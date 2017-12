Conrado Rodríguez: “Gobierno no se puede dejar llevar por un capricho del PIT-CNT de ir contra el sistema mixto”

Luego de que el presidente Tabaré Vázquez respaldara el proyecto oficial presentado para solucionar el problema de los cincuentones, el diputado colorado Conrado Rodríguez criticó la solución propuesta por el oficialismo. Opinó que “el gobierno debería convocar a todos los partidos políticos para que el proyecto que salga aprobado cuente con el mayor apoyo posible” y criticó que en el FA hay sectores que “se están guiando por las presiones del PIT-CNT”.

El presidente Tabaré Vázquez aseguró que no se enviará “ninguna modificación” al proyecto de ley para solucionar el problema de los denominados cincuentones.

De esa forma cerró -al menos en parte- la polémica generada a la interna del Frente Amplio (FA), luego que el Frente Líber Seregni (FLS) -sector que lidera el ministro de Economía, Danilo Astori-, pretendiera modificar el proyecto, ya que estiman que la solución propuesta tiene un costo para el Estado superior a las estimaciones que realizó el Banco de Previsión Social (BPS).

Los “cincuentones” son aquellas personas que en abril de 1996 tenían menos de 40 años y que la ley obligó a pasarse al régimen mixto de seguridad social, sin que se le reconocieran totalmente los aportes realizados previamente, lo que los llevaría a cobrar montos menores a los que les correspondería.

“El gobierno mandó un proyecto al (Poder) Legislativo que lo estudió con los números que teníamos en su momento y ese es el proyecto de gobierno”, dijo Vázquez en declaraciones a la prensa realizadas en el último Consejo de Ministros abierto en Pirarajá. “Queda en manos del Parlamento”, agregó.

Solo el Poder Ejecutivo tiene la facultad de presentar proyectos de Ley sobre seguridad social, por lo que los cambios que pueden realizar los legisladores al proyecto son mínimos.

De acuerdo a lo informado por el diario El Observador la primera estimación de costo realizada por el BPS era de US$ 2.500 millones en 48 años mientras que para el Ministerio de Economía el costo será de US$ 3.700 millones por una diferencia en la tasa de descuento o rendimiento de los fondos que pasarían de las AFAP al BPS: el BPS calcula la tasa de descuento en base a la evolución futura de salarios (UR) más un 1,5%, mientras que Economía calcula sobre la base de la UR más 0,5%, por lo que caen los rendimientos y aumentan los costos.

Pese a las modificaciones que quiere realizar el sector de Astori, el Movimiento de Participación Popular (MPP), el Partido Comunista (PCU), la Lista 711, el Partido Socialista (PS), el Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) y la Liga Federal son partidarios de votar el proyecto tal como está.

No te apures

Antes de que el gobierno presentara su proyecto en agosto, quien elaboró las dos primeras alternativas legislativas al problema de los cincuentones fue el diputado del Partido Colorado, Conrado Rodríguez, que en diálogo con CRÓNICAS explicó sus discrepancias con el proyecto del Ejecutivo y criticó que el mismo es un intento de algunos sectores del FA –presionados por el PIT-CNT- para comenzar a “perforar” el sistema previsional mixto.

La principal discrepancia con el proyecto del gobierno refiere al momento en el que el trabajador debe resolver entre quedarse en el sistema mixto o pasarse al BPS. “Lo mejor para los cincuentones es que hagan la opción no de forma anticipada, sino al momento de decidir su jubilación”, sostuvo el legislador, explicando que al tomar la decisión cuando aún restan años de trabajo “la persona no tiene toda la información de su situación laboral particular, como para tomar una decisión con total libertad”. De esa forma, interpreta que “va a haber gente que va a estar obligada a tener que hacer su opción en un año y que si siguiera trabajando y luego se jubilara, la liquidación por el sistema mixto le daría mejor que por el régimen de transición”. “El proyecto del PE lo que provoca es una situación de desventaja para los trabajadores porque tienen que optar casi a ciegas”, valoró.

Además, estimó que en ese caso un menor número de personas optará por abandonar el sistema mixto, lo que redundaría en “un menor costo para el Estado”. “Entonces es una solución mejor para los trabajadores y también para el Estado, porque va a tener que poner menos dinero”.

Rodríguez asegura que su proyecto cuenta con el respaldo de todos los partidos de oposición y del FLS, pero lamentó que no ha tenido el respaldo del gobierno por “las presiones” que ejerce el PIT-CNT. “La realidad es que dentro de la interna del FA hay posiciones disímiles y hay algunos sectores que se están guiando por las presiones del PIT-CNT”, argumentó.

El legislador opina que “el gobierno no se puede dejar llevar por un capricho del PIT-CNT de ir contra el sistema mixto porque entiende que no debería existir una capitalización privada de los aportes de los trabajadores”.

A su entender, el proyecto oficial busca “perforar el sistema”. “Lo que quiere el PIT- CNT y algunos sectores del FA –presionados por el PIT-CNT- es perforar el sistema mixto, ir primero por los cincuentones, quitarles los recursos a los trabajadores porque ese dinero tarde o temprano va a pasar al BPS y después ir sobre las siguientes generaciones para perforar o para dinamitar definitivamente el sistema mixto”, indicó.

El legislador dijo que “hace más de un mes” están esperando una comparecencia del MEF ante la Comisión de Seguridad Social integrada con Hacienda para que explique los costos que tendrá el proyecto. “La realidad es que el número final que arroja el proyecto se dijo públicamente pero no se ha informado a la Comisión, entonces estamos a la espera”.

“Lo que quiere el PIT-CNT y algunos sectores del FA –presionados por el PIT-CNT- es perforar el sistema mixto, ir primero por los cincuentones (…) y después ir sobre las siguientes generaciones para perforar o para dinamitar definitivamente el sistema mixto”

Rodríguez interpreta que “habida cuenta de que este proyecto cuesta más de lo que dijo el BPS, que esto va a tener un impacto sobre las cuentas públicas de los próximos años sobre las nuevas generaciones, el gobierno debería convocar a todos los partidos políticos para que el proyecto que salga aprobado cuente con el mayor apoyo posible del espectro político”.

Comisión en debate

Uno de los argumentos esgrimidos para adelantar la decisión de permanecer o retirarse del sistema mixto, es que mientras se sigue en el mismo, las AFAP continúen cobrando comisión a esos aportes. Una solución propuesta por el legislador colorado es que el gobierno envíe una modificación que permita bonificar las comisiones según la antigüedad de la persona en la AFAP y la edad del afiliado. De esa forma, “aquellos que estén más cercanos a la jubilación se les puede bonificar la comisión, de forma de que puedan pagar un aporte menor”. “Esta es una propuesta concreta que puede servir para el tema de los cincuentones porque en definitiva va a haber más capital acumulado para poder pagar estas jubilaciones”, argumentó.