Antía: “El empleo nos desvela, y prisioneros de este Mercosur ideológico no hemos podido avanzar”

Enrique Antía, intendente de Maldonado

El intendente de Maldonado, y precandidato del Partido Nacional (PN) correspondiente al movimiento “Mejor País”, aseguró que desde su sector se apuesta a un cambio de rumbo del Uruguay, ya que, según dijo, el país se encuentra “prisionero del Mercosur ideológico”, y no tiene inserción en el mercado internacional. Al mismo tiempo, se refirió a los desafíos que tiene el Estado por delante, planteando como fundamental mejorar el mercado laboral y la seguridad. “El grupo de intendentes sale a contribuir con un PN que estaba estancado y pretende aportar un sistema de trabajo diferente para ganar el gobierno”, sostuvo Antía de cara a las elecciones internas.

Jessica Vázquez | @jessvazquezl

-Se manejaban varios nombres dentro del llamado “grupo de intendentes”. ¿Por qué usted?

-Habría que preguntárselo a los compañeros. Para mí ha sido un enorme honor en lo personal y para Maldonado también. No tengo argumentos, tal vez ellos pensaron en que yo era el más conocido del grupo, ya que mi departamento tiene mucha incidencia a nivel país y eso, tal vez, pudo haber influido.

Somos amigos desde hace muchos años con todos ellos y compañeros de trabajo, nos conocemos bien, cualquiera de nosotros podría haber sido el capitán del equipo. Somos un grupo en el que uno asume la responsabilidad, pero no es que seamos elegidos especialmente.

-¿Siente el respaldo de las agrupaciones y personas?

-Sí. Estoy recorriendo los departamentos, y las agrupaciones que nos han impulsado están comprometidas con el proyecto, entonces, estamos contentos con el respaldo y la actitud. Nos sentimos conformes por estar armando algo nuevo para ganar el gobierno nacional; ese es el objetivo.

-La pérdida de puestos de trabajo es de los temas que más preocupa, no solo a la oposición, sino a la población en general. ¿Qué propuestas tiene en mente para revertirla en un eventual gobierno?

-Nosotros planteamos expresamente que el tema empleo hoy es el primer problema del país. Venimos perdiendo pie en materia de empleo desde hace varios años, y en lo que va de 2018 hemos perdido más de 40.000 puestos de trabajo y más de 50.000 en los últimos dos años. Es decir, en momentos donde el país creció, se perdió trabajo.

Sin duda el tema del desempleo no se arregla con una sola medida, requiere una batería de propuestas y un tiempo. Pero empezamos con que tenemos que cambiar el rumbo del país en materia de inserción internacional ya que ahí estamos fallando.

-¿De qué manera se cambiaría el rumbo?

-En los últimos años, prisioneros por el plenario del gobierno, no hemos podido hacer acuerdos comerciales importantes. Otros países, durante estos 15 años, han logrado pasar de 10 acuerdos a más de 80, se han abierto al mundo y generado oportunidades de competitividad que le permiten acceder a mercados.

Nosotros, como país chico, si no tenemos una política agresiva en ese sentido, vamos a tener problemas. En el grupo de los intendentes proponemos generar un acuerdo de Estado más allá de los partidos en cuanto a inserción internacional, ya que eso es básico para poder reposicionar al país a nivel de competitividad.

Luego, tenemos el tema de los costos internos que nos obligan a tomar algunas medidas para evitar quedar fuera del mercado. No es sencillo, pero el empleo es algo que nos desvela, y prisioneros de este Mercosur ideológico no hemos podido avanzar. Además, el gobierno no reconoce el problema como tal. Solo hablan de desocupación, y eso genera que lo encare de mala manera para poder resolverlo.

-¿Qué otros desafíos tiene el país por delante?

-Nosotros planteamos que tenemos que ir a políticas de Estado, y para eso hay que trabajar desde ahora y tener voluntad de acuerdo, dialogar y buscar los máximos esfuerzos. El tema de seguridad es uno de ellos, y es básico un respaldo más amplio que un partido, porque se trata de darle apoyo la institución policial.

En este caso se trata de tomar varias medidas referentes al respaldo policial. Algunas están relacionadas a modificaciones legales, que deben dar firmeza al mensaje de no liberar presos por cualquier cosa; hay que intentar trabajar en la reinserción de los presos al sistema, no puede ser que exista un 70% de reincidencia al delito. Pero para trabajar esto requerimos de leyes especiales y un cambio del actual sistema.

