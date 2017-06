Corallo: “Estamos abiertos a dialogar con las partes, pero esto se ha convertido en un monólogo”

El presidente de la Cámara de Industrias, Washington Corallo, aseguró que las gremiales están abiertas a dialogar para lograr un acuerdo que permita retirar la queja ante la OIT, pero advirtió que sus reclamos deben ser tenidos en cuenta para llegar a buen puerto. “Si lo que hablo no me lo quieren llevar las demás partes, y además muestran intransigencia al conversar, entonces el diálogo se transforma en un monólogo y no llegamos a ningún acuerdo”, sostuvo en diálogo con CRÓNICAS. Las cámaras ahora esperan a que lleguen los técnicos de la OIT para reafirmar las recomendaciones hechas en 2010.

Desde su planteo, en el inicio del primer gobierno de Tabaré Vázquez, la ley de negociación colectiva dio que hablar. La postura de los trabajadores y los empleadores fueron antagónicas desde el principio. Una vez reinstaurada, desde el empresariado se ha pretendido presentar “mejoras” para algunos puntos, mientras que desde la perspectiva del PIT-CNT la ley es casi intachable.

Una vez que el texto quedó aprobado las rondas de negociación salarial -las primeras en 20 años- comenzaron a plantearse bajo la nueva ley, esto no impidió que la Cámara Nacional de Comercio y Servicios (CNCS) y la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU), presentaran una queja que fue evaluada y, en primera instancia, llevó a que la OIT planteara varias modificaciones por considerar que el texto se aparta de los convenios internacionales vigentes en esa organización.

En 2015, los empleadores dieron una tregua por dos años, y se comprometieron a no promover que el caso de Uruguay fuera considerado en la llamada “lista negra” de la Comisión de Aplicación de Normas de la OIT con el fin de trabajar en conjunto con el gobierno y la central sindical para encontrar mejoras a los mecanismos de negociación. Pero a principio de 2017, las gremiales volvieron a poner el tema sobre la mesa dada la falta de avances, que según las gremiales existe en las negociaciones tripartitas para hacer modificaciones como recomendó la OIT en 2010. “En 24 meses no logramos nada. Presentamos propuestas y el gobierno también hizo su esfuerzo, pero el PIT-CNT no presentó nada”, dijo a El Observador el presidente de la Cámara de Industrias, Washington Corallo.

En un nuevo capítulo de estas idas y vueltas, esta semana, el presidente de la República inauguró la 106ª Conferencia Internacional del Trabajo celebrada en Ginebra, Suiza, semanas antes que técnicos de la OIT pisen Montevideo para hacer una segunda evaluación a la legislación laboral vigente, a pedido del Poder Ejecutivo. Allí, Vázquez defendió la negociación colectiva ante el mundo entero del trabajo. En esa ocasión, el presidente aseguró que Uruguay es un “referente mundial en materia de tripartismo y diálogo social, para el desarrollo sostenible como modelo estratégico”. Antes que eso, Uruguay ya había sido elogiado: “Para la Organización Internacional del Trabajo, Uruguay cuenta con un valor añadido en materia de salud y seguridad respecto de otros países de la región: las fuertes instancias de diálogo social […] Uruguay es un referente para toda la región con el tripartismo”, destacó la experta de esta entidad Carmen Bueno.

En el mismo discurso, Vázquez agregó que “En el mundo actual, sin diálogo no hay acuerdos y sin acuerdos no hay progreso ni desarrollo sostenible”. Para esto es necesario, agregó “no amenazar, golpear mesas ni dar portazos […] no tener miedo de que los demás tengan razón y tener capacidad para negociar”.

Ni un paso atrás

“No permitiremos una marcha atrás en los derechos conquistados ni ceder ni un gramo el derecho de huelga”, dijo el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira a los medios uruguayos que cubrieron el viaje de Vázquez a la ciudad suiza. De hecho uno de los puntos reclamados por los empresarios en la queja presentada a la OIT se basa en que la ocupación del lugar de trabajo no puede ser considerado como una extensión al derecho de huelga. Este reclamo será parte de la plataforma reivindicativa de la central sindical en el paro nacional parcial convocado para el 21 de junio.

El mismo dirigente se había expresado en febrero acerca de la queja presentada por las cámaras empresariales. En aquel momento la central sindical publicó un comunicado en el que lamentaba que Uruguay pudiera ingresar a una “lista negra” con aquellos países que no respetan las básicas de las leyes sociales. Lo paradójico es que Uruguay es considerado como un referente por parte de la propia OIT, en cuanto a conquistas en materia laboral. A juicio de Pereira presentar una queja de este tipo para que el Uruguay pase a una “lista negra” resulta “increíble” porque esa lista dijo “la integran países que violan permanentemente los convenios internacionales más importantes como la negociación colectiva y la libertad sindical”.

Consultado por CRÓNICAS, para el número del 2 de diciembre, el secretario general del PIT-CNT fue claro: “Si no hay Consejos de Salarios hay desregulación”. La central considera a la negociación tripartita obligatoria por rama de actividad, como el centro de las relaciones laborales, “que además no va en desmedro de la negociación por empresa, pero sí por arriba de las negociaciones de los Consejos de Salarios”, agregó Abdala.

A esperar qué dicen

En este contexto, el presidente de la CIU, dijo a CRÓNICAS que le hubiera gustado que el presidente hiciera alguna mención a los problemas en la competitividad. Días atrás, había dicho al diario El País que “en los últimos diez años ha sido muy difícil [en la industria]. Seguimos perdiendo competitividad, que además no la recuperamos en un día, seguimos asistiendo al cierre de empresas, al desempleo. Pesan más en la industria de lo que dice el señor presidente. Son problemas que están afectando seriamente a la industria”.

Mientras, la queja ante el organismo internacional continúa “su curso normal”. “Lo que no quiere decir que nosotros no sigamos conversando y dialogando, lo que aspiramos es que el gobierno cumpla con lo que pide la OIT, esperamos que si la OIT dice que alguna parte está mal, que el gobierno uruguayo haga los esfuerzos para mandar el proyecto de ley que corresponde al parlamento, y que se vote”, agregó. “Durante dos años nosotros nos abstuvimos de seguir presentando la queja como hubiera sido normal porque entendimos que había un ambiente de diálogo. El diálogo existe, esperemos que sea diálogo y no monólogo. Si lo que hablo no me lo quieren llevar las demás partes, y además muestran intransigencia al conversar, entonces el diálogo se transforma en un monólogo y no llegamos a ningún acuerdo”, agregó Corallo. “Nosotros hoy lo que tenemos que hacer es esperar que venga la OIT”, concluyó el empresario.

La OIT ya pidió modificaciones

En 2010 la Comisión de Aplicación de Normas de la OIT realizó nueve recomendaciones con el fin de modificar la Ley de Negociación Colectiva. La normativa no se modificó y las gremiales empresariales decidieron actuar.

Las principales sugerencias de la OIT se centran en que los Consejos de Salarios, actualmente tripartitos, solo puedan funcionar de este modo al momento de fijar salarios mínimos por lo que otros temas como los beneficios laborales y la solución de conflictos debería ser negociado únicamente por empresarios y trabajadores, sin participación del gobierno.

Otros de los aportes más destacados por las gremiales son aquellos referidos a las ocupaciones. En este aspecto, se recomienda preservar los derechos de los empresarios y permitirles ingresar a las propiedades a pesar de la ocupación por parte de los trabajadores. A su vez, se pide que se respete el derecho de los empleados que deseen trabajar en esa instancia.