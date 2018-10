Coutinho: Pese a la salida de Amado, “el Partido Colorado está pasando su mejor momento”

Germán Coutinho, senador del Partido Colorado

Dos semanas pasaron desde que Fernando Amado decidiera abandonar el Partido Colorado (PC) junto a su sector, Batllistas Orejanos. Sin embargo, un partido en movimiento y con figuras emergentes hace que esta noticia no tenga un impacto importante, según dijo a CRÓNICAS el senador y dirigente de Uruguay Batllista, Germán Coutinho. De hecho, sostuvo que “la salida de Amado ha sido más mediática que otra cosa, pero no una preocupación partidaria”. Expresó, además, que las bancas pertenecen a los partidos y no a las personas.

Por Magdalena Raffo | @MaleRaffo

-¿Cómo cree que queda el PC tras la salida de Fernando Amado?

-Yo creo que el PC está pasando su mejor momento. Hace casi dos años tuvimos la triste noticia de la desaparición física de Jorge [Batlle], que estaba trabajando y haciendo un esfuerzo por el partido. También nos encontramos con la desaparición física de referentes como Martha Montaner, [Alejandro] Atchugarry, “el Negro” [Jorge] Sanguinetti. Sumado a esto, Pedro [Bordaberry] tomó la decisión de no ser candidato. Por lo tanto veníamos de momentos difíciles, pero hoy el PC está pasando un gran momento porque a un partido lo hacen sus sectores.

El Dr. [Julio María] Sanguinetti, dos veces presidente de este país, está haciendo un esfuerzo tremendo desde su sector. Una persona como [Ernesto] Talvi, que dedicó su vida a lo privado, vino a lo público y armó un grupo con sus características. Un candidato histórico como José Amorín está creciendo todos los días, liderando un sector como la Lista 15 y conformando una alianza con nosotros, Uruguay Batllista, que hoy ya está presente en todo el país. Hay un PC en movimiento y eso genera que estemos entusiasmados de que haya un partido con una fuerte presencia en el país.

-¿La salida de Amado no impide que siga siendo el mejor momento?

-A nadie le gusta que alguien se vaya, pero en cuanto a la importancia, creo que diferentes noticias que nos podrían afectar, se pueden tomar de distintas maneras. Por ejemplo, cuando Pedro resolvió no ser candidato, eso sí fue una noticia que nos impactó. Hoy, determinadas noticias que igualmente no nos gustaría que fueran así, nos toman desde una óptica mucho más positiva. Es decir, estamos hablando de un partido mucho más en movimiento, que está nucleando a todos los colorados del país y eso no se ha visto afectado.

-¿Le sorprendió el camino que tomó Batllistas Orejanos?

-Me sorprende lo que se está generando con esto y que no estemos hablando de un partido que está haciendo un tremendo esfuerzo, sino de algo que sin ninguna duda hoy el PC lamenta, pero está en otra circunstancia. También se fueron [Daniel] Bianchi y [Guillermo] Facello. Me sorprende, más que la decisión de Fernando, que estemos girando sobre ese acontecimiento.

-En su momento también generó repercusión la ida de Bianchi y de Facello al Partido de la Gente. Además, la actual salida de Amado forma parte del movimiento del PC porque es un sector que se va.

-Yo creo que la reforma constitucional del 96 habla claramente de que todo aquel que tenga aspiración de generar mayorías en torno a su perfil, tiene que ir el último domingo de junio a una elección interna partidaria, donde los adherentes de ese partido, sin la obligación de hacerlo, definen. Yo he estado a veces más o a veces menos conforme con mi partido, pero desde la reforma del 96 participo en todas las internas, y cuando he ganado, he marcado el camino y el resto ha aceptado, y cuando he perdido, he seguido los rumbos de las mayorías, porque esa es la democracia cuando uno pertenece a una colectividad.

-¿Qué piensa de que Amado se quedó con la banca?

-No voy a hacer referencia a eso. Tenemos un PC funcionando. Quien tomó esta decisión es alguien que creó un sector pero nunca fue a la interna, decidió irse antes. Sí reconozco que ha sido una persona muy mediática, pero no estamos hablando de alguien que fue candidato por nuestro partido o que logró llegar a diferentes lugares encabezando. Su salida ha sido más mediática que otra cosa, pero no una preocupación partidaria.

-Le preguntaba por la banca porque la salida de Bianchi y Facello generó algo parecido.

-Yo apoyo que las bancas son de los partidos. Si yo logro algo es gracias a un partido que me dio la oportunidad de estar allí, no por mí mismo. Yo entiendo a la política desde la representatividad genuina de más gente, y no fui dos veces senador, diputado e intendente [de Salto] porque soy Germán Coutinho, sino gracias a que un partido me llevó hasta ahí.

-¿Cómo se está preparando Uruguay Batllista de cara a las elecciones?

-Felices, porque en poco tiempo nos expandimos en el país en un acuerdo que hicimos con Amorín, que abarca todo el Uruguay. Hoy tenemos un sector funcionando con 19 motores, en cada rincón del país hay un grupo de correligionarios que pertenecen a nuestra colectividad y que están trabajando para la precandidatura de Amorín y con sus candidaturas departamentales. Todo eso vemos que se hace en un tono de confraternidad competitiva.

Sentimos que vamos creciendo, que nuestros compañeros de todo el país crecen y eso nos llena de esperanza. Además, nos parece muy buena la diversidad de posibilidades que van a tener los colorados para las internas. Creemos que llegó el momento de Amorín, con experiencia comprobada, que está mostrando y asumiendo el liderazgo que tiene que asumir y está trabajando mucho para ser un gran candidato.

-¿Se ven sólidos para la interna?

-Nosotros tenemos muchas expectativas de que vamos a ganar la interna, y lograrlo en este contexto va a significar que salgamos potenciados rumbo a octubre.

-Decía que es positivo para el partido ese movimiento que personas como Sanguinetti y Talvi han generado.

-Muy positivo, porque siento que todos los correligionarios están en la cancha, que hay un retorno masivo de los mismos, y que pueden elegir de acuerdo a las características y el perfil de cada uno. Entonces, de ser un grupo de dirigentes colorados que estábamos en la vuelta, siento que ahora pasamos a ser miles en todo el país, muchos de los cuales están volviendo o son jóvenes que se están incorporando.

-¿Esta diversidad hace que más gente se pueda sentir representada por el PC?

-Y que muchos vuelvan. Yo fui toda la vida de la 15, pero si yo hubiera sido del Foro Batllista y hoy veo a Sanguinetti en estos momentos, después de que fue dos veces presidente, recorriendo el país, querría volver a las canchas, entonces hay un montón de gente que está volviendo. Eso lo vivo y lo estoy disfrutando. Ante toda la adversidad y las opiniones, me parece que hoy la noticia es que nosotros como PC vivimos y luchamos, y que nos estamos recuperando de lo que fueron momentos difíciles. De hecho, en este siglo, lo único que nos ha tocado vivir han sido momentos difíciles.