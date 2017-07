Blancos desencantados por el “viraje hacia la izquierda” que ha tomado el Partido Nacional

Desde el 2014 integraban Aire Fresco (lista 404 – Todos), pero hace tiempo que ya no se sentían representados por el sector, ni por otras ramas del partido. Aseguran que ha habido un “viraje hacia la izquierda” dentro del Partido Nacional (PN), y fue por eso que en abril de este año decidieron conformar su propia agrupación, fuera del ala del senador Luis Lacalle Pou.

Bajo el nombre “Contigo”, blancos de todas las generaciones, pero sobre todo jóvenes, apadrinados por el excanciller nacionalista Sergio Abreu, buscan un espacio dentro del partido y el primer paso electoral será su participación con una lista en la próxima elección juvenil, que se llevará adelante el 2 de setiembre.

Según contó a CRÓNICAS Roel Bottari, uno de sus representantes, la desmotivación con los dirigentes surgió cuando comenzaron a percibir que se estaban inclinando hacia posturas cercanas a la izquierda. Dijo también que últimamente llegaron incluso a defender logros del Frente Amplio (FA) como si fueran propios. “Ante las declaraciones del diputado Álvaro Dastugue en Búsqueda, lo lincharon dentro del PN, cuando simplemente dijo lo que habían opinado varios compañeros hacía un tiempo relativamente corto sobre la agenda de derechos que impulsó y aprobó el FA, y los mismos que votaron en contra de eso salieron a decir que no se iba a volver hacia atrás”, explicó.

Bottari, hoy concejal vecinal del Municipio CH, considera que el PN tiene la intención de atraer votantes de izquierda. De hecho, recordó un acto de Aire Fresco de junio pasado, donde Lacalle Pou llamó a los blancos a acercarse a los descontentos con el FA. “Este llamado público es nuevo en el discurso, pero ya hace un tiempo que el partido viene en ese viraje hacia la izquierda y hacia lo políticamente correcto”, criticó.

-¿Qué los identifica como agrupación?

-Que no somos políticamente correctos, más bien lo contrario. Nuestros principios son algo fundamental, con lo que no pensamos transar por más que no sea políticamente redituable. Hay muchos compañeros del partido que también se sienten así, que poco a poco se han ido acercando a nosotros.

-¿Cuáles son esos principios que creen fundamentales?

-La defensa de la familia como principal eslabón de la sociedad, con eso te digo muchas cosas. Es importante ser consecuentes con los principios, eso lo perdieron varios de los legisladores.

-¿Se sienten perseguidos dentro del partido?

-No se puede generalizar al 100%, pero sí nos pasa, y es algo que nos duele, que por pensar como pensamos, estamos recibiendo mensajes muy duros. Es lo mismo que les pasó a [Gerardo] Amarilla y a Dastugue, que los critican dentro del propio partido. Nosotros simplemente tenemos una concepción de la familia o de la vida diferente, y nos duele que a pesar de que tratamos estos temas con respeto, para con nosotros el trato no sea de la misma forma. Se ha perdido la tolerancia.

-¿Le plantearon a algún dirigente sus discrepancias con la postura que ha tomado el partido, con este “viraje a la izquierda” del que hablan?

-Sí, se lo planteamos a muchos, y la respuesta fue que el mundo cambió, que evolucionó, que tenemos que cambiar la cabeza, no ser tan retrógrados.

-¿Y ustedes no están de acuerdo con eso?

-No

-¿No creen que el mundo evolucionó?

-Eso ni que hablar, pero no en el sentido en que ellos lo dicen.

-¿En qué sentido, entonces?

-Hay políticas que no creo que lleven al mundo a evolucionar, sino a volver hacia atrás.

-¿Por ejemplo?

-El aborto.

-¿Es un atraso para el mundo?

-Sin duda que es un atraso.

-¿Por qué?

-Porque, que la vida no sea considerada el principal valor, que sea legal que se pueda terminar con una vida, no es evolucionar, evidentemente es un atraso.

-¿Con algún otro tema sienten que ha habido un atraso?

