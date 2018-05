Las discusiones económicas e ideológicas del TLC con Chile

El Plenario del Frente Amplio volvió a poner sobre la mesa las diferencias que existen a la interna del partido de gobierno sobre la conveniencia de aprobar el Tratado de Libre Comercio entre Uruguay y Chile. Ignacio Bartesaghi, decano de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Católica, opinó en dialogó con CRÓNICAS que hay una “falta de liderazgo” del presidente Tabaré Vázquez.

Por Ignacio Palumbo | @ignacio_palumbo

Tras la votación del sábado en el Plenario del Frente Amplio, no se llegó a ninguna conclusión respecto al TLC con Chile, a pesar de que el mismo contaba con el respaldo del presidente, Tabaré Vázquez, del ex presidente y senador José Mujica, así como también de los ministros de Economía y Finanzas, Danilo Astori y Relaciones Exteriores, Rodolfo Nin Novoa.

Teresa Aishemberg, secretaria ejecutiva de la Unión de Exportadores (UEU), afirmó que si bien en lo que refiere a los aranceles Uruguay ya lo tiene desgravado, la incorporación de este acuerdo “nos permitiría poder seguir avanzando, porque de todas formas nos da una posibilidad más de ampliar el abanico de posibilidades”.

Por otro lado, José Rocca, de la Red de Economistas de Izquierda (Rediu), afirmó a CRÓNICAS que Uruguay gana al no incorporar este acuerdo; “es muy peligroso por el tema de las patentes, por el tema de que de alguna forma también los servicios corran el riesgo de ser privatizados”.

El “tema de las patentes” al que se refirió es en realidad el Tratado de Cooperación de Patentes (TCP), el cual implica que si una empresa multinacional patentara un producto uruguayo, uno tendría que pagar por su uso. Por eso Rocca considera que, de incorporarse, esto sería una pérdida, porque “pierde la posibilidad de muchos sectores vinculados a la industria farmacéutica, de tener que pagar patentes”.

Sin embargo, de acuerdo a Bartesaghi esto no es necesariamente así: “la verdad que el tratado con Chile no dice eso, dice que Uruguay hará los esfuerzos por adherirse al TCP, pero que no es automático”.

La ideología detrás

“Este no se trata de un acuerdo que tenga un impacto económico comercial muy profundo, (…) decir qué pierde Uruguay en términos de impacto económico comercial, yo te diría que poco, porque el acuerdo comercial tiene poco impacto en términos económicos y comerciales. Ahora, pierde mucho desde el punto de vista estratégico, porque el no firmar un TLC con Chile da una señal muy equivocada de Uruguay al mundo y bloquea o impide que Uruguay se modernice en su política exterior”, afirmó Bartesaghi.

“Si nosotros cerramos esa puerta vamos a estar cada vez más aislados” | Teresa Aishemberg

Así, está claro que la discusión excede el TLC con Chile en particular, para focalizarse más bien en cómo se sitúa Uruguay – y por lo tanto, el gobierno – frente a estas situaciones de comercio exterior.

El economista Rocca opinó que hoy Uruguay está “tremendamente abierto” a la hora de hacer acuerdos comerciales, afirmando que el país “tiene todo tipo de zonas francas, puertos francos, tiene todo tipo de tratados de libre comercio con un conjunto de países”.

Por otro lado, tanto Aishemberg como Bartesaghi discreparon con su visión. “El mundo está lleno de oportunidades de generar más comercio. Si nosotros cerramos esa puerta vamos a estar cada vez más aislados de generar y de bajar los impuestos que tiene que pagar Uruguay para entrar en algunos países, y es parte de la competitividad de Uruguay tener acuerdos comerciales”, reflexionó Aishemberg.

Vázquez “no puede permitir que su partido político le bloquee algo que ya está cerrado” | Ignacio Bartesaghi

Bartesaghi, por su parte, además de compartir opinión con la secretaria ejecutiva de la UEU, agregó otro factor incidente: el impacto que tuvo el Plenario durante la votación en relación a la potestad del presidente Tabaré Vázquez.

En este sentido, Bartesaghi opinó que el presidente Vázquez “no puede permitir que su partido político le bloquee algo que ya está cerrado”, sino que “tiene que romper con esas trabas y mostrar liderazgo”.