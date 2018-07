Kechichian: “Me preocupa la guerra de tasas entre distintos destinos turísticos”

La ministra de Turismo, Liliam Kechichian, aseguró a CRÓNICAS que le inquieta que se genere una “guerra de tasas” entre los departamentos que implementen un gravamen al turista. Aunque no descarta el diálogo de cara a la implementación de una tasa a nivel nacional, aseguró que el Ministerio no está a favor de que se aplique.

Por María Noel Durán | @MNoelDuran

La Intendencia de Montevideo planteó, en las últimas semanas, la creación de una tasa turística de US$0.5 por noche para quienes se alojen en hoteles de 3 estrellas y de US$1 para quienes lo hagan en hoteles de 4 y 5 estrellas. El importe sería cobrado a todos los turistas mayores de 11 años, y en ningún caso superaría los US$5, aunque la estadía supere las cinco noches.

Por su parte, la Intendencia de Maldonado también estaría dispuesta a implementar una tasa turística voluntaria para la próxima temporada. Según informó El Observador, la propuesta del intendente Enrique Antía consiste en cobrar US$1 por cada noche de alojamiento, US$1 por cada dos cubiertos en el sector gastronómico y un monto similar por cada día de arrendamiento de automóviles sin chofer.

La polémica tasa existe en muchas ciudades del mundo, como Bariloche, Cataluña o Roma, sin embargo, la cartera de Turismo no está afín de que se cobre en los destinos turísticos del país.

Consultada acerca de por qué es una mala idea que este tributo se aplique en Montevideo, la ministra de Turismo, Liliam Kechichian, dijo a CRÓNICAS: “No estamos hablando de una mala idea, pero no creemos que sea un momento oportuno para hacer cambios en este tipo de recibimiento a los turistas, más allá de que sean volúmenes muy pequeños”.

A este respecto, añadió que no sería bueno para la imagen del país instalar la tasa en una “coyuntura dificultosa”.

“Lo que más le preocupa al Ministerio son las diversas tasas que surgen a raíz de la de Montevideo. El miércoles tuvimos el anuncio de que Maldonado también está pensando en la suya y es sustancialmente diferente a la de Montevideo”, comunicó la jerarca. “Nos preocupa esa confusión de guerra de tasas en función a la promoción del destino; eso no es bueno para posicionar ningún destino turístico”, puntualizó.

La ministra también se mostró preocupada por el fin de los fondos. “Para decir que quiero recaudar algo tengo que saber para qué y eso me ha preocupado porque los mensajes que he escuchado en las últimas horas al respecto son un poco contradictorios”. Kechichian aseguró que, según estas versiones, lo recabado podría ser para infraestructura, para promoción o incluso para un nuevo centro de convenciones en Montevideo. “Esto me preocupó bastante”, aseveró.

Sin embargo, la ministra hizo énfasis en la necesidad de que Montevideo invierta en su promoción. “El Ministerio siempre se ha aportado en ese sentido”, afirmó.

“Se puede discutir la tasa, no la califico como una mala idea. No nos gustan las departamentales, pero se podría discutir una tasa nacional; no estaba en nuestro programa de gobierno así que nosotros como Ministerio no lo vamos a plantear, pero sí estamos abiertos a discutirlo para el futuro, pero siempre con un carácter homogéneo, de país y no que se termine convirtiendo en una guerra de tasas diferentes en varios destinos turísticos del Uruguay”, opinó la ministra.

Kechichian aclaró además que la Intendencia de Montevideo tiene autonomía para hacer este tipo de propuestas y que la posición del Ministerio al respecto siempre fue clara.

Sin manosear nombres

Tras la ceremonia de clausura que le puso punto final al Mundial de Fútbol, la campaña electoral se tornó el foco de atención de los uruguayos. “El tema de las candidaturas siempre está en el centro de los desvelos de los partidos políticos”, reconoció la ministra a CRÓNICAS.

“Vamos a ir un Plenario donde se van a discutir las candidaturas que se van a presentar a un Congreso que será el 1º de diciembre y que las validará para finalmente participar de las elecciones internas. En nuestro caso, será el pueblo frenteamplista que irá a votar en las internas el que terminará resolviendo, yo creo que eso es lo bueno, lo sano que tenemos hoy en el Uruguay”, reflexionó la ministra.

Ante las polémicas sucedidas en los últimos días en relación a cuáles podrían ser los contendientes de la coalición de izquierda, Kechichian dijo: “Nunca me han gustado los manejos individuales y la lluvia de nombres. Coincido con el contador Astori en que el manoseo de nombres nunca es bueno y en el caso de nuestra fuerza política pienso que estamos hablando del futuro presidente o presidenta de nuestro país, por lo que hay que tratar el tema con mucho cuidado”, puntualizó.