-Que el Estado tenga que controlar todo… en el caso del matrimonio homosexual, que el Estado tenga que regular todos los vínculos afectivos, tampoco es una evolución.

-Si ya regulaba el matrimonio tradicional, ¿por qué no el igualitario?

-Claro, y eso tampoco nos parece bien. Creemos que si bien tiene que haber un Registro Civil donde se reconozcan los derechos, lo principal no debe ser el Estado, sino que deben contemplarse otro tipo de matrimonios, como los religiosos, y que tengan la misma equiparación con el matrimonio civil.

-¿O sea que para ustedes está mal considerar un derecho al matrimonio igualitario?

-Sí.

-El 28 de junio, Día del Orgullo LGBTI, apareció en la fachada del PN el enlace de la diversidad. ¿Cómo lo tomaron?

-Nos pareció mal porque significa que el partido en su totalidad está de acuerdo con el matrimonio homosexual, pero eso no es así. El problema no es el día de la diversidad, sino que prime una visión sobre la otra, porque se están dejando de lado a miles de personas que no comparten esa visión.

-Están en contra de la regulación de la marihuana. ¿Es también por esta idea del control del Estado, o no pasa por ahí?

-No, pasa porque creemos que la marihuana no es nada buena para la sociedad, para los jóvenes, fomenta la idiotez.

-Se consume desde antes de la ley.

-Siempre fue de fácil acceso, pero hoy es de masivo acceso, y eso significa que más personas pueden consumirla. Muchas personas que tenían el prejuicio de que no era legal y no lo hacían, hoy sí lo pueden llegar a hacer.

-¿Son partidarios de eliminar la agenda de derechos?

-Creemos que tendría que haber una revisión sin duda, en esto apoyamos las declaraciones del diputado Dastugue.

-¿Cómo surge el vínculo con Abreu?

-Lo conocemos desde hace tiempo, nos parece que es una persona honesta, que tiene una trayectoria, una visión de Estado muy importante, muy similar a la nuestra. Pero lo que más nos atrajo de él es que podemos aprender mucho y formarnos estando a su lado. Para nosotros los partidos deben ser una fuente de principios y valores, y no una mera corriente electoral que reniegue de los principios para obtener un rédito mayor.

-¿Creen que el PN va camino a convertirse en eso?

-Sí.

Abreu: “A veces los extremos están más allá de lo razonable”

“Contigo” es la agrupación de Sergio Abreu en Montevideo, aunque él no comparte todo lo que allí defienden. En diálogo con CRÓNICAS, explicó que si bien los va a apoyar en el camino hacia la elección de jóvenes, discute con ellos algunos temas. Además, remarcó que le da una especial atención a la gente joven, con la que realiza un trabajo en conjunto e intercambia opiniones.

Sobre la inclinación hacia la izquierda dentro del PN de la que habla este nuevo grupo, Abreu dijo que no lo ve tan así: “Esto no es un tema de izquierda, sino de equidistancia en materia de derechos, y los derechos están relacionados con la libertad. El gran problema es que a veces los extremos están más allá de lo razonable. Yo, por ejemplo, estoy en contra del aborto, pero no soy ningún fanático en materia religiosa ni política, soy alguien que está muy comprometido con la vida”.

En cuanto a la agenda de derechos, el nacionalista afirmó que “todos los derechos son válidos, pero no pueden ser derechos intolerantes o que se impongan”. En su momento votó contra el aborto y la marihuana, y no concuerda con que los homosexuales puedan adoptar porque no lo cree “sano”, pero no tiene inconveniente con el matrimonio igualitario. “La familia es una base importante, que no va contra la orientación sexual de una persona, pero que debe ser una célula de valores mucho más sólidos que el decir que todo es familia”, puntualizó.

Por último, se refirió a los dichos de Dastugue: “Me parece perfecto que alguien pueda opinar. No me pareció adecuado que el Directorio del partido saliera a desmentir a un legislador que invocó su posición personal, porque es una expresión de dogmatismo y de intolerancia. El Directorio ha perdido el sentido de partido”.