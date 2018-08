IM cuestiona estrategia de Adeom: “Lo que hacen no son ocupaciones reales”

En los últimos meses la táctica del sindicato de trabajadores municipales dio un giro. Impulsado por el conflicto del Servicio Fúnebre y Necrópolis, que se desató al no haber podido llegar a un acuerdo en las condiciones laborales con la administración, Adeom comenzó a utilizar con más frecuencia la medida de la ocupación, al punto de llegar a establecerla en cuatro sectores de la Intendencia de Montevideo (IM) el mismo día.

Por Magdalena Raffo | @MaleRaffo

Parte de esta nueva modalidad implica denunciar ante la opinión pública determinadas situaciones que creen injustas e, incluso, ilegales. Por ejemplo, la supuesta vinculación que existe entre algunos directores de la comuna y las empresas que resultan ganadoras en las licitaciones, tal como informó CRÓNICAS la semana pasada.

Los funcionarios entienden que varias decisiones del intendente Daniel Martínez van en contra de la transparencia y ponen en duda su propia gestión, y es por esto que utilizan el ámbito de las conferencias de prensa para visibilizar algunos problemas que padecen y para los cuales exigen soluciones a las autoridades.

El mecanismo de ocupar locales de la Intendencia les dio la oportunidad de denunciar algunos hechos, según manifestó a CRÓNICAS la secretaria general de Adeom, Valeria Ripoll. Esto es así porque “la IM tiene un hermetismo tal que no le permite a la prensa entrar y poder filmar las condiciones laborales”, aseguró la sindicalista, y explicó que si no hubieran ocupado el Cementerio del Norte, por ejemplo, nunca se habría conocido realmente cómo se trabaja en ese lugar.

El cambio en la estrategia también lo atribuyen a la mala relación que hoy tienen con el gobierno departamental. Sobre esto, Ripoll sostuvo que actualmente atraviesan el peor momento del vínculo, dado que hay “falta de voluntad” por parte de las autoridades municipales para dialogar. De hecho, aseguró que el intendente frecuentemente suspende las reuniones, cuando habían acordado que serían mensuales.

Sin embargo, desde la IM cuestionan esta nueva modalidad por creer que si bien puede ser útil para difundir las opiniones del sindicato a través de los medios de comunicación, no lo es para generar conciencia en los empleados. “En algunos casos –cuando ocupan diversas áreas de trabajo- ni siquiera se produce una asamblea, y por tanto algunos trabajadores no conocen en profundidad los problemas planteados y no los debaten”, señaló en conversación con CRÓNICAS el director de Gestión Humana y Recursos Materiales, Eduardo Brenta.

El jerarca considera que la ocupación es el último instrumento al que se debe acudir, cuando ya no se dispone de ningún otro para poder influir en una negociación. Además, cree que esta herramienta no es para uso cotidiano y “mucho menos de esta forma, que no debería ni ser catalogada como ocupación; en todo caso es una convocatoria de prensa con asamblea”.

Cuestión de tiempo

En ese sentido, afirmó que no puede considerarse una ocupación genuina cuando la medida dura solamente unas horas. Incluso, según consta en actas a las que accedió CRÓNICAS, el pasado 12 de julio el sindicato ocupó el taller “Gestión Mantenimiento de Flota de la IM”, desde las 11:30 hasta las 12:05 horas. En ese lapso, realizó una conferencia de prensa para mostrar las condiciones en las que allí se trabaja.

Pero para Brenta decisiones como ocupar un sector por un rato para que vaya la prensa producen un descrédito de sus propios impulsores, ya que “no generan participación real de la gente, propuestas, ni logran tratar los temas en profundidad”.

Por el contrario, consultada al respecto, Ripoll explicó que en esa ocasión la medida había comenzado a las seis de la mañana, pero la escribana de la Intendencia, que es quien labra las actas, “demoró horas en llegar”. Igualmente, defendió el mecanismo independientemente del tiempo que demande, puesto que les permite difundir la realidad que atraviesan los funcionarios.

De todos modos, Brenta insistió en que una ocupación que dura pocas horas no puede denominarse como tal. A su vez, lamentó que el sindicato ha realizado denuncias públicas sin fundamentos: “Utiliza los medios para llegar a la opinión pública, denuncia determinadas situaciones y luego la administración demuestra con hechos contundentes que son falsas”.

En la misma línea, opinó que Adeom venía intentando mejorar su imagen pública, y de repente esa lógica varió y se inició un proceso de “confrontación permanente” y de denuncias sin ninguna clase de respaldo en la realidad, lo cual “no conduce a buen puerto”. “La mala utilización de las herramientas, ya sea la comunicación pública como las medidas de lucha, redundan en elementos que debilitan a los sindicatos”, advirtió. Finalmente, destacó que “falta plantear ámbitos de negociación, con propuestas y diciendo la verdad”.

Por su parte, Ripoll remarcó que la cantidad de horas en las que ocupan determinado local no es el objetivo, y sí lo es la oportunidad de generar la documentación de los problemas que deben afrontar, del estado de la maquinaria y de las condiciones de trabajo de los empleados municipales. “Esa posibilidad nos la da una ocupación. De otra forma nosotros no podemos hacer ese relevamiento y esa denuncia”, añadió, y comentó que no es cierto que la herramienta no sea legítima, porque se establece siempre mediante escribano de ambas partes.

Por el momento, el plan de Adeom es continuar con este mecanismo dado que forma parte de su estrategia. Igualmente, la vocera alertó que de profundizarse el conflicto por no tener ninguna solución o respuesta arriba de la mesa, pueden llegar a producirse paralizaciones.