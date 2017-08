“Es imprescindible un cambio de gobierno, porque el programa del FA está totalmente perimido”

Mujica > SE VA DEL PARLAMENTO PARA TRABAJAR PARA QUE EL FA NO VUELVA A GANAR

Gonzalo Mujica, diputado independiente

Durante ocho meses utilizó la banca del Frente Amplio (FA) estando fuera de la fuerza política, donde lo único que votó distinto a la coalición fueron las investigadoras. Finalmente, se irá una vez aprobada la Rendición de Cuentas. Legisladores oficialistas esperan que se retire para volver a tener mayoría en Diputados, afirma, pero dice que “es legítimo” porque fue lo que votó la gente. Gonzalo Mujica se va a dedicar a trabajar en lo que queda del período por un cambio de gobierno, porque “el programa del FA está totalmente perimido”, aseguró en entrevista con CRÓNICAS.

Por Magdalena Raffo | @MaleRaffo

Hace algunos meses que Mujica anunció que se iría del Parlamento tras la aprobación de la Rendición enviada por el Ejecutivo. En la Cámara de Representantes el oficialismo tuvo que negociar con parte de la oposición, y el proyecto se votó afirmativamente. Hoy está a estudio del Senado, donde al parecer no habría modificaciones, y en ese caso no tendría que volver a la Cámara Baja. De ser así, el diputado independiente se retirará en setiembre. De lo contrario, se quedará para defender su voto.

Aunque votó el texto normativo en general, admitió que tiene cosas negativas, como los aspectos tributarios. Ni el aumento de la Tasa Consular ni la imposición del IRPF a los juegos de azar, que implican “más impuestos sobre los contribuyentes”, lo conforman, por lo cual es partidario de que esos temas se revisen en la Cámara de Senadores. Igualmente lo cree poco probable, puesto que “si el FA es razonable, con las dificultades que tuvo para alcanzar acuerdos en Diputados, no va a abrir la Rendición”.

El polémico artículo 15, “más allá de la preocupación del diputado [colorado, Fernando] Amado de introducir algún aligeramiento en el texto, es inconstitucional y consagra una injusticia”, lamentó.

“En un posible balotaje votaré a quien compita con el FA; no tiene sentido haberme ido para volver a votarlo”

De todas formas, dijo que el articulado tiene cosas positivas, como la contención del gasto, que fue posible gracias a que el FA entendió que el déficit fiscal era “un problema serio”. Agregó que todo el debate interno del partido de gobierno estuvo condicionado por el hecho de que su voto no estaba, pero que al final eso fue “bueno” porque permitió que se “racionalizara” la Rendición.

En las últimas semanas, algunos legisladores frenteamplistas asumieron que la pérdida de mayoría en la Cámara Baja no había sido tan negativa. Fue el caso del presidente de Diputados, José Carlos Mahía, y del representante por la Liga Federal, Darío Pérez, quienes dijeron a CRÓNICAS que fue una oportunidad para abrir el debate hacia la oposición y poder acordar. Sobre eso, Mujica remarcó: “Yo espero que negocien por convicción y no por el voto 50. Si aprendieron que es mejor negociar que ser soberbios, que lo sigan haciendo; lo importante no es tener mayoría, sino tratar de que las políticas públicas tengan el mayor respaldo político posible”.

El retiro

Mujica se va a ir a trabajar en política fuera del Parlamento, con el objetivo de que la izquierda no gane por cuarta vez consecutiva. “Es imprescindible un cambio de gobierno por el país, porque el programa del FA está totalmente perimido, no resuelve nada y este gobierno está trancado justamente por ese problema”, explicó.

A su vez, opinó que le va a hacer muy bien a la coalición bajar del gobierno, dado que “no se puede renovar, porque cualquier tema que ponga en discusión, lo termina dividiendo; en educación, en política exterior, en seguridad u otro rubro sobre el que quieran ponerse a discutir una propuesta programática novedosa, se dividen y eligen sustituir ese debate por uno de táctica y estrategia electoral para seguir gobernando”.

La idea del diputado es presentar una plataforma de propuestas programáticas que va a llevar adelante un grupo llamado Iniciativa Programática, que no es político, por lo cual no tendrá lista. Está conformado, básicamente, por frenteamplistas desencantados, que se van a dedicar a construir puertas de salida hacia el resto del sistema político. En octubre saldrán de gira por todo el país, para encontrarse con exvotantes de izquierda que quieren una alternativa.

El parlamentario dedujo que finalmente habrá gente que votará a la Unidad Popular, al Partido Independiente, que vuelva hacia el Partido Colorado o que se decida por el Partido Nacional, pero lo trascendente es que todos sientan que tienen razones profundas para elegir un voto diferente y que forman parte de un colectivo de exfrenteamplistas que comprenden lo que están haciendo y los van a respetar.

En un posible balotaje votarían a quien compita con el partido de gobierno, ya que, según dijo, “no tiene sentido irse para volver a votar al FA”. Añadió que justamente por eso es importante que haya un programa, porque esta salida implica también interpelar a la oposición, a la que “hay que preguntarle qué piensa hacer con la educación, la seguridad, la defensa, la economía, porque ningún frenteamplista, por más enojado que esté, le va a regalar el voto a otro partido si no le explica qué va a hacer con el país”.

Por último, afirmó que el FA está esperando su renuncia para volver a tener mayoría, aunque eso “es legítimo”, puesto que “conquistó 50 bancas en las elecciones pasadas y es su derecho tenerlas”. Sin embargo, señaló que durante este tiempo se quedó con la banca para poder votar las investigadoras, porque “el país tenía que estar primero antes que la opinión de los frenteamplistas”.