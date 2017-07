Conrado Rodríguez: “Yo no estoy dispuesto a apoyar un nuevo gobierno del Frente Amplio”

Conrado Rodríguez, diputado de Espacio Abierto – Partido Colorado

“No podemos negarnos a nada”, dijo recientemente a CRÓNICAS el secretario general del Partido Colorado (PC), Adrián Peña, consultado sobre el posible apoyo de su fuerza política al Frente Amplio (FA). Pero no todos los colorados coinciden. De hecho, el diputado Conrado Rodríguez fue enfático al respecto: “No estamos dispuestos a acompañar a una fuerza política que ha venido violentando principios que para el PC son muy importantes”. Por otra parte, acerca del anuncio del senador Pedro Bordaberry de que no volverá a ser candidato, el legislador opinó que “es una oportunidad para que se muestren nuevos referentes”, ya que “el PC está en condiciones de generar nuevos liderazgos tan o más importantes que el de Bordaberry”.

Por Oscar Cestau | @OCestau y Magdalena Raffo | @MaleRaffo

-La semana pasada el diputado exfrenteamplista Gonzalo Mujica concurrió a la casa del PC convocado por Espacio Abierto. ¿Con qué fines?

-Con el diputado Gonzalo Mujica tenemos una muy buena relación que fuimos construyendo…

-¿Desde antes de que se fuera del FA?

-Sí, sobre todo por nuestra convivencia en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Después de su alejamiento del FA, ha venido defendiendo algunas cosas que para mí son esenciales, como la posibilidad de que exista transparencia en la gestión de gobierno.

Él vino a la casa del partido invitado por nuestra agrupación, la lista 305 de Espacio Abierto, donde discutimos sobre muchos asuntos que hacen a la vida del país. Para nosotros es fundamental buscar las coincidencias que tenemos, sobre todo en lo que tiene que ver con la defensa de la transparencia y de la República. Hubo un muy buen intercambio y seguramente él seguirá visitando otras agrupaciones y partidos.

-No es la primera vez que Mujica se reúne con dirigentes de la oposición. ¿Por qué cree que toma esa iniciativa de buscar aliados?

-Él se ha declarado independiente, lo que le da mayor libertad como para poder entablar diálogo con las distintas fuerzas políticas. Lo que me ha trasmitido es que tiene la intención, después de la renuncia a su banca, de crear un centro de estudios en el que se discuta sobre políticas de Estado, y para eso tiene que tener los puentes abiertos con cada una de las colectividades políticas.

-Según las últimas encuestas publicadas por las distintas consultoras, la intención de voto del PC no supera el 6%. ¿Cómo leen los colorados este dato?

-Estamos muy lejos de la elección; las encuestas siempre reflejan un estado de situación puntual y no una proyección hacia el futuro. El PC aún no ha lanzado candidaturas presidenciales y creo que la gente se va a ir definiendo por el partido en la medida en que se lancen esas candidaturas y se muestre el menú de opciones dentro de todo el espectro político.

-¿Qué nombres se manejan en ese sentido?

-Nosotros estamos trabajando con el diputado Tabaré Viera desde hace muchos años. Es un hombre que ha demostrado gestión en cada uno de los cargos que ha ocupado, ha establecido un modelo de gestión en Rivera muy cercano a la gente, que lo ha elegido una y otra vez. Es tiempo de demostrar que ese modelo que estableció en Rivera se puede replicar en cada uno de los departamentos del país. Tabaré está en óptimas condiciones para liderar un proceso de renovación.

-¿El partido hace una autocrítica con respecto a la baja en la votación?

-Los dirigentes del PC han venido haciendo autocrítica desde el año 2004, hemos hecho muchísimos diagnósticos, y creo que es hora de mirar hacia el futuro y ver cómo se pueden volver a reconstruir los puentes con la ciudadanía. Lo importante es tener una oferta electoral bien amplia, que pueda recorrer todo el espectro ideológico, y que los dirigentes representen fielmente las banderas que históricamente el PC sostuvo, que tienen que ver con la defensa de la libertad, de la democracia, de la República y de la justicia social.

Yo estoy convencido de que el PC tiene una oportunidad para crecer de cara al futuro porque hay muchísima gente que se ha decepcionado del FA, que lo votó en las últimas elecciones pero que históricamente votó al PC o proviene de familias batllistas. La lucha que nosotros estamos realizando es ser la alternativa dentro del Batllismo para que éste vuelva a ser mayoría en el partido y para que esa gente pueda volver.

-¿Le está costando al PC la renovación?

-No, yo creo que el PC ha venido haciendo su ciclo de renovación. Varios legisladores en Cámara de Diputados rondamos los 30 años, y eso se ve específicamente en el PC. La renovación se va a seguir dando en la medida en que se den las instancias electorales que el partido necesita.

-¿Cuáles serían esas instancias?

-En octubre se va a efectuar la elección juvenil, que es una linda oportunidad para que los cuadros más jóvenes se integren a la orgánica del partido con voz y voto; ahí va a haber un nuevo proceso de renovación.

“El PC existió antes de Bordaberry y va a seguir existiendo después de Bordaberry”

También sentimos la necesidad de que el PC adelante su interna partidaria para el 2018, porque precisa un proceso de legitimación de nuevos referentes políticos que no puede esperar al 2019. Por eso Tabaré Viera, el líder de Espacio Abierto, hizo esta propuesta para que en 2018 se puedan renovar las autoridades del partido, y elegir al secretario general con voto directo por parte de la población.

Creemos que es bueno anticipar las definiciones porque esperar hasta el 2019 en una competencia que es muy dura también con otras colectividades políticas, termina siendo muy desgastante para el partido, y esta idea podría fortalecerlo.

-De todas formas, algunos miembros del PC se han manifestado en contra de esa iniciativa.

-Sí, igualmente la propuesta formal aún no ha sido presentada. Una vez que sea presentada en el Comité Ejecutivo y en la Convención Nacional, daremos la discusión y haremos todos los esfuerzos para poder obtener la mayoría para reformar la Carta Orgánica y poder tener esa elección interna.

-Consultado por CRÓNICAS sobre si los colorados estarían dispuestos a apoyar al FA en las próximas elecciones a través de un acuerdo, el secretario general del PC, Adrián Peña, respondió: “No podemos negarnos a nada”. ¿Cómo interpreta ese mensaje?

-Hay algo que todos estamos viendo, que es que la gente quiere cambiar el gobierno. Hay cosas que el FA ha venido haciendo que no han sido positivas para el país, y en cuanto a nuestra elección final, por supuesto que vamos a fortalecer la herramienta PC, pero yo no estoy dispuesto a apoyar un nuevo gobierno del FA.

-¿Por qué no?

-Porque creo que hay cosas muy trascendentes que han venido ocurriendo, como la afinidad del FA con la dictadura venezolana, que nos aleja fuertemente de las concepciones que hemos defendido históricamente en relación a la libertad y la democracia.

Hay otras cosas que también le han venido haciendo mucho daño al país, como la concepción que tienen muchos dirigentes del FA sobre el Estado de Derecho, la aprobación de normas que saben que son inconstitucionales pero aun así están dispuestos a seguir adelante hasta que exista una declaratoria de inconstitucionalidad, o que vulneran la independencia de poderes.

A su vez, no podemos acompañar al FA de cara a un próximo gobierno porque ha venido realizando un despilfarro absoluto de los recursos de la gente, que está provocando grandes problemáticas que se ven reflejadas, por ejemplo, en la Rendición de Cuentas –los aumentos que se dan son mínimos-, y está condicionando la posibilidad de mejorar determinadas políticas públicas.

-¿O sea que no sería posible un acuerdo ni siquiera si el FA aceptara aprobarles algunas iniciativas?

-Yo creo que no porque estas son cosas esenciales. Nosotros podemos acordar en un proyecto de ley puntual, que lo hemos hecho, pero en lo que refiere al gobierno, hay cosas que son esenciales y con las cuales no debemos transar.

-Peña dijo en esa entrevista que “el PC va a tener tres ejes programáticos fuertes, que deberán ser llevados adelante por quien gane, en caso de que quiera contar con nuestro apoyo en la elección, y luego en el gobierno”. Es decir, le deja la puerta abierta a quien desee tener el apoyo de los colorados. ¿El resto del partido comparte este razonamiento?

-Dentro del PC hay tantas voces como dirigentes; nosotros somos tolerantes y respetamos la posición de los compañeros. Que podamos construir ejes temáticos en políticas de Estado me parece algo muy importante, y coincido con el secretario general en que el partido tiene que caminar hacia eso, para establecer lo que piensa sobre distintos temas como la educación, la salud, la seguridad.

“No podemos acompañar al FA de cara a un próximo gobierno porque ha venido realizando un despilfarro absoluto de los recursos de la gente”

En ese sentido, tenemos que trabajar fuertemente, y a partir de que tengamos definiciones, podremos hablar con determinadas colectividades políticas. Otra cosa muy diferente es establecer que estaríamos dispuestos a acompañar a una fuerza política que ha venido violentando principios que para el PC son muy importantes.

-¿Y si el acuerdo fuera con el Partido Nacional (PN)?

-Con el PN hemos tenido una historia común de disputas y de acuerdos. No sería la primera vez que el PC hace un acuerdo con el PN. De hecho, en el balotaje del año 1999, se acordó sobre algunos ejes temáticos y a partir de ahí hubo un gobierno de coalición. Eso tampoco fue nuevo, porque la historia demuestra que durante muchísimo tiempo hubo coparticipación en la política.

-Pero teniendo en cuenta el PN de hoy, ¿sería posible un acuerdo?

-El próximo gobierno no va a tener mayorías parlamentarias, y en ese sentido creo que el PC va a ser importante, y en definitiva, si creemos que el FA no ha defendido algunas cosas que para nosotros son esenciales, por supuesto tenderíamos a posibles acuerdos con otras colectividades políticas, entre ellas, el PN.

-El politólogo Oscar Bottinelli dijo a El País que “al PN y al PC les está faltando una clara corriente que pueda sintonizar” con los desencantados con el FA. ¿Comparte?

-La realidad y las encuestas demuestran que hay un alto porcentaje de la población que está expectante por lo que va a suceder. El PC tiene que generar una alternativa renovadora que esté apegada a los principios batllistas, aggiornada a los nuevos tiempos, pero que demuestre que la construcción de un bienestar público es posible.

En la medida en que esa nueva alternativa dentro el PC demuestre que representa banderas históricas y colectivos de la sociedad que sufren determinadas problemáticas, y que tiene un equipo amalgamado que puede proyectar modificaciones, creo que gran parte de esa gente puede ir a esa nueva opción.

-Algunos miembros de Vamos Uruguay ven con preocupación la decisión de Pedro Bordaberry de dejar la política una vez culminado el período, además de que hoy está enfocado en el Parlamento y no tanto en el partido. ¿Cómo repercute eso en la situación actual del PC?

-Seguramente en Vamos Uruguay eso repercute. Nosotros veníamos construyendo una alternativa dentro del partido basados en una filosofía bien batllista, pero su decisión no cambia nuestros objetivos porque nos estábamos preparando para poder competir, obviamente de forma fraternal, con Bordaberry y con Vamos Uruguay.

Él decidió no ser candidato y se abre un panorama diferente al que existía hace unos meses, y dependerá de la oferta del partido, el resultado de la próxima elección. Más allá de su salida puntual, el partido no se agota en una sola persona; el PC existió antes de Bordaberry, va a seguir existiendo después de Bordaberry, y es una oportunidad para que se muestren nuevos referentes.

-¿Le sorprendió el anuncio?

-Sí, no pensé que fuera a dar un paso al costado, pero es una decisión personal que uno tiene que respetar. Considero que es una persona importante dentro de la estructura del partido, y hacia afuera en el espectro político nacional, pero el PC está en condiciones de generar nuevos liderazgos tan o más importantes que el de Bordaberry.

“La violación a la Constitución por parte del economista Mario Bergara es objetiva”

-Tras las declaraciones en CRÓNICAS del presidente del Banco Central, Mario Bergara, donde afirmó que no descartaba ser candidato presidencial en 2019, el Parlamento trató la posible violación a la Constitución que habría cometido el jerarca, y finalmente rechazó denunciarlo. De todos modos, el lunes pasado usted presentó en nombre del PC la denuncia ante la Corte Electoral. ¿Por qué lo cree necesario, incluso luego de que el Poder Legislativo se expresara en contra?

-La violación a la Constitución por parte del economista Mario Bergara es objetiva. En la entrevista que CRÓNICAS le realizara el 5 de mayo, él dijo que no descartaba la posibilidad de ser precandidato a la Presidencia, habló de temas claramente políticos, de la renovación dentro del FA, del recambio de figuras, y de la agenda que tiene que tener el FA de cara a un eventual cuarto gobierno.

“Varios gobernantes del FA han venido violentando el Estado de Derecho, y muchos de ellos creen que gozan de cierto grado de impunidad porque no tienen consecuencias”

Es muy claro que violó el Artículo 77, numeral 4º de la Constitución, que dice que los directores de los entes autónomos deben abstenerse de ejecutar cualquier acto público o privado de carácter político, y la autopostulación a un cargo electivo es el principal acto político por antonomasia.

