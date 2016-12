La oposición percibe una posible pérdida de gobierno del FA y comienzan a surgir nuevos candidatos

Mientras que restan más de dos años para las elecciones nacionales en Uruguay, mucho se habla, a nivel de la opinión pública, sobre quiénes serán los candidatos para 2019, e incluso quién podría ser electo presidente. En los partidos Nacional, Colorado e Independiente, las cosas parecen estar bastante claras, pero no así dentro del Frente Amplio, donde hay varias figuras en el espectro. Además, Edgardo Novick, con su nuevo Partido de la Gente, empieza a atraer miradas. Pero ¿por qué se habla de elecciones tan pronto? ¿Quiénes son los líderes más fuertes? Tres politólogos hablaron con CRÓNICAS sobre algunas de estas interrogantes.

Por Federica Chiarino | @FedeChiarino

Según el politólogo Adolfo Garcé, en Uruguay siempre se habla de elecciones. Sin embargo, tanto él como Eduardo Bottinelli y Juan Carlos Doyenart, coincidieron en que, en esta ocasión, el fenómeno ocurre particularmente temprano. Las explicaciones al respecto son diversas. Para Garcé, es frecuente que se hable de competencia política. El politólogo explicó que, en general, en los primeros dos años de gobierno también se habla de temas de su propia gestión, que ocupan “mucho espacio” en la discusión pública. Sin embargo, para él, este gobierno no está generando eso. “Eso tiene que ver con que el propio gobierno es un gobierno con una agenda, no demasiado enérgica, y con una capacidad de innovación comparativamente baja”, opinó.

Doyenart, por su parte, aseguró que, esta vez, la discusión sobre candidaturas políticas comenzó un año antes de lo que se inicia tradicionalmente. Su explicación radica en que “se vislumbra la posibilidad de que el Frente Amplio pierda el gobierno, lo cual hace que la oposición se esté movilizando porque ve una posibilidad real de recuperar el gobierno”. Además, añadió que los políticos del Frente Amplio “están preocupados” por los resultados de las encuestas y hay “problemas internos y de liderazgo” dentro del partido.

Además, el politólogo aseguró que existe una alta disconformidad con la gestión del Frente Amplio, y también de la oposición con sus partidos. “Existe disconformidad con la política, en términos generales”. “Ha habido mensajes de parte del gobierno muy confusos, episodios confusos. Ahí viene parte del disconformismo de hoy”, añadió. Entre los ejemplos de esos mensajes confusos, Doyenart mencionó lo ocurrido con el título profesional de Raúl Sendic, que “despertó las críticas de varios sectores” y “generó mucho descreimiento en la clase política”.

En la misma línea, Bottinelli coincidió en que se está hablando temprano de candidaturas y elecciones porque “se empieza a construir la idea de que el FA sí pierde”. Frente a esta percepción, el oficialismo se ve obligado a hablar de una renovación.

Garcé opinó que no parece haber una falta de líderes políticos en Uruguay. Sí los hay, pero lo que falta es entusiasmo por parte de los ciudadanos. “Quizás los líderes que existen, que aparecen en los distintos partidos, entusiasman relativamente poco. Entusiasmo político puede ser que no haya, pero líderes creo que hay en todos los partidos”, aseguró. Frente a esto, Doyenart discrepó rotundamente. “Sin duda, hay problemas de liderazgo muy claros”, dijo. Para él, “Vázquez no está asumiendo plenamente su rol de presidente ni de líder”.

El politólogo agregó que el problema no es solo del FA, sino que dentro de la oposición “tampoco aparecen figuras que estén asumiendo el liderazgo claro”. A este respecto, consideró que Novick “todavía no está en una fase que uno pueda decir que es una figura de recambio”. “Más bien que la gente percibe que la figura de recambio es Lacalle Pou, que ya fue el opositor en las elecciones pasadas”, opinó.

Para Doyenart, hay una clara “polarización” entre el Frente Amplio y el partido nacional, tal como ha ocurrido en las pasadas elecciones. Sin embargo, si hubiese alguien que pudiera “romper” con esa polarización, sería Novick.

Bottinelli opinó que Novick se está viendo beneficiado porque “la imagen de los políticos en general no está en el mejor momento”. Esto genera que el candidato del Partido de la Gente represente, para Bottinelli, “esa visión de outsider o de un liderazgo político con un perfil distinto”.

Sin embargo, el politólogo dijo que Novick es el que tiene la tarea más difícil ya que, sin bien comienza con una base de electores de 2015, “tiene que construir un partido, consolidar su imagen, expandirla a nivel nacional, compitiendo contra figuras que ya tienen más años en política”.

Los posibles candidatos

Con respecto a los posibles candidatos, de cara a las elecciones de 2019, los tres politólogos señalaron a Lacalle Pou como líder indiscutido dentro del Partido Nacional. En el Partido Colorado, Bordaberry sigue manteniendo su liderazgo, aunque aparecen algunas otras figuras en el mapa como Amorín o Tabaré Viera.

En el caso del Frente Amplio, el escenario es un poco más difuso, y las proyecciones de los politólogos fueron diversas. “El precandidato cantado de acuerdo a la opinión pública es José Mujica”, dijo Garcé, pero aseguró que “no existen condiciones políticas como para que él sea candidato”. También mencionó a Daniel Martínez como “líder en ascenso” y a Danilo Astori como “precandidato cantadísimo”.

Doyenart opinó que, dentro del FA, se empieza a plantear la necesidad de “renovación de los tres grandes líderes de los últimos años: Vázquez, Astori y Mujica”. El politólogo no descartó la posibilidad de candidatura de Astori y Mujica, pero sí la de Vázquez por el simple hecho de que no podría ser reelecto. Además de los tres líderes, mencionó a Daniel Martínez y, también, la posible candidatura de todos los ministros. Mencionó, a su vez, a Mónica Xavier y Constanza Moreira.