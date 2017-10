Diputado advierte sobre “caldo homicida” en el río Santa Lucía

El legislador suplente del Partido Nacional, Remo Monzeglio, hizo llegar al Parlamento las denuncias de la Asamblea por el Agua de Santa Lucía. Allí los vecinos reclaman saber cuál es el estado del río tras reiteradas denuncias de contaminación en la cuenca que abastece de agua potable al 70% del país.

En el marco de la aprobación de la Ley de Riego que generó polémica en el Parlamento por las consecuencias medioambientales que puede ocasionar, una nueva interrogante se plantó entre los habitantes de Santa Lucía: ¿qué tan contaminado está nuestro río?

Esta pregunta no pudo ser respondida. Si bien hace dos años que el presidente Tabaré Vázquez fija lineamientos para promover un mejor tratamiento de los desechos que evite la contaminación de las aguas del Santa Lucía, al día de hoy aún no es posible saber siquiera cuál es la situación del río.

Esto lo confirma la empresa consultora “Estudio Ingeniería Ambiental”, la designada por el gobierno para realizar un estudio técnico que tenía como fin determinar el nivel de efectividad de los planes para mejorar el agua en el Santa Lucía y en la Laguna del Sauce.

El resultado de las investigaciones, publicado por El País, señaló que “si bien el objetivo principal de las medidas” que toma el gobierno “es la formulación y ejecución de acciones para el control, detección y reversión del proceso de deterioro de la calidad del agua, no se ha establecido ninguna forma de medir el avance hacia este objetivo ni ningún tipo de indicador que permita asegurar que las medidas cumplen su objetivo”.

En este sentido la comisión local, “Asamblea por el agua en Santa Lucía” reclama que se les brinde transparencia, tanto en el agua como en la información.

El diputado suplente por el sector Todos, del Partido Nacional, Remo Monzeglio, es oriundo de Santa Lucía y en el Parlamento se hizo eco de la voz de sus coterráneos para exigir una solución.

Los vecinos denunciaron directamente a la empresa Mantex, que según sus palabras, vierte los desechos de la grasa animal que industrializa, directamente al río. “Los vecinos no saben lo que pasó con su denuncia y no solo no tienen información sino que pueden ser víctimas de represalias”, comentó Monzeglio a CRÓNICAS. Esto se suma a los desperdicios de los tamberos y a los cultivos que incumpliendo con la norma se encuentran hasta en la orilla del río. “Se tomó una franja de 40 metros donde no se puede hacer plantaciones, sin embargo las vistas aéreas demuestran que están prácticamente adentro del agua”, especificó Monzeglio.

Según el alcalde de Aguas Corrientes, Álvaro Alfonso, desde la cuenca del Santa Lucía se abastece de agua potable al 70% del país a través de OSE.

El legislador Monzeglio señaló que justamente allí, en Aguas Corrientes, el lodo residual que queda tras el proceso de potabilización, inunda el río, lo contamina y luego vuelve a tomarse para su filtración.

“Es un caldo de cultivo homicida”, así definió el parlamentario a las consecuencias de la contaminación en el río que provocan no solo la mortandad de la fauna marina autóctona, sino también el desconocimiento de lo que pasa por las plantas de OSE.

“Los empleados de la OSE en Aguas Corrientes hace años que no toman agua de la canilla, solo toman agua mineral embotellada. Es lo mismo que ir a un restaurante y que el cocinero no coma lo que cocina”, explicó el diputado y agregó: “es un paraíso y lo hemos convertido en una cloaca”.

A su vez, el empresario hotelero, agregó que es urgente que las entidades correspondientes rindan cuentas. “La información tiene que ser veraz, inmediata y pública”, finalizó Monzeglio.

Antecedentes

El padre de Remo Monzeglio investigó en la década del 50 sobre el fenómeno de las inundaciones en Santa Lucía. En aquellos años la deforestación provocaba que el agua corriera, las riveras del río se desmoronaran y el agua llegara directamente al río sin poder filtrarse.

Como un visionario, su padre advirtió que los problemas en el Santa Lucía recién comenzaban. “Ahora durante más de un mes los habitantes de Santa Lucía no pudieron bañarse en su río, eso en su época era impensable”, recordó Monzeglio que aprovechó su pasaje por el Palacio Legislativo para establecer el tema a la espera de una rápida reacción del Poder Ejecutivo.