La manera de acusar de la comisión de este delito electoral puede ser a través del Poder Ejecutivo, de las Cámaras o de las autoridades nacionales de los partidos políticos. A mí me pareció importante que la Cámara hiciera suyo este pedido, y por eso lo trasladamos a Diputados. Allí no obtuvimos una mayoría porque el FA se negó inclusive a poder discutir, y la única alternativa que nos quedaba era hacer la denuncia a través del PC.

-¿Cree que el Parlamento lo rechazó por un tema político, porque Bergara es del FA?

-Yo creo que sí, porque si no habría abierto el debate. Para mí es fundamental que los legisladores sean los guardianes del fiel cumplimiento de la Constitución.

-¿Por qué cree que Bergara hizo estas declaraciones, aun sabiendo que lo tiene prohibido por la Constitución de la República?

-En los últimos tiempos, varios gobernantes del FA han venido violentando el Estado de Derecho, y muchos de ellos creen que gozan de cierto grado de impunidad porque no tienen consecuencias. La primera instancia en la cual Bergara hizo alusión a la posibilidad de ser precandidato presidencial fue en setiembre de 2016, en una entrevista que también le realizara CRÓNICAS, y como en ese momento nadie lo denunció, se sintió con carta abierta para poder seguir autopostulándose a la Presidencia.

“La deuda sigue creciendo con respecto al PIB, y esa es una realidad inobjetable”

-Recientemente el ministro Astori concurrió a la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda a presentar la Rendición de Cuentas, y luego del encuentro, legisladores de la oposición, incluido usted, opinaron que está desfinanciada, a diferencia de lo que sostiene Astori. ¿En qué se basan para hacer esa afirmación?

-En los números de la Rendición de Cuentas. En definitiva, lo que se aprobó en la última Ley de Presupuesto fue la posibilidad de aumentar el tope de endeudamiento público. Todos los años se presenta un Presupuesto que no tiene financiamiento absoluto con los ingresos fiscales que tiene el país, siempre se tiene que recurrir al endeudamiento.

El ministro tiene otras concepciones semánticas sobre estar desfinanciado, pero los ingresos fiscales que tiene actualmente el país no dan para cubrir el Presupuesto. Si Uruguay tiene crédito, es otra cosa. Para Astori, tener crédito significa que está financiado; creo que hace un juego de palabras para que no se denote que Uruguay se sigue endeudando de forma importante. La deuda sigue creciendo con respecto al PIB (Producto Interno Bruto), y esa es una realidad inobjetable.

-También se habló sobre el déficit.

-Nosotros dijimos que el déficit fiscal del 2016 era mayor al que mandó el Poder Ejecutivo en la exposición de motivos de la Rendición de Cuentas: era de 4,7% del PIB. El ministro se enojó y dijo que eso no era así. Yo le pregunté cómo computaban la capitalización que Ancap recibió por parte del gobierno, lo cual no me fue contestado, pero creemos que una de las razones por las cuales el déficit es mayor, es justamente esa capitalización.

La realidad es que el propio artículo 1º de la Rendición de Cuentas no da un déficit fiscal de 3,9% como dice el gobierno, sino cerca del 4,6%, y eso, sumado al resultado de las empresas públicas, de las intendencias, del Banco de Seguros del Estado y del Banco Central, nos da un 4,7%.

“Astori tiene otras concepciones semánticas sobre estar desfinanciado, pero los ingresos fiscales que tiene el país no dan para cubrir el Presupuesto”

Nos causa sorpresa que Astori diga que a partir de lo que nosotros decimos, las calificadoras de riesgo pueden estar tomando apuntes de algo que no es cierto. Una de las calificadoras más importantes, Standard & Poor’s, en su informe elaborado un mes antes de que viniera el ministro a la Comisión, dice que el déficit del gobierno es superior al 5%, por lo tanto no creo que nuestro anuncio un mes después de ese informe pueda afectar en algo.

-En el marco de esa reunión, el diputado oficialista Alfredo Asti, dijo a la prensa: “Tenemos créditos disponibles y otorgados para usar si se requiere. Pero además, la posibilidad de acceso al mercado hace que Uruguay pueda conseguir el financiamiento a tasas convenientes, en condiciones de plazo con moneda conveniente”. ¿Eso sería endeudarse?

-Sí, sin duda es endeudarse. Este es el único equipo económico que conozco que festeja cada vez que emite deuda o que hace colocaciones en el exterior, realmente me sorprende, porque la deuda tarde o temprano la termina pagando la gente.