“La experiencia de gestionar hace que se pueda chequear nuestro discurso con la realidad”.

Se debe trabajar en el cerramiento de las fronteras; hay mucho para invertir y hacer en ese sentido para un verdadero combate a la droga. Ese es un rol muy importante para las Fuerzas Armadas. Además, es necesario cambiar el sistema operativo de la policía, invertir en tecnología para disuasión, coordinar con la justicia y los fiscales con mesas de trabajo.

-¿Por qué está fallando el sistema actual?

-El sistema operativo que han planteado ahora es de choque y no de prevención, habría que volver a acercar la policía al barrio. Nosotros estamos proponiendo mesas departamentales y barriales de seguridad para incluir al vecino en la prevención y respaldo policial. Pero necesitamos un acuerdo estable en el tiempo y con participación de mayorías especiales en el país.

Nos parece imprescindible una coordinación de los sistemas de inteligencia para el combate de las organizaciones delictivas internacionales. Todo esto lleva un proceso en el que se necesita al país unido tras ese objetivo de recuperar la libertad. Participo de la idea a los allanamientos nocturnos en bocas de pasta base, pero hay que buscar una ley que nos habilite poder actuar con permisos de jueces.

-¿Qué opinión le merece el plebiscito impulsado por Larrañaga bajo la consigna “Vivir sin Miedo”?

-En el movimiento de los intendentes dejamos la libertad de acción a los dirigentes para que cada uno no se sienta presionado. En lo personal, no estoy de acuerdo porque impulso una mesa grande de seguridad, entonces, no voy a excluir de arranque a aquellos que si no firman quedan fuera del tema. Por respeto a todos los que quieren cambiar la seguridad no he firmado.

-Mejor País es un movimiento nuevo conformado, en parte, por dirigentes escindidos del sector de Jorge Larrañaga. ¿El hecho de dividir Alianza Nacional no implica fortalecer a Luis Lacalle Pou?

-No, nosotros estamos ofreciendo algo diferente. El grupo de los intendentes sale a contribuir con un PN que estaba estancado en números y pretende aportar un sistema de trabajo diferente para poder ganar el gobierno. En el peor de los casos, estamos ayudando a ganar el gobierno; si nos va muy bien, capaz que hasta ganamos nosotros.

Somos varios intendentes y más de 30 alcaldes que representan más del 50% de todos los alcaldes del PN, así que ya estamos gobernando, tomando decisiones todos los días. Esa experiencia de gestionar hace que se pueda chequear el discurso con la realidad. Es algo que hoy los uruguayos reclaman aburridos y desilusionados de tantos discursos de ofertas no cumplidas en estos años. El pragmatismo y lo concreto tienen una preferencia frente al discurso. Lo que estamos ofreciendo es un grupo de gestión, que además está haciendo algo importante, que es permanente, y es el diálogo y negociación con el gobierno, la junta, sindicatos o grupos sociales, y esa experiencia es algo con lo que podemos aportar.

-¿Ese sería un diferencial de su grupo?

-Sí, es un aporte diferencial en el mundo moderno, donde la comunicación te expone completamente; si te equivocás, seguro lo publican en las redes. Es muy importante la coherencia del discurso con la acción, y el grupo de los intendentes ha tenido especial cuidado en que eso se puede comprobar conociendo las gestiones departamentales.

-Según encuestas la oposición no logra captar a los desencantados del Frente Amplio (FA). ¿Ustedes creen que podrían atraer a esos votantes?

-Ya lo hicimos. Cuando ganamos en Maldonado nos votaron personas de otros partidos porque creyeron en la propuesta que les estábamos brindando. La cercanía que nosotros tenemos con la realidad y el barrio nos permite conocer muy de cerca la problemática y la solución, es un aporte importante a la hora de tomar decisiones.

-Verónica Alonso comentó a CRÓNICAS que los blancos no han logrado ser una alternativa creíble porque “algunos miran chacritas”. ¿Qué opinión tiene al respecto?

