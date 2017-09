Para Topolansky, Sendic es “el que más sabe” de Genética Humana aunque en 2015 él se confesó “casi un analfabeto” en el tema

La actual vicepresidenta de la República, Lucía Topolansky, aseguró en las últimas horas que su predecesor en el cargo “es el que más sabe de Genética Humana” a pesar de “no tener el cartoncito”, haciendo referencia al título de grado que Sendic nunca presentó. Sin embargo, el 5 de diciembre de 2015 el entonces vicepresidente de la República, Raúl Sendic, aseguró ser “casi un analfabeto” en Genética Humana.



-¿Es cierto que te recibiste de Genética Humana con medalla de oro?, le consulta la periodista María Noel Marrone al vicepresidente de la República, Raúl Sendic, en el marco del programa de Canal 12 “Sonríe, te estamos grabando”.

“Estudié medicina en Cuba. No pude terminar porque justo fue la apertura democrática en Uruguay e hice una licenciatura en genética”, contesta Sendic. Tras afirmar que tenía “dos o tres” medallas de oro de la licenciatura en su haber, el entonces presidente de la Asamblea General confesó que prácticamente no tenía conocimientos en la materia.

“Hoy ni me animo a hablar de la genética porque es impresionante lo que avanzó en estos 20, 30 años”. Luego la periodista le consulta si es necesario aggiornarse y el vicepresidente responde de forma afirmativa y se sincera: “Hoy tenés que empezar de vuelta, digamos. Hoy casi soy un analfabeto”.

Luego de haber visto el título que Sendic nunca presentó públicamente, la actual vicepresidenta de la República, Lucía Topolansky, aseguró este jueves en el programa radial, En Perspectiva, que Sendic “es uno de los que más sabe en Uruguay sobre Genética Humana” (…)“aunque no tenga el cartoncito”.

Topolansky indicó que Sendic revalidará “lo que pueda” de sus estudios y al ser consultada sobre el título que dijo haber visto, respondió que “no tenía el escalón final, pero los tres años de curso estaban hechos”.

Topolansky hizo énfasis en los conocimientos de Sendic y opinó que en Uruguay debería existir la Licenciatura en Genética Humana para ayudar a bajar la mortalidad infantil.

“Desde el punto de vista de la Genética Humana, pienso que en Uruguay es uno de los que sabe más, aunque no tenga ese cartoncito. Me consta que él ahora va a dedicarse a revalidar lo que pueda, porque en el país no existe esa licenciatura”, concluyó.