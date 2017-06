Andrés Abt: “La Intendencia de Montevideo nos trancó muchas propuestas y luego se apropió de ellas”

Andrés Abt, alcalde del Municipio CH

Estacionamientos subterráneos, wifi gratis en las plazas y trabajo con privados de libertad en espacios públicos, fueron algunos de los proyectos que el Municipio CH pretendía implementar. Pero, tras demoras y frenos para que la gestión del alcalde nacionalista Andrés Abt no pudiera llevarlos adelante, la Intendencia de Montevideo (IM) terminó lanzándolos como propios. Así lo aseguró Abt en entrevista con CRÓNICAS. De todas formas, lejos de sentirse dolido, dijo que le parece positivo porque demuestra que sus propuestas son realmente buenas.

Por Magdalena Raffo | @MaleRaffo

-¿Qué gestiones cree que puede llevar adelante dentro de su competencia como para que los ciudadanos puedan apreciar las virtudes de un gobierno de cercanía?

-Cuando era candidato a alcalde y me presentaba como tal, nadie tenía idea de qué era un alcalde, qué hacía, qué competencias tenía, entonces un primer objetivo es que esto sea realmente un gobierno de cercanía, que el vecino y las instituciones del territorio sientan que somos una puerta de llegada a la mejora de la calidad de vida en el barrio. Para eso trabajamos en el alumbrado, el barrido, la limpieza, los espacios públicos, hacemos actividades culturales.

Tres Cruces, La Blanqueada, Parque Batlle, Villa Dolores, Buceo, Pocitos y Punta Carretas son los barrios que integran el CH.

-¿Tiene el presupuesto necesario para hacer todo eso?

-Tenemos un presupuesto corto, de 105 millones de pesos más IPC. Lo bueno que tiene este Municipio es que las necesidades básicas de sus habitantes están satisfechas; acá no hay problemas de saneamiento, de vialidad –aunque se puede mejorar-.

-¿Qué es lo que más demandan los vecinos entonces?

-Lo que más demanda la gente es la limpieza, y trabajamos muchísimo en eso. También en los espacios públicos y en la seguridad, desde el rol que nos compete, mejorando la iluminación. El presupuesto no da porque acá viven 180.000 personas, y yo he tenido discusiones con el intendente por ese tema, pero entiendo que hay necesidades más importantes en otras partes de Montevideo.

-Hay otros barrios más complicados.

-Totalmente, y entiendo cómo se divide para atender a las poblaciones más vulnerables, pero nosotros tenemos una demanda de servicios de gente que no es solamente del Municipio. Acá está el Hospital de Clínicas, el Pereira Rossell, el Estadio Centenario, lo que hace que vengan habitantes de todo el país, y si no hay buena iluminación en la salida del Clínicas, por ejemplo, desatendemos a una cantidad de gente que viene con necesidades insatisfechas de otros lados porque no nos da el presupuesto.

-¿Debería reverse el mecanismo de distribución del presupuesto?

-Sí. De la gente que vive en esta zona, la IM recauda el 40% del presupuesto departamental a través de contribuciones, habilitaciones comerciales o de construcción, y destina solo el 1,5%. Entiendo que la distribución hay que hacerla socialmente, pero de un 40% que aportamos a un 1,5%, creo que hay margen para subir algún puntito.

-¿Se lo ha planteado a Daniel Martínez?

-Sí, eso lo hemos planteado siempre.

-¿Y cuál fue la respuesta?

-El “no” rotundo no te lo dan, pero en la práctica no varió nada porque seguimos con el mismo presupuesto. Nosotros hemos pedido que nos pasen funcionarios para poder trabajar en la limpieza, y no lo han hecho. Eso muestra que no hay una preocupación por fortalecer el tercer nivel de gobierno.

-¿Se refiere a que no hay una preocupación por parte de la IM?

-Yo creo que la IM tiene una visión muy diferente a la gestión anterior.

-¿En qué sentido?

-Diferente en la fuerza hacia el tercer nivel de gobierno.

-¿Antes se le daba más importancia que ahora?

-Sí.

-¿En la gestión de Ana Olivera?

-En la gestión de Ana Olivera se le daba más apoyatura a los gobiernos municipales que ahora. No pedimos que se contraten nuevos funcionarios porque en la IM hay 9.000, sino que se distribuyan algunos de esos. Se tienen que transferir más competencias y más presupuesto para darles más fuerza a los municipios. Esto lo comparten todos los alcaldes, pero como son del Frente Amplio, no lo dicen.

-¿Cómo es su relación con Martínez?

-Es buena, más allá de que en los hechos no hay mucho apoyo real en cuanto al presupuesto.

-¿Se siente apoyado por el intendente en su gestión?

-Tan apoyado no me siento, pero yo con el intendente no voy a tener problemas. Lo que puede pasar es que determinados proyectos que yo quiera hacer, no se viabilicen, pero ese problema no lo voy a tener con él, sino con los directores, que son los que llevan adelante esas acciones. Yo estoy convencido de que si sos de su misma línea política, vas a tener mayores beneficios.

-¿Ha tenido esos problemas?

-En un momento tuve un problema con un proyecto que no me dejaron realizar. Cuando me vi acorralado por los directores, lo hablé con el intendente, que lo entendió y me abrió el camino para que pudiera llevarlo adelante.

-¿De qué se trataba?

-Queríamos hacer una Oficina de Turismo porque nuestro Municipio tuvo una explosión turística enorme, un gran crecimiento de hoteles. Hicimos todo y a la hora de concretarlo, muchos directores me dijeron que no lo iban a aprobar, que había distintos intereses para no hacerlo, y el intendente entendió que era una locura trabar un proyecto como este por temas ideológicos.

-¿Ha chocado con la IM en alguna otra propuesta?

-Sí. Muchas de las propuestas que hemos planteado nosotros, terminaron siendo viabilizadas por la IM. Más allá de que alguno de nuestro equipo se pueda enojar por eso, yo lo veo como algo muy bueno.

-¿Quiere decir que ustedes tuvieron las ideas y la IM se las apropió?

-Nosotros tuvimos ideas, nos las trancaron, y las terminó haciendo la IM.

-¿Por ejemplo?

-Apenas llegamos planteamos que este fuera el primer “Municipio wifi” de Montevideo, tuvimos reuniones y nos dijeron que era totalmente viable porque ya estaba todo el cableado. Eso políticamente no lo quisieron hacer y nos frenaron. Después propusimos que las plazas tuvieran wifi gratis, eso lo frenó la IM y lo hizo luego en el Municipio B.

Desde el comienzo manifestamos la necesidad de hacer estacionamientos subterráneos en las zonas con más problemas de movilidad de nuestro Municipio. Hicimos una Oficina de Desarrollo e Inversiones para recibir a los privados y contarles cómo iba a ser el proyecto, y lo terminó lanzando la IM.

También fuimos el primer Municipio que empezó a trabajar con personas privadas de libertad en espacios públicos para apoyar la rehabilitación. Fue una experiencia alucinante y no hubo ningún problema. Cuando quisimos hacer el convenio para seguir, demoró meses, y luego salió uno por la IM.

-¿Cómo toma usted esa actitud de la IM?

-A mí me parece increíble porque yo no olvido que esta es mi primera responsabilidad política en un lugar de ejecución.

-Pero ¿por qué cree que pasa eso?

-Porque las ven como buenas ideas y antes de que las saquemos nosotros, las sacan ellos. Lejos de sentirme dolido porque me roban algo, todo lo contrario, yo hace dos años que estoy acá, nunca tuve esta responsabilidad, y que la IM termine llevando adelante los proyectos que nosotros armamos con nuestros equipos técnicos, demuestra que realmente son buenos.

-¿Cómo evalúa la gestión de Martínez?

-El intendente ha tenido problemas para mejorar la limpieza, la prueba es que ya ha habido cuatro o cinco directores de esa área. El segundo problema es el relacionamiento entre el gobierno departamental y sus funcionarios, no se ha logrado una sinergia y por eso hay tanta conflictividad. Y falta concretar obras.

¿Del Municipio a la Intendencia?

-¿Cómo se ve de cara a las próximas elecciones?

-No tengo una visualización definida de hacia dónde quiero ir, hoy estoy enamorado de la gestión que estoy realizando en este Municipio, donde faltan un montón de cosas para hacer.

-¿Le gustaría ser candidato a intendente?

-Me encantaría el día de mañana poner el mismo dinamismo, la misma fuerza en mejorar la calidad de vida de los montevideanos, pero hoy, a dos años, me parce que es una proyección demasiado apurada.