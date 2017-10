Oposición advierte que la reforma de la Caja Militar desestimulará la carrera

El Frente Amplio (FA) acordó agilizar el estudio de la reforma de la Caja Militar para que sea votada antes de fin de año, y aunque hay algunos matices internos, en líneas generales hay voluntad para aprobarla. Sin embargo, la oposición buscará aliarse con el fin de tratar primero la Ley Orgánica Militar, y así poder definir un nuevo diseño de las Fuerzas Armadas (FFAA) y, en función de esa modificación, debatir sobre el retiro. Desde filas oficialistas argumentan que es imprescindible actualizar el sistema previsional de los militares cuanto antes, porque la realidad de la profesión ha cambiado, pero sobre todo, para hacer frente al gran déficit que año tras año el gobierno debe cubrir.

Por Magdalena Raffo | @MaleRaffo

En el proyecto de ley que envió al Parlamento el Poder Ejecutivo para modificar el Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas (Srpffaa), se prevé un período de transición dividido en tres partes: 1) Quienes tienen edad de retiro y computan 20 años o más de servicio al 31 de diciembre de 2018, permanecerán en el régimen actual. 2) Los que al 31 de diciembre de 2018 cuentan con entre 10 y 19 años de servicio, quedarán comprendidos en el artículo 45 del proyecto, “régimen de transición”. 3) Quienes al 31 de diciembre de 2018 no cumplen con lo anterior, formarán parte del nuevo sistema. Así lo informó a CRÓNICAS la senadora socialista Mónica Xavier, y aseguró que “nadie va a quedar desprotegido” con esta reforma, que es “igualadora”.

Por el contