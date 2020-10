Manini Ríos: “Hoy no hay un ámbito de coalición de gobierno donde podamos sentarnos todos los socios”

Guido Manini Ríos, senador y líder de Cabildo Abierto

A pesar de que la coalición “funciona bien”, Manini entiende que es necesario crear un ámbito donde todos los miembros puedan intercambiar puntos de vista y evitar que las “contradicciones” se manifiesten públicamente. “No es bueno que un sector diga una cosa y otro diga lo contrario”, señaló. También marcó discrepancias con el Poder Ejecutivo en materia de seguridad y en el Presupuesto Nacional. Por otra parte, se refirió a los resultados de las elecciones departamentales, donde el partido que dirige esperaba una reducción considerable de las adhesiones.

-Luego de haber afirmado en diversas ocasiones que no se ampararía en los fueros parlamentarios, cambió de postura. ¿No siente que cayó en una contradicción?

-Tuve la obligación de atender todos los elementos que fueron surgiendo para tomar la decisión más conveniente. La Fiscalía actuó con un sesgo total en todo el proceso y eso me dio la certeza de que no iba a tener un juicio justo. Todos empezamos a entender que se trataba de una trampa en la cual se buscaba sacar al principal referente de un partido nuevo que es muy dependiente del mismo.

-¿A qué se refiere cuando dice que la Fiscalía actuó “sesgada”?

-A que exculpó a los principales responsables, en caso de haber delito, a nivel de la Presidencia. El fiscal actuó más como su abogado defensor y liberó de culpa tanto al exsecretario de Presidencia, Miguel Ángel Toma, como al expresidente Tabaré Vázquez, a tal punto que yo declaré ante la Fiscalía que el exministro de Defensa (Jorge Menéndez) me dijo que había hablado con el Dr. Toma, y el fiscal ni siquiera le preguntó si era verdad.

A la Fiscalía nunca le importó la verdad de los hechos, sino acusar a un candidato a la Presidencia con la intención de sacarlo de la carrera electoral y después del Senado. En todos lados me decían que no cayera en la trampa, que esta Fiscalía no era confiable, que yo iba a terminar acusado y separado de la actividad política.

-En la sesión en la que se discutió el tema del desafuero, el senador frenteamplista José Mujica dio a entender que hay información sobre desaparecidos a su alcance. ¿Qué le responde?

-Mujica sabe muy bien que yo no tengo esa información que algunos en su manija dicen que tengo. Cuando fui comandante del Ejército traté de generar el ambiente para que, si algún retirado tenía datos, me los pudiera arrimar. La única información que recibí un día no dio resultados positivos, o sea, no se encontró el cuerpo. Mujica sabe perfectamente que no es tan fácil. El propio Fernández Huidobro hizo todo lo posible y no lo logró.

-¿Cómo cree que fue la actuación de los gobiernos del Frente Amplio (FA) con respecto al tema de los desaparecidos?

-Fue contradictoria. Por un lado se hizo bastante alarde de la necesidad de llegar a la verdad histórica, pero también hubo episodios que ponen dudas sobre la sinceridad del objetivo de llegar a esa verdad.

Están los casos que denuncia el abogado Fabio Galiani (quien representó al Estado uruguayo en el juicio contra los militares que participaron del Plan Cóndor), que dice que el enviado del gobierno uruguayo (el Dr. Toma) ocultaba información a los familiares de desaparecidos.

Además, las actas del 2006 se pedían y no se las daban a los familiares. Hubo avances, se encontraron algunos cuerpos y eso fue positivo, pero también hubo ciertas contradicciones en todo el proceso. Es un tema que no está zanjado aún.

-El excandidato a alcalde de Nueva Helvecia por Cabildo Abierto (CA), Mario Bertino, afirmó a través de Facebook: “No jodan más con los desaparecidos. La gran mayoría está en el agua y otros viven en otros países. Los hubieran educado bien y ahora estarían vivos”. ¿Qué opinión tiene sobre esas expresiones?

