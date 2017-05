Goñi: “Hay muchos jerarcas del gobierno involucrados, de Mujica para abajo”

Los diputados por el Partido Nacional, Rodrigo Goñi y Jaime Trobo, junto con el diputado disidente Gonzalo Mujica, se presentaron sobre las 14 horas de la jornada de ayer jueves en el Juzgado de Crimen Organizado con el fin de denunciar que el gobierno del ex presidente José Mujica favoreció a empresas vinculadas con su sector político a la hora de hacer negocios bilaterales con Venezuela. Asimismo, la denuncia se encarga también de los préstamos otorgados con dineros públicos por parte del Fondo de Desarrollo (Fondes) a empresas privadas, a sabiendas de que no eran viables. El diputado Rodrigo Goñi aseguró que el ex presidente está implicado en la denuncia ya que “estaba al tanto de todos los acuerdos y fue el gran artífice del Fondes”. A continuación, la entrevista de CRÓNICAS al diputado y abogado Rodrigo Goñi.

Por María Noel Durán | @MNoelDuran

-¿Hacia quién es dirigida la denuncia? ¿Cuál es la contraparte?

-En lo penal siempre se denuncian hechos que tienen apariencia delictiva y en estos hechos hay gente que participa, pero en la denuncia penal no se va contra alguien en particular.

Nosotros hacemos dos denuncias en una, una se trata de los negocios en Venezuela donde acusamos al gobierno de favorecer a una empresa particular que es Aire Fresco, una firma que estaba vinculada al sector mayoritario del Frente Amplio y al gobierno de la época; por lo cual también tenemos elementos para sospechar que se benefició a esa empresa por sus relación con el gobierno. (N de R: Según datos de la Corte Electoral, en 2014, la empresa Aire Fresco S.A. aportó a la campaña del MPP al Senado cerca de US$ 20.000).

Decimos eso porque en acuerdos gobierno a gobierno se favoreció que esta empresa, Aire Fresco, quedara con una posición dominante para exportar una cantidad de rubros por cifras millonarias en forma privilegiada con respecto a otras empresas, porque era la única empresa que intermediaba en negocios muy importantes que eran cumplimientos de acuerdos bilaterales.

-¿Qué pistas les dieron la certeza para afirmar que los intermediarios (principalmente Aire Fresco S.A.) fueron asignados de forma arbitraria en los negocios con Venezuela?¿Qué criterios deberían haber cumplido y no cumplían?

-En el tema de Venezuela hay toda una estratagema. Hubo acuerdos entre el gobierno uruguayo y el venezolano para exportar determinados productos en seguridad alimentaria, por ejemplo, y se coloca a una sola empresa para que pueda dar cumplimiento a esos acuerdos. Entonces hay un claro favorecimiento ilícito.

Excepto que expliquen por qué en rubros tradicionales terminó exportando una empresa que no tenía ninguna trayectoria en el rubro. Eso es porque hubo un claro respaldo del gobierno en esos acuerdos para que la empresa vinculada a ellos fuera la intermediaria por montos muy importantes.

-¿Influyó en que se llegara a la instancia penal el hecho de que no se aprobara la Comisión Investigadora a causa del rechazo de la bancada frenteamplista?

-La Investigadora fue una oportunidad que tuvo el gobierno y el Frente Amplio para explicar lo que no tiene explicación hoy.

Si hubieran dado una explicación que hoy no existe, quizás no se hubiera llegado a esta instancia, pero hoy los elementos que forman parte de la denuncia son muy fuertes.

-Esa otra denuncia que usted menciona se refiere a la asignación arbitraria de recursos por parte del Fondes a empresas sin viabilidad, ¿qué es lo que se plantea en este aspecto?

-Yo hice una denuncia en junio de 2015, pedí una investigadora parlamentaria e incluso hice interpelaciones denunciando en el Parlamento que el gobierno y el Fondes habían financiado empresas en contra de las recomendaciones de los informes técnicos y en contra de la normativa vigente lo que resultaba en un préstamo ilegítimo, un uso indebido y arbitrario de los fondos públicos y en todos los casos hubo pérdidas totales. Los resultados finales reafirmaron lo que nosotros sospechábamos, que esos préstamos se habían dado a empresas que ya se sabía que eran inviables y la ley pedía que fueran empresas viables, no empresas que a los seis meses se fundieran como el caso de la imprenta de Colonia (la Cooperativa de Obreros y Empleados, Pressur) a la que le dieron US$ 6 millones y a los seis meses la empresa cerró. ¿Dónde quedaron esos US$ 6 millones? Claramente en manos de particulares.

-¿Está constatado que no existían estudios previos que dijeran que las empresas no eran viables?

-Lo que está constatado es que había estudios previos que decían que no eran viables lo que es mucho más grave.

-En algún punto ambas denuncias se tocan, ¿qué relación existe entre las empresas que recibieron préstamos del Fondes y las que hicieron negocios con Venezuela?

-Exacto. El Fondes prestaba dinero en función a los negocios que la empresa iba a hacer con Venezuela y después estos acuerdos gobierno a gobierno favorecían a la empresa Funsacoop (la ex empresa de neumáticos, Funsa) para que de alguna manera el Fondes le terminara prestando. Negocios que en muchos casos después no se hicieron pero eran una pantalla para crear la apariencia de que después esa compañía iba a poder devolver el préstamo a través de esos negocios con Venezuela.

-¿Cómo espera que prosiga la investigación?

-Va a ser muy largo porque hay mucha gente involucrada, muchos jerarcas del gobierno involucrados.

-¿A quiénes toca la denuncia?

-Desde el ex presiente de la República José Mujica que participó en todos los acuerdos y fue el gran artífice de que el Fondes le preste a estas empresas. De él para abajo.