La industria manufacturera cierra 2018 sin crecimiento

2019 > Para el próximo año no esperan mejoras en la situación del sector

CRÓNICAS conversó con el presidente de la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU), Gabriel Murara, quien lamentó que este no fue un buen año para ese rubro, además de que desde 2014 la industria no muestra crecimiento. La falta de competitividad, el tipo de cambio desalineado y el costo fiscal, serían algunos de los motivos que llevaron a esta situación. A su vez, el ejecutivo agregó que no solo el sector que representa está con dificultades, sino que hay otros, como el agro y la construcción, que atraviesan una situación similar.

Por Romina Peraza | @romiperaza

La industria manufacturera cierra este 2018 sin crecimiento. Esta situación se está dando desde el 2014 debido a la falta de competitividad, el tipo de cambio desalineado y el costo fiscal, que empuja a mantener precios que no alcanzan para cubrir los costos.

Según Murara, hay una “sensación de mayor apertura por lo menos negociadora, pero no se concreta en acuerdos que faciliten que los productos que se exportan en forma primaria como la carne, la soja, la celulosa y el arroz, entren a mercados más baratos”.

Hace unas semanas, en diálogo con CRÓNICAS, la economista María Noel Sanguinetti, gerente de la Asociación de Cultivadores de Arroz (ACA), expresó que para que el sector pueda salir de la crisis en la que se encuentra, es necesario que los aranceles de los mercados extranjeros bajen. Además, dijo que la apertura de nuevos mercados que tienen un bajo costo para vender en ellos, podría ayudar a revertir la situación.

En la misma línea, Murara explicó que la rigidez laboral por la que pasa Uruguay hace difícil que los productos nacionales puedan competir a nivel internacional y regional. Dijo también que la inversión en el ámbito privado pasó en los últimos años a ser negativa.

Agregó que la duración de los Consejos de Salarios sería causante de tensiones entre los diferentes actores, ya que “empiezan a negociar en enero y terminan en setiembre”. Esto hace que las empresas sigan funcionando sin un costo salarial definido, que termina desencadenando en liquidaciones atrasadas, que complican al empresario.

Expectativas

Las perspectivas para el año entrante son similares a las de 2018 porque según Murara no ven ningún cambio que se esté proyectando para mejorar la competitividad. Según las encuestas de expectativas de la CIU, no va a ser un buen año para ese rubro si no se dan condiciones diferentes a como están funcionando hasta el momento.

Por más que los últimos años no han sido los mejores para la industria, quienes la integran han realizado proyectos y pensado ideas para poder posicionarse en el mercado, cuando se creía que se podría invertir sin perder dinero. Pero el aumento de tarifas por sobre las ganancias, el tipo de cambio, la diferencia para poder competir tanto en el mercado interno como en el mercado externo, serían los motivos por los que el sector pierde productividad.

Caída del empleo

En los últimos cuatro años, han sido grandes las pérdidas en los puestos de trabajo, y durante este año se perdió alrededor de un 4% de empleos. Según Murara se pierden empleos calificados y de buen ingreso laboral. Además, algunos empresarios, al no poder hacerle frente a los costos, terminan dejando de producir y empiezan a importar productos que antes exportaban.

Finalmente, el dirigente expresó que “lo que nos pasa en la industria también le pasa a otros sectores productivos como el agro, que tiene costos muy altos y tiene un problema similar”. Otra que ha tenido una caída importante ha sido la construcción, sostuvo, y añadió que el comercio hasta el segundo semestre de 2018 tuvo un momento bastante pujante, que en los últimos dos trimestres ha estado a la baja. “Por la pérdida de empleos están la industria, la construcción y el agro, liderando ese triste tema”, puntualizó.