-Es una frase infeliz, no es la posición del partido, que no coincide para nada con lo que él dijo. Se le pidió la renuncia y va a funcionar el tribunal de disciplina. Ese tipo de declaraciones no le hacen bien al partido ni a la persona que las hace; lo debió haber dicho en un momento de bronca.

-¿La coalición salió debilitada luego de que Ciudadanos votara a favor de su desafuero al igual que el FA?

-No es bueno que la coalición vote dividida en un caso de estos, pero va a haber muchas instancias más en el futuro en las que se va a votar sin unanimidades. No creo que salga debilitada por esto, pero no fue lo mejor.

-¿Cómo ve el funcionamiento de la coalición?

-Cada vez que yo lo he querido, me he entrevistado con el presidente Lacalle y hemos intercambiado puntos de vista. En ese sentido funciona bien, pero hoy no hay un ámbito de coalición de gobierno donde podamos sentarnos todos los socios y analizar situaciones o recomendar medidas en conjunto.

-¿Por qué cree que no ha podido conformarse ese ámbito en todo este tiempo? ¿Faltó voluntad?

-Tal vez haya faltado voluntad, tal vez haya incidido la pandemia, que hace que se deban focalizar los esfuerzos en determinadas cosas. Quizás a futuro se pueda instrumentar algo para aceitar mejor el funcionamiento de la coalición o para que no haya contradicciones que surgen públicamente. No es bueno que un sector de la coalición diga una cosa y otro diga lo contrario.

El país necesita que la coalición siga firme, porque si no lo hace, va a entrar en un impasse político donde no va a haber soluciones a los problemas. Tiene que funcionar siempre, no vale aquello de que un año antes nos vamos porque empezamos a especular con lo electoral; perfectamente puede llegar al 2024 y seguir hasta el día de las elecciones.

-Ha habido discrepancias públicas entre los otros socios de la coalición y CA. ¿Se ha sentido criticado?

-Me han criticado, pero no le he dado mayor importancia. Mi actitud fue siempre no contestar ante las críticas. Cuando recién había empezado la pandemia, yo manifesté públicamente mi desacuerdo con la suba de las tarifas y hubo otros socios de la coalición –e incluso dentro del propio Partido Nacional (PN)- que fueron bastante duros en sus declaraciones. Yo preferí no salir a retrucar porque ahí perdemos todos; calladamente recibimos los golpes, pero eso no le hace bien a la coalición.

-Según pudo saber CRÓNICAS, semanas atrás surgieron diferencias entre el ministro de Defensa, Javier García, y el subsecretario Rivera Elgue, ante la propuesta del Ejecutivo de aumentar un 2,5% los sueldos a militares. ¿Cuál es la postura de CA sobre esto?

-CA no está conforme con el aumento previsto para los militares en el Presupuesto y aspira a que haya una mejora. Hay jerarquías que están muy sumergidas salarialmente en comparación con cualquier otro servidor del Estado.

Estamos proponiendo, como alternativa, que en los próximos años se asegure un incremento adicional al que se prevé ahora. Aunque se incorpore nuestra propuesta, al terminar el período van a quedar rezagados todos los salarios de los militares, pero al menos se achica un poco ese rezago que viene de hace 30 años.

Además, estamos trabajando en mejorar el presupuesto de la Universidad de la República para la formación de científicos y fortalecer su presencia en el Interior. También estamos viendo la forma de atender la situación que se planteó con los funcionarios judiciales, donde hay diferencias derivadas de la aplicación del Presupuesto de 2010.

-¿Qué se debería hacer con la Caja Militar, cuyo déficit aumenta año a año?

-La Caja Militar fue reformada por una ley que tiene menos de dos años de vigencia y que, como todas las reformas a la seguridad social, va generando efectos con el paso del tiempo. Ya ha habido modificaciones en varias cosas y va a haber una discusión del sistema de seguridad social en su conjunto, en la que se analizará la situación particular de cada caja.

