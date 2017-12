Casaravilla: “El ajuste que le daba a UTE era un número menor, era una rebaja efectiva”

El presidente de UTE, Gonzalo Casaravilla, aseguró a CRÓNICAS que los números del Poder Ejecutivo que resultaron en un incremento del 3.2% en las tarifas de la empresa pública, no se condijeron con los calculados por los expertos del ente que remitían a una rebaja de la tarifa. A pesar del aumento, Casaravilla hizo énfasis en que en los últimos siete años, “la tarifa de UTE bajó un 18% en términos efectivos con respecto al IPC, y va a haber bajado un 35% con respecto al índice medio de salarios”. Asimismo destacó que el ente cumplió con creces con el pedido del Ministerio de Economía de realizar una mejora operativa en pos de mejorar las cuentas públicas. “UTE ha sido la responsable del 80% de la disminución del déficit fiscal solicitado a las empresas del Estado”, aseveró el jerarca.

Por María Noel Durán | @MNoelDuran

-Tras siete años en la Presidencia de UTE. ¿Cómo es hoy la realidad de la empresa pública y cómo ha evolucionado?

-Es una pregunta que intento contestar en estos días y más cuando uno intenta contestar cuál es el rol de director. El rol de director es tratar de que la empresa funcione como tal y en una empresa pública es más complejo porque además del fin económico tiene un fin social.

Yo llego a la conclusión de que nuestro rol es estar todo el tiempo tratando de identificar oportunidades y presionando para que la organización evolucione hacia el logro de los objetivos.

En una empresa que dinámicamente está cambiando el negocio, alrededor de la empresa están pasando cosas, se está “uberizando” el mundo, el que se duerme la queda.

UTE tiene que tener en cuenta su estructura interna, los clientes, los diferentes ministerios del Poder Ejecutivo. En un contexto en el cual hay restricciones, el principal desafío hoy en día de la UTE es la carencia de espacio de inversión porque estamos apostando hacia inversiones privadas, esto tiene como consecuencia que es más caro, y que no logramos endeudarnos de la mejor forma.

En los años 90 se pensaba que las empresas públicas no tenían que existir, se cumplió a rajatabla en UTE y todo se ataba con alambre. En 2005 se empezó a reaccionar y se logró un plan de 723 millones de dólares en el quinquenio pero eso no era suficiente para recuperarnos. Luego pudimos redoblar la apuesta y llevarla a 1723 millones que ejecutamos al 100%, y en este período del 2015 al 2019 hemos cerrado un presupuesto de inversión en el orden de los 1.366 millones de dólares pero quedó por fuera del espacio fiscal en el orden de los 460 millones de dólares. En este marco ya se adjudicó un leasing para una línea de transmisión eléctrica (entre Melo y Tacuarembó) algo que nunca se había llevado a cabo en Uruguay, pero tuvimos que sacar del espacio de inversión de UTE para que un privado nos construyera una línea y después nos la diera para que la operáramos y la mantuviéramos.

Casaravilla sobre diferencias con Astori: “No hay espacio para el enojo”

-¿Está en los planes ampliar ese espacio de inversión?

-Ya cambiamos la matriz eléctrica, que era algo que nos tenía muertos. Si uno analizaba qué iba a pasar con el costo de generación de energía si no hacíamos el cambio, hoy no estaríamos discutiendo si el ajuste fue bueno o malo. Estaríamos discutiendo que en vez de decir que la energía bajó 18% en ocho años respecto al IPC, estaríamos discutiendo que subió un 50% respecto al IPC; lo que pasa es que nadie reconoce lo que no sufre.

Hoy estamos gestionando la nueva matriz energética, hace muy poco batimos el récord nacional porque el 93% de toda la energía nacional fue eólica.

Hoy no tengo ninguna duda que el tema de la productividad es la esencial. Me gusta cuando se reconoce que UTE es de las mejores empresas públicas del país, está todo bien pero yo conozco la empresa y sé que hay oportunidades. Si queremos que siga siendo ejecutor de las políticas energéticas del país tenemos que defender a la empresa trabajando en la productividad y eso es a nivel operativo, gerencial y también hay que exigirle a los demás estamentos que nos ayuden a tomar decisiones y a formar nuevos modelos de negocios.

