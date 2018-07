Murara: “Hay que mejorar la calidad del gasto y no desestimular más al inversor”

En entrevista con el programa Arriba Gente de Canal 10, el diputado Alejandro Sánchez sugirió modificar el impuesto que se aplica a las empresas a la hora de repartir sus utilidades. “Yo me pregunto si el IRPF a las rentas del trabajo tiene franjas y es progresivo, ¿por qué a nivel empresarial no puedo establecer el mismo criterio?”, se cuestionó. Consultado al respecto por CRÓNICAS, el presidente de la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU), Gabriel Murara, aseguró que espera que la iniciativa no prospere y sostuvo: “Esta idea es una semilla que provoca que el que piense en invertir evalúe dos veces si lo hace aquí o en países que son más baratos de renta y que no están siempre pensando en sacarle algo más”.

En la mañana del lunes 9 de julio, el diputado del MPP, Alejandro “Pacha” Sánchez, ofreció una entrevista en Canal 10 enfocada a dialogar sobre la Rendición de Cuentas.

En este marco, el legislador dedicó unos minutos a referirse a los tributos que las empresas abonan a la hora de repartir utilidades. “Se contribuye con el IRPF categoría 1 que es un 7%; yo me pregunto si el IRPF a las rentas del trabajo tiene franjas y es progresivo, ¿por qué a nivel empresarial no puedo establecer el mismo criterio?”, se preguntó el diputado.

En la misma línea, agregó que esta podría ser una discusión interesante, ya que apuesta a gravar a las empresas no al momento de la inversión o cuando realizan la actividad económica, sino cuando reparten utilidades y “se las guardan en el bolsillo los dueños, sean nacionales o internacionales”.

A su vez, en la entrevista publicada esta semana (ver páginas 8 y 9), Sanchez ahondó en los motivos por los cuales sería necesario modificar la normativa actual: “ En Uruguay no hay margen para aumentar la carga social a los trabajadores, a la clase media, a los pequeños y medianos comerciantes, empresarios, productores; en todo caso hay que ver si podemos construir dispositivos mucho más inteligentes que puedan gravar al 1% de la población, que se apropia del 25% de la riqueza, no para decirle “te voy a sacar toda la riqueza”, porque nosotros vivimos en el capitalismo y no existe el socialismo ni nada por el estilo. Sí para decir que “si tú eres el 1% de la población y detentas el 25% de la riqueza, podés contribuir mucho más que el 99% restante”. Ahora, para eso hay que convencer al 99% restante de que es justo, es necesario y es posible gravar esa riqueza”.

Consultado por CRÓNICAS al respecto de estas declaraciones, el presidente de la Cámara de Industrias del Uruguay, Gabriel Murara, criticó el reclamo constante de más dinero. “Se sigue hurgando debajo de la alfombra buscando dónde recaudar más plata”, acotó.

Asimismo, explicó que en el sistema actual también paga quien más gana, ya que el porcentaje se aplica sobre las utilidades.

Acerca de los dichos de Sánchez, Murara respondió: “Creo que más que preocuparse por esto, hay que hacerlo por los gastos del Estado que no tienen objetivos, se da plata y nada alcanza. Hay que poner parámetros de gestión antes de seguir asustando y corriendo a las empresas”.

En esta línea cuestionó también que “no haya nada que mida la eficiencia del gasto público”.

A pesar del leve repunte en lo que va del 2018, Murara hizo énfasis en que el nivel de las inversiones ha descendido en los últimos tres años. El empresario adujo los malos números a “las rigideces que tiene el país”.

“Lo que hay que hacer es mejorar la calidad del gasto y no desestimular más al inversor”, recalcó y agregó: “Esta idea es una semilla que provoca que el que piense en invertir evalúe dos veces si lo hace aquí o en países que son más baratos de renta, por ejemplo, y que no están siempre pensando en sacarle algo más. La gente se cansa de trabajar para los que no trabajan”. “Esperemos que no prospere la idea”, concluyó el empresario.