Todo el sistema es deficitario, pero, por ejemplo, el BPS recibe aportes por impuestos específicos de distintos sectores, como puntos del IVA, y eso hace que Rentas Generales no tenga que aportar tanto como a la Caja Militar, que no percibe ningún impuesto específico.

-¿Cómo ve el manejo del gobierno en materia de seguridad, que fue una de las áreas en las que CA puso el énfasis en la campaña electoral?

-Siempre tuvimos claro que las cosas no cambian de un día para otro después de años y años de hacer las cosas mal, de partir de la base de que el delincuente es una víctima y no un victimario.

Ha habido ciertos avances, la ley de urgencia dio algunas herramientas para que la policía pueda actuar con mayor eficiencia y hay un cambio notorio en la actitud de las fuerzas de seguridad del Ministerio del Interior, que también va a ayudar a mejorar la situación en un proceso gradual.

Nosotros tenemos algunas diferencias con la forma en la cual se está conduciendo este tema y le entregamos al ministro del Interior (Jorge Larrañaga) un documento donde las expresamos.

-¿Cuáles son esas diferencias?

-No quiero hacer público algo que señalamos en un documento reservado, pero un tema es la necesidad de reforzar las comisarías de barrio, de campaña, es decir, volver a acercar la presencia policial al vecino. Hubo un proceso de desmantelamiento de las seccionales y con eso se perdió el conocimiento que antes se tenía de la realidad de cada barrio.

Igualmente, entendemos que se están haciendo las cosas con mucho esfuerzo, con un cambio de actitud. Se está buscando dar solución a un problemón que dejaron los gobiernos anteriores, que fueron totalmente irresponsables en materia de seguridad.

-En una reciente entrevista con CRÓNICAS, el intendente de Montevideo, Christian Di Candia, sostuvo: “Estoy seguro de que el FA estaría dispuesto a darle gobernabilidad al PN si CA estuviera fuera del gobierno”. ¿Cómo tomó esas declaraciones?

-Es una demostración de lo que molesta CA a quienes han construido un relato y no pueden aceptar que alguien les diga que es falso o que arriaron todas las banderas que alguna vez enarbolaron, las mismas con las que enamoraron a tanta gente.

-¿Por ejemplo?

-La de la sensibilidad con los más pobres, los marginados, que siguen estando en la misma situación en la que estaban hace 15 años. La que rechazaba la banca extranjera y el pago de deuda externa, pues han hecho exactamente lo opuesto. La contraria al latifundio, porque nunca hubo tanta concentración de la tierra como en los gobiernos frentistas.

Todas las banderas que alguna vez enarbolaron, las arriaron, entonces, cuando aparece alguien que se los dice en la cara y se enfrenta a ese relato que han impuesto, ocurren estas cosas increíbles. Acá el tema es sacar a CA. Es decir, son capaces de darle votos al tan denostado herrerismo o al partido de gobierno con tal de que se saquen a CA del medio, que es el que verdaderamente les molesta.

-¿El FA no redujo la pobreza?

-Cuando ellos llegaron al gobierno el país estaba saliendo de una enorme crisis financiera. El 2004 fue un año de crecimiento y es cierto que había índices de pobreza grandes, pero cuando entregaron el gobierno en 2020, la pobreza no era exactamente la que ellos presentaron; ya han aparecido estudios que marcan eso.

Si uno dice que una persona que gana 15.000 pesos y paga alquiler no es pobre, entonces ahí se bajan los números de pobreza. Además, el aumento de los asentamientos irregulares ha sido notorio entre el 2005 y el 2020, así como el incremento de la gente comiendo de la basura o durmiendo en la calle.

Mientras tuvieron el viento de cola pudieron aplicar ciertas políticas que mejoraron transitoriamente a la población, pero cuando el viento se les puso de frente en los últimos años, los uruguayos volvieron a la realidad que habían vivido antes. No se hicieron políticas de fondo para sacar a la gente de la pobreza.