El endeudamiento es el medio natural de operación de cualquier empresa en el mundo que tiene que invertir y que está en expansión como está el sector eléctrico. El endeudamiento genera, como contrapartida, déficit fiscal y si tenemos que acotar el déficit fiscal ahí tenemos un problema. En definitiva, lo que estamos haciendo es que las inversiones se realicen de la forma que le genera mayor costo al sector eléctrico porque las estamos sacando fuera del espacio fiscal.

Por otra parte, si UTE hubiese hecho toda la inversión eólica con fondos propios e inversión soberana, el déficit fiscal hubiese subido unos puntos, algo que quizás no es sustentable en términos macroeconómicos.

Ahora tenemos que gestionar en clave de eficiencia y además tenemos que ayudar a las empresas públicas encontrando un modelo que permita que no desaparezcan ni sean privatizadas de la peor forma.

-Tras el anuncio de un nuevo incremento de las tarifas públicas se encendió la polémica tras filtrarse que se estudiaba una rebaja del 5% que terminó siendo un incremento del 3.2%. ¿Cómo se explica el aumento?

-Explícitamente el Ministerio de Economía dijo en su momento que se le iba a pedir a las empresas públicas respecto al tema del déficit fiscal. Esto se dio del 2015 en adelante, todas hicimos el esfuerzo y cumplimos. El compromiso que asumimos fijaba que debía haber una mejora operativa de 40 millones en 2016, una de 80 millones en 2017 y una de 120 millones en 2018. En total, hasta 2018 se alcanzan los 866 millones de dólares de mejora del resultado operativo. Por lo tanto, en la suma de los resultados de todos estos años, UTE dio en el orden de los 630 millones de dólares por encima del compromiso adquirido. Dimos bastante más que las metas. UTE ha sido la responsable del 80% de la disminución del déficit fiscal solicitado a las empresas públicas.

Cuando uno analiza el año 2018 y analiza desde el punto de vista de una estricta aplicación de los indicadores paramétricos, eso da un ajuste del orden de los 3%. Ahora bien, si uno además de eso pone en cuenta información adicional, cómo va a funcionar la demanda, las exportaciones y otros factores el ajuste que le daba a UTE era un número menor, era una rebaja efectiva.

En realidad, la buena noticia es una propuesta que hace el MIEM que está muy buena que es en la medida que se van generando excedentes, tengamos una forma de ir volcándolos a las tarifas residenciales. Me genera una expectativa interesante esa propuesta que creo que ha sido bien tomada por el Ministerio de Economía.

Cuando hacemos un ajuste, tengo que tener empatía con mis clientes, y es entre el 3% y el 5% de la canasta. La comida es mucho más pero uno lo ve por separado no todo junto como sucede con la factura de UTE.

Si uno analiza el 3.2% respecto a la evolución histórica del costo de la energía, y analiza que es la mitad de la inflación pasada y que por segundo año consecutivo hay un diferenciador en las tarifas, se ajusta menos la de UTE que las demás tarifas, todas se ajustaron alrededor del 6% y la de UTE en 3.2%.

En los últimos siete años, la tarifa de UTE bajó un 18% en términos efectivos con respecto al IPC, y va a haber bajado un 35% respecto al índice medio de salarios.

“Yo le pido a todo aquel que convierta los números en titulares que se haga asesorar por alguien que sepa”

-En abril el sindicato presentó una propuesta para bajar un 16% la tarifa, y ahora circuló la versión de que crearían un movimiento de usuarios para que las tarifas no se decidan sin consultar a este colectivo. ¿Cómo se trató este tema en la Directiva?

-La definición de tarifas no está dentro de la negociación colectiva. Escuchamos los planteos pero la forma que plantean de exoneración de IVA no son gestionables ni siquiera desde la UTE, deben hacerlo al Poder Ejecutivo.

Lo que sí está en el marco de la negociación colectiva es la productividad. Estamos discutiendo el convenio laboral y ahí es donde tenemos que poner foco. Si queremos defender a la UTE tenemos que hacerlo mejorando la productividad, no bajando el IVA.

-En la previa de la fijación de las nuevas tarifas, el ministro de Economía, Danilo Astori, se molestó por la filtración de una discusión entre la Directiva de UTE y los representantes de su cartera ¿Cómo está la relación con el Ministerio de Economía?

-No voy a hacer ninguna referencia a ninguna versión de prensa. No hay espacio para el enojo. Acá hay que trabajar y UTE debe mostrar sus números con certeza. Hay que entenderse unos a otros y buscar puntos de encuentro Está muy claro que UTE quiere tener las tarifas más bajas. Por otro lado hay que explicar que nosotros llegamos hasta donde llegan nuestras responsabilidades, después hay otra decisión que la toma el Poder Ejecutivo.

