles sentido. “El mundo, las acechanzas, las hipótesis, cambian, y la protección de la soberanía, de alguna manera también”, argumentó. Por otro lado, lamentó que el cuidado de las fronteras con respecto al narcotráfico hoy no se ejerce plenamente en el país; tampoco el control de los cielos ni del territorio marítimo. En cuanto al despliegue del Ejército, esgrimió que tiene que cambiar, y que la readecuación es constante en cualquier Estado moderno.

En tanto, Jorge Larrañaga subrayó que en lo que respecta al análisis del rol de las FFAA “siempre se hace puro humo y no se discute nada”. De hecho, criticó que hace 15 años que se instaló el gobierno del FA y se viene hablando de esta discusión, y agregó que a la institución hay que adecuarla a los tiempos actuales para poder llevar adelante funciones que son importantes.

Juan Sartori ve a las FFAA como muy respetadas y necesarias, y resalta que los soldados deberían ganar más. “Hay que reencontrarles el rol a beneficio del país y salir de esa ideología de hace 50 años, de enfrentamientos entre los militares y los tupamaros, porque nadie que empiece hoy la Escuela Militar estaba en esa época”, aseveró. Asimismo, señaló que las tres ramas son necesarias para el control y la defensa del territorio, y aseguró que no está de acuerdo con pedirles a los militares que hagan otras funciones que no sean las suyas propias. Consultado sobre si deberían apoyar en tareas policiales, el empresario opinó que no, porque esa “es la tarea de la policía, entonces encontremos por qué esta no está pudiendo hacer su trabajo, y démosle todos los instrumentos para que pueda cumplir con él, pero no va a solucionar el problema que lo haga otro que no tiene esa función”.

Por otra parte, si bien Enrique Antía reivindicó el papel de las FFAA en la defensa nacional, indicó que las quiere participando en la comunidad, y por eso propone incorporarlas en su plan de emergencia laboral. “Yo me las imagino coordinando con las intendencias en todo el país, para tratar de dirigir los empleos necesarios para mejorar la calidad higiénica y de presentación del país. Así como siempre participan cuando hay una inundación o una emergencia nacional, mi idea es que colaboren más en los problemas de la sociedad”, indicó. En Maldonado, el departamento que dirige, Antía ha firmado acuerdos con las FFAA para mantenimiento de la caminería vial, y en base a esa experiencia, cree necesario que los efectivos militares se integren a trabajar con la comunidad.

Partido Colorado

Amoldar las FFAA en forma constante es lo que buscan los colorados, en línea con lo que proyectan desde los otros partidos. El expresidente Julio María Sanguinetti no piensa que las fuerzas estén atrasadas en cuanto a conceptos –la prueba está en que actúan en el exterior en misiones de paz riesgosas, con capacidad y formación suficientes, fundamenta-. Sin embargo, dice que en los últimos años han tenido reequipamiento bajo, especialmente en la Fuerza Aérea y la Marina, y también arrastran una situación social compleja porque el soldado es el funcionario peor pagado de todo el Estado.

Lo que se está debatiendo hoy es la Ley Orgánica, y esa es una discusión “fundamental”, en palabras de Ernesto Talvi, puesto que la sociedad debe debatir y decir qué FFAA quiere tener, afirmó. Una vez definidos sus cometidos, hay que darles el entrenamiento, el equipamiento y la remuneración que les permita cumplirlos. En cuanto a la importancia de esas tareas, ejemplificó que el país tiene 256.000 kilómetros cuadrados de territorio marítimo, por lo cual “tenemos que poder patrullar nuestras costas, ríos, arroyos, lagunas, embalses, ya no para enfrentar una situación bélica, sino para disuadir la pesca ilegal, la contaminación de nuestras aguas, la explotación ilegal de las riquezas del subsuelo, y para interceptar contrabando de drogas y de armas”. Añadió que hoy “lo estamos haciendo a duras penas, con enorme sacrificio, con el equipamiento más obsoleto de la historia moderna”.

José Amorín, por su parte, resaltó las dificultades por las que atraviesan las FFAA. Entre ellas, nombró los sueldos, que “son malos”. Señaló, asimismo, que es probable que haya efectivos que no tengan funciones demasiado interesantes, o sea, que solo están para cumplir. Por lo tanto, “tenemos que amoldar las fuerzas al país que queremos, pero esa es una discusión que tendremos que tener entre todos”, concluyó.

Partido Independiente

Según la opinión de Pablo Mieres, luego de la aprobación de la Ley Marco de Defensa, que implicaba redefinir el concepto de la defensa nacional, el gobierno se salteó el segundo paso, que debió haber sido ajustar la estructura de las FFAA mediante la reforma de la Ley Orgánica Militar, y fue directamente al tercero, es decir, a la reforma de la Caja Militar, que se concretó el año pasado. “Estos son los tres pasos para completar un proceso de transformación y de puesta al día, donde las FFAA tienen que cumplir funciones muy valiosas para el país, pero tenemos que dibujar el cuerpo de la estructura militar en relación a las mismas”, manifestó.

Unidad Popular

Para Gonzalo Abella, las FFAA tienen algunas tareas que son imprescindibles, por ejemplo, en caso de una catástrofe nacional, o en la Marina, para defender la soberanía territorial. “Pero hay otras funciones… ellos tienen un gran caudal de información a través del Instituto Geográfico Militar, de nuestros recursos naturales, del tema del Santa Lucía, del recurso agua, de un montón de insumos, e incluso hasta de la prospección de yacimientos, y necesitamos ese conocimiento también”, mencionó. Otra cosa que le preocupa a su partido político es que el mundo civil desconoce totalmente el mundo militar, pero la alta oficialidad sabe perfectamente quién es quién en el mundo civil. “Nosotros estamos tratando de entender las FFAA, saber cuántos efectivos tienen, cuánta artillería blindada, cuánta caballería motorizada, por qué hay más efectivos de tierra que de mar y más de mar que de aire. Las FFAA son un factor de poder, y si tú te ponés a dialogar temas de desarrollo con un alto oficial y demostrás tu desconocimiento total de la naturaleza del arma, no sos creíble”, sentenció.