-Comparto que hay que pensar en el país. Teníamos problemas porque ninguno quería ser candidato, lo que queríamos hacer era cambiar el gobierno para cambiarle el rumbo a Uruguay. Nosotros estamos hablándole a la gente y no a los sectores, no estamos apostando a conseguir dirigentes, sino a llamar a la gente para que integre una columna de cambio pensando en que hay un país posible y es necesario comprometerse con él.

-¿Cómo es su relación con la oposición?

-Hay de todo un poco. En Maldonado tengo buena relación con un sector de la oposición y mala con otro; eso es producto de la gestión de gobierno. Antes de la elección le golpeé la puerta al principal candidato del FA ofreciéndole mi apoyo para determinados temas que en Maldonado se necesitaban mayorías especiales –temas de asentamientos, vivienda y seguridad-, comprometí mi apoyo y ocurrió recíprocamente. Hoy lo estamos cumpliendo.

“Había un grupo importante de adherentes que quería una tercera opción y es eso lo que estamos tratando de construir”.

Hemos votado juntos cosas que le importan al departamento más allá del partido, era imposible pensar eso hace unos años porque ni siquiera nos hablábamos. El mensaje hacia la sociedad es bueno y me parece que es una muestra de lo que es posible llegar a hacer.

-Usted comentó que tener mujeres como candidatas es bueno si se hace tomando en cuenta su preparación y no solamente su género. ¿Qué mujer es la que está preparada para eso hoy?

-Las mujeres son independientes, libres, tienen su manera de pensar, se han desarrollado y están cada vez más formadas en la sociedad ocupando cargos de decisión en muchas áreas. En Maldonado la diputada que está en mi sector fue la que ganó, y ella peleó el espacio y lo ganó a consideración de la gente. Tengo claro que hay que ayudar; cuando era senador recuerdo haber propuesto una negociación en la que obligaba a los partidos a tener cuota femenina en las internas de manera permanente, porque el espacio se empieza a generar en la militancia para luego crecer. Sin duda es un mensaje que hay que tenerlo claro y dar señales. Si me toca ganar la candidatura de mi partido, seguramente me acompañe una mujer.

“Cuidar los detalles”

Debido a la crisis económica de Argentina y las cuestiones políticas y financieras de Brasil, desde Uruguay se están analizando medidas para que la situación perjudique lo menos posible al turismo. En ese sentido, Antía hizo alusión respecto a la adherencia de Maldonado a esos puntos. Comentó que comparte las medidas del gobierno y que “muchas más acciones no tiene para tomar”.

Calificó de urgente reintegrar los descuentos de impuestos a turistas, aunque entendió que esto no es una completa solución debido a la diferencia cambiaria y los altos costos. Por otro lado, comentó que desde la Intendencia departamental se están trabajando varios planes especiales, como el 3×1 en hoteles, donde por cada tres noches el huésped paga una, la empresa hotelera otra y la Intendencia una tercera.

“Existen ya una serie de medidas pero lo importante sería que las economías se nivelaran, de manera de tener la certeza de que haya una estabilidad”, aseguró el jerarca de Maldonado. Reconoció preocupación por la inseguridad política de Brasil, y la económica de Argentina. “Esto va a afectar, hay que cuidar el tema precios y no hacer locuras”, sostuvo.

La temporada pasada fue la clase media argentina quien hizo la diferencia y llegó de forma masiva, pero hoy es la que más se ve afectada, “entonces tendremos menos visitantes y eso impactará. Hay que jugar a mantener los precios. Viviremos una temporada especial que hay que cuidarla en todos los detalles”.

Es por estas razones que el vínculo con el Intendente y el Ministerio de Turismo se ha fortalecido: “Estamos trabajando muy coordinados, coincidimos con las líneas generales de la Dirección de Turismo, hemos tenido muchas reuniones de trabajo y entendemos que debemos estar juntos en esto”, explicó Antía.

Avance en construcción

De 45 proyectos de construcción aprobados para Maldonado, solo cuatro no se harán. “Se trata de proyectos importantes que son producto de una exoneración impositiva que tomamos en la Intendencia y, a su vez, una coincidencia con un decreto nacional que dio ventajas impositivas a aquellas inversiones de más de US$ 15 millones en el departamento”, explicó el intendente.

Estima que en los próximos meses esto puede representar una ayuda en el rubro que se encuentra en el nivel mínimo histórico. “Al menos estos proyectos muestran una señal de que algo de trabajo se va a recuperar”, remarcó.