Si interpretan que por estar discutiendo números diferentes, estamos enojados unos con otros, evidentemente no entienden lo que es la función pública.

-UTE deberá pagar US$ 72,5 por megavatio/hora durante 20 años por los excedentes de energía de la tercera planta de celulosa, con la abundancia de energía que tiene hoy UTE, ¿es negocio hacer esta inversión de más de US$ 72 millones anuales?

-La demanda crece a razón de 2% anual por lo que es seguro que vamos a tener que seguir incorporando fuentes de generación. La única pregunta que cabe es si el US$ 72.5 es un precio adecuado o no. Y ahí depende de cómo se haga la cuenta, con el diario del lunes un montón de personas dirán que convino y otras que no. Pueden aparecer cientos de miles de números, hay que ver cuántos resisten a ese diario del lunes. Van a hablar de lo que pagamos en los contratos de biomasa, solar y fotovoltaica, son tres valores totalmente diferentes; van a hablar de lo que vale el spot que no tiene nada que ver; van a entreverar lo que es residencial que está en baja tensión con un industrial que está conectado a 150 kilovatios y no paga nada de media y baja tensión. Todos esos números solo tienen en común que son números pero es como comparar peras, manzanas y chanchos. Yo le pido a todo aquel que convierta los números en titulares que se haga asesorar por alguien que sepa.

Respecto al precio que vamos a pagar por UPM podemos decir que es algo que está en el entorno, es absolutamente gestionable. La pregunta que hay que hacer es si la inversión que se hace como contraparte vale la pena. Confío en que mis compañeros hicieron la gran cuenta y saben que le va a hacer bien al país.

Luces encendidas

La inclusión a la red eléctrica es una prioridad para UTE y también representa un enorme desafio que para Casaravilla no se remite únicamente a la empresa pública sino a todos los organismos del Estado que puedan incidir en la calidad de vida de los ciudadanos.

“Nuestro universo dice que hay 66.000 familias conectadas irregularmente al cableado de UTE, es una cifra importante”, reconoció el presidente y aseguró que a partir del 2011 hubo un quiebre tras el cual se empezó a trabajar con mayor intensidad para paliar la situación. “Tomamos la decisión política de hacer las regularizaciones transitoriamente a los asentamientos y el día que un juez los desaloje, agarramos los postes y nos vamos para otro lado; mientras tanto esas familias tuvieron el servicio y entraron en el cambio cultural”, apuntó.

Asimismo Casaravilla resaltó que UTE hará en el 2017 más de 4.500 regularizaciones, 6000 el próximo año y 7.000 para 2019 y los años consecutivos. “Para llegar a esas cifras, estamos pidiendo al Poder Ejecutivo que nos aumenten en el orden de los 12 millones de dólares el presupuesto de inversión”, sostuvo el jerarca.

Para el presidente de UTE, es esencial que el tema se trate de forma integral, con diferentes organismos que de forma articulada actúen como una red de contención que permita mejorar la vida de las personas desde los diferentes puntos de vista. “Hay que trabajar en equipo, mucho más de lo que lo estamos haciendo. UTE no lo puede hacer solo”, sentenció.

Tarifa personalizada

Casaravilla explicó que UTE presenta diferentes planes como Más Confort y las tarifas multihorario que permite trasladar beneficios a los usuarios en la medida que utilicen su energía con más eficiencia. “UTE los acompaña en el crecimiento de la demanda”, señaló.

El automatismo que va desde un timer a las plataformas de internet de las cosas, pasará a ser protagonista en la electricidad de los uruguayos. “En el sector industrial, lanzamos un plan piloto que es la tarifa 24 horas que trabaja en base a la predicción de cuánto saldrá la energía en las siguientes horas”, remarcó el jerarca e indicó que en poco tiempo esto podría lanzarse al mercado comercial residencial. “Algunos podrán pagar lo mismo todos los meses, otros doble o triple horario y otros 24 horas, la idea es que haya tarifas a la medida de cada uno”, concluyó.

La renovación no está solamente en la aplicación de nuevas tarifas sino también en la tecnología. La empresa incorporará medidores digitales. Estos instrumentos conllevan un cambio de función de los trabajadores que deberán capacitarse para cumplir otro papel en el ente.