-El periodista de El Observador, Leonardo Haberkorn, informó que el Ejército fraguó una junta médica para declarar loco al capitán retirado Héctor Erosa, quien denunció espionaje en democracia. Erosa sostuvo que usted le pidió que no relatara su caso ante el Parlamento. ¿Qué puede decir al respecto?

-Una vez más se usa lo que sea para generar dudas sobre nosotros. En este caso es alguien que busca por todos los medios un beneficio personal –la reconstrucción de su carrera- y que dice, sin que tenga que ver con el tema, que yo le pedí que no fuera a la comisión investigadora, lo que es totalmente falso.

-¿Se tomará alguna medida por los posteos en redes sociales del cabildante Ignacio Elgue, presidente del INDA, con insultos a figuras del FA, que volvieron a salir a la luz en el programa Desayunos Informales de Canal 12?

-No está previsto tomar ningún tipo de medida porque no corresponde. Él era un simple militante cuando realizó esas publicaciones. Desde que tiene un cargo, su conducta ha sido intachable. Esto lo he hablado con el propio ministro (de Desarrollo Social) Pablo Bartol hace tiempo, quien ha sido muy elogioso sobre la forma en la que está conduciendo el INDA. Eso es lo importante, lo demás son intencionalidades de enchastrar a la persona.

Elecciones departamentales: “Hubo un par de intendencias donde CA fue determinante” para el triunfo del PN

-¿Los votantes le quitaron respaldo a CA en las elecciones departamentales?

-Las elecciones departamentales son totalmente diferentes a las nacionales. Los candidatos de CA eran prácticamente debutantes en la política, y en esa instancia pesa mucho el dirigente tradicional. Eso hizo que CA se fraccionara y que mucha gente votara por fuera, porque tenía esas lealtades locales.

En cada departamento había gente que quería concurrir a las elecciones como CA y otros querían acordar con algún partido, que generalmente era el PN. Nosotros esperábamos una baja significativa de los votos. La falta de recursos y de estructura partidaria, en una elección como esta, pesa mucho.

También tuvimos muchos votantes en octubre que provenían del FA, que volvieron al FA en esta elección porque no les convencía el candidato que CA apoyaba, pero son situaciones puntuales. Yo no diría que el cabildante le haya retirado el apoyo al partido.

-En Salto sucedió que CA decidió apoyar al PN, pero el diputado del departamento por CA, Rodrigo Albernaz, definió por su cuenta respaldar a Germán Coutinho, candidato del Partido Colorado (PC). Finalmente terminó ganando el FA. ¿Cómo se analiza eso?

-Salto es el lugar que más resalta por el resultado electoral. CA eligió ir con el PN por mayoría, pero hubo una minoría que no estaba conforme, que quería ir con el PC, y se dio esa división. Esas fracturas las tuvimos prácticamente en todo el país, a veces, incluso, dentro del propio partido, porque no les gustaba el candidato.

En Rocha, por ejemplo, el candidato que propusimos no tenía la simpatía de muchos cabildantes, pero igual votaron dentro del PN al que terminó ganando. Esas situaciones se dieron, fruto de un partido que tiene un año de vida y de que en el ámbito departamental pesa mucho el conocimiento de los dirigentes locales.

-¿Cuán importante fue el apoyo de CA para el triunfo del PN en tantos departamentos?

-Hubo un par de intendencias donde CA fue determinante. En Rocha, claramente, porque los votos de CA dentro del PN fueron más que la diferencia que hubo con el FA. También en Paysandú, donde si bien ahí los votos no fueron más, al bajar CA su candidatura y anunciar su apoyo al PN, inmediatamente las encuestas empezaron a indicar que ganaría el PN. En los demás departamentos, aunque en varios más se respaldó al PN, yo creo que igual hubiera ganado por su cuenta.