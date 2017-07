Alfie: “El resultado del PC en las encuestas se debe a que nadie ve un candidato claro”

Isaac Alfie, exministro de Economía – Partido Colorado

Pequeñas agrupaciones y varios candidatos a presidente alejan al Partido Colorado (PC) de las grandes corrientes que históricamente supo tener. En menos de un año deberá contar con un postulante definido si quiere jugar en la carrera electoral, asegura el economista y contador Isaac Alfie. Preocupado por la situación que atraviesa el partido que integra, pero confiado en las propuestas en las que trabajan sus dirigentes, entiende que al PC le va mal en las encuestas porque “nadie ve un candidato claro y por tanto ¿a quién va a seguir?”. En entrevista con CRÓNICAS, habló de los desafíos que la fuerza política deberá sortear, y se refirió a la incidencia que ha tenido el Partido de la Gente sobre la oposición.

-¿Cómo vive este momento del PC?

-Nadie puede negar lo que dicen las encuestas, aunque sea 7%, 9% o 10% pero cualitativamente no cambia la historia. Es un momento complejo para el PC que tiene que sobrellevar, y buscar interna y democráticamente la manera de posicionarse de vuelta frente a la opinión pública, porque tiene un problema en ese sentido.

A mí no me parece mal, me parece hasta bien esta balcanización de pequeñas agrupaciones o de cantidad de candidatos a presidente; en el fondo es algo fermental, pero de aquí a poco menos de dos años tiene que decantar en algunas candidaturas.

-¿Ese es el desafío?

-El gran desafío del PC es tener un crecimiento importante en el sector que perdió a manos del Frente Amplio (FA) Hay muchos quincistas que han votado a determinado sector del FA, que son los que ahora en las encuestas aparecen como que no votarían a nadie o que están en duda. Eso de que no votan a nadie es absoluta mentira, porque llegado el momento van a terminar votando a alguien, entonces el PC tiene que lograr captarlos de vuelta.

“Lamentablemente Pedro Bordaberry ha abandonado, pero yo siento que era el mejor candidato a presidente”

La matriz ideológica del PC no ha cambiado, siempre fue republicana-liberal, con más o menos intervencionismo estatal –eso es un tema de matices, que los tienen todos los partidos-. Lo que sí está claro es que el mundo ha cambiado mucho, la tecnología avanzó y, por ende, hay que modernizar, adaptarse a los tiempos.

-¿El PC se ha adaptado?

-Yo sigo viendo al PC como un partido –incluso a veces voy a algunas reuniones- que siempre está pensando en el futuro y mirando lo que pasa en el mundo. Jorge Batlle capaz que era el abanderado más grande de eso, ni qué hablar de [Julio María] Sanguinetti, que sabe lo que está pasando y para dónde viene la historia.

Pero no solo estas dos grandes figuras… lamentablemente Pedro Bordaberry ha abandonado, pero yo siento que era el mejor candidato a presidente, el que tenía un programa armado, estudiado, que se preparó. Igualmente, entiendo que es un tema de qué apoya la ciudadanía, y que hay cosas que a veces van más allá de si uno está preparado o no.

Sanguinetti dijo, y yo suscribo sus palabras, “si usted quiere un equipo de gobierno, deme tres o cuatro días y le hago dos equipos de gobierno completos”, porque el partido sigue teniendo esos técnicos, sigue teniendo muchachos jóvenes –aunque parezca mentira se han integrado cantidad de jóvenes bien valiosos, que ojalá tengan tiempo para crecer-, de hecho hay muchos en la bancada de Diputados, y creo que tienen gran futuro y espero que así sea por el bien del país.

Como me dijo un conocido votante del FA que ahora no sabe si lo va a votar, al país le falta PC, es decir, un partido que piensa en el futuro, que conoce el horizonte del Estado, y que además fue haciendo un proceso de aggiornamiento, porque no quedó anclado, era una renovación permanente para adecuarse a los tiempos.

-Más allá de que existan dirigentes con aspiraciones, ¿ve un candidato claro?

-No, no veo un candidato claro todavía.

-Y eso, a esta altura, es perjudicial…

-Yo creo que parte de eso está en el resultado de las encuestas, o sea, nadie ve un candidato claro y por tanto ¿a quién va a seguir? El PC tiene casi un año para tener un candidato definido, y tampoco es que sea un partido desconocido, es un partido con larga historia, y por eso le puede costar menos que un candidato se haga conocido.

Programa hay, se está trabajando también en el aggiornamiento y en propuestas. Luis Hierro [López] está tratando de coordinar eso para las bases grandes del partido, no solo para un sector. Yo creo que allí han surgido algunas cosas muy interesantes que se van a ir presentando, pero claramente se precisa por lo menos un par de figuras grandes, que traten de formar corrientes importantes. Todos los partidos necesitan más de una corriente, el Partido Nacional (PN) tiene dos bien importantes, el FA tiene al menos tres de peso; los partidos en Uruguay y en todos lados del mundo funcionan así.

-¿Usted tiene su candidato?

-No aún.

“El Partido de la Gente le resta a la oposición porque la divide”

-El Partido de la Gente (PG) quiere captar votantes de todos los partidos, pero da la sensación de que al que más ha golpeado ha sido al PC. ¿Coincide?

-Yo no estoy muy seguro de que haya sido así, y la verdad es que de otros partidos preferiría no opinar. Sí le digo que no tengo una evaluación tan certera de eso, puede ser posible que así sea porque el PC no tiene figuras tan claras, pero al PG las encuestas tampoco le están dando un resultado electoral tan importante, siendo que se ha tratado de posicionar… lógicamente que lo ha hecho porque surgió de la nada.

-¿Y le suma a la oposición?

-Yo creo que resta porque divide. Por la Ley Electoral uruguaya, que en realidad no me parece mala, cuanta más división hay, más posibilidades tiene el partido mayoritario o la mayoría de las minorías en caso de no llegar al 50%, de tener, por ejemplo, como tuvo en la última elección el FA, una mayoría parlamentaria, en dos elecciones con menos del 48% de los votos y mayoría en ambas Cámaras. Es la Ley Electoral y así funciona, así que cuanto más divide peor es, porque usted tiene que pagar plenos y los demás pagan no plenos.

