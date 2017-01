“Si hay alguien que puede ser el presidente en caso de que el FA pierda, es Lacalle Pou”

Daniel Buquet, politólogo e investigador del Instituto de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la Udelar

El politólogo Daniel Buquet dialogó con CRÓNICAS acerca de los sucesos que marcaron el 2016, y se animó a proyectar los posibles escenarios de cara al 2019. En cuanto a la oposición, opinó que “Larrañaga va a volver a perder” y que no ve “a ningún otro blanco que le pueda ganar a Lacalle Pou”, y sobre el oficialismo, sostuvo que “es posible que se repita la interna Mujica-Astori, pero sería decepcionante porque demostraría que el Frente Amplio (FA) después de 15 años de gobierno no tiene nada nuevo para mostrar”.

Por Magdalena Raffo | @MaleRaffo

El 2016 fue un año “extraño” para el analista, por varios motivos. En materia económica las perspectivas eran negativas, y si bien el gobierno no pronosticaba una recesión, algunos economistas y empresarios la esperaban. Sin embargo, la situación se revirtió, los indicadores económicos se tornaron más positivos y la inflación cerró el año con 8,1%.

En paralelo, a pesar de la brusca caída de imagen que había sufrido el presidente Tabaré Vázquez en el 2015, en el último año se detuvo como consecuencia de una actitud “muy proactiva” de su parte y un cambio de estrategia, que implicó comenzar a mostrarse en público, sensible, preocupado por los problemas de la gente, y a realizar los Consejos de Ministros en el Interior de manera muy frecuente.

En definitiva, “le estaba yendo mal al país y parecía que iba a ser un muy mal año, y le estaba yendo mal al gobierno y parecía que la imagen venía en franco deterioro, pero da la sensación de que los últimos meses del año le resultaron favorables al gobierno”, explicó.

Complicado para el FA

De todas formas, opinó que para el partido de gobierno fue un año “muy crítico”, entre otras cosas, porque fue el año de la elección interna del FA, de la que Javier Miranda salió vencedor.

Agregó que este dato es relevante porque en cierta forma demuestra que en el FA hay una tensión muy fuerte en cuanto a la orientación económica, es decir, entre quienes creen necesario mantener el manejo ortodoxo en términos macroeconómicos que ha venido llevando adelante el gobierno, y quienes promueven la profundización de los cambios con una visión más cercana a las izquierdas más radicales de América Latina.

Igualmente, puntualizó que la posibilidad de que el FA le generara problemas al gobierno se minimizó con el triunfo de Miranda, dado que de los cuatro candidatos era “el más amigo” de la orientación del gobierno.

Consultado acerca del impacto que podría tener a futuro el alejamiento del diputado Gonzalo Mujica de la estructura del FA, Buquet dijo que es un caso puntual que “no es tan drástico” como se ha planteado, puesto que el partido de gobierno no tiene mayoría automática y siempre tuvo que negociar dentro de la bancada.

Hacia adelante

En referencia al clima electoral que se vive cuando faltan casi tres años para las próximas elecciones, el politólogo señaló que en realidad los políticos están siempre en campaña, aunque la intensidad varía con el tiempo.

El panorama hacia 2019 está bastante cerrado, comentó. En el caso del Partido Nacional (PN), algunas figuras como Adriana Peña y Sergio Botana intentaron posicionarse, pero Jorge Larrañaga, líder de Alianza Nacional, los llamó al orden “porque prácticamente lo estaban dejando afuera, y tiene que moverse porque ya perdió dos internas”, indicó.

Luis Lacalle Pou, quien dirige Todos Hacia Adelante, es el opositor “más cómodo” porque es el líder de la oposición, ya que las encuestas lo mantienen en una posición privilegiada en intención de voto, además de que tiene un sector político detrás, agrupado y consistente.

“Si hay alguien que puede ser el presidente de Uruguay en caso de que el FA no gane la elección, es Lacalle Pou. Otra cosa es pensar si será un gran presidente o no, yo no me pronuncio al respecto, pero está despegado. Larrañaga va a volver a perder y no veo a ningún otro blanco que le pueda ganar a Lacalle Pou”, concluyó.

En el Partido Colorado (PC) “no está claro ni siquiera que aparezcan propuestas nuevas, más allá de que siempre está la intención de hacerlo. [Fernando] Amado podría ser, pero no hay ninguna razón para pensar que pueda pelearle una interna a [Pedro] Bordaberry”, apuntó.

Repetir o renovar

Sobre los posibles candidatos del FA, Buquet sostuvo que “es posible que en la próxima elección se repita la interna de [José] Mujica y [Danilo] Astori, pero sería muy decepcionante porque demostraría que el FA después de 15 años de gobierno no tiene nada nuevo para mostrar”.

De todos modos, afirmó que hoy [Daniel] Martínez tiene la delantera cómoda y representa una perspectiva bastante clara de renovación, además de Constanza Moreira, que ya peleó la candidatura. “[Raúl] Sendic quedó por el camino, básicamente por su culpa, y [Mario] Bergara aparece como posible presidenciable”, añadió.

“Martínez está despegado cómodamente pero tiene la desventaja de ser el intendente de Montevideo, entonces le tiene que salir todo bien porque la Intendencia es la tumba de los cracks, ahora anda bárbaro pero su imagen puede derrumbarse”, estimó.

Otro hecho que marcó el 2016 fue el crecimiento de Edgardo Novick, que “surgió a la vida política casi de casualidad, mostró tener un potencial muy importante para ser un desconocido político y decidió lanzarse como candidato presidencial, aunque para él la carrera de obstáculos es mucho más larga”, expresó.

Se esperan conflictos

En cuanto a las perspectivas para el 2017, el analista aseveró: “Este año va a ser complicado para el gobierno porque se abre de nuevo la discusión presupuestal, y los sindicatos le van a decir: ‘¿Viste que no estaba tan mal la situación como vos decías? Así que poniendo estaba la gansa’. Va a ser un año conflictivo, el propio FA y los sindicatos van a presionar al equipo económico para que afloje, y el FA va a querer dejar todo “atadito” hasta el 2019, con las mínimas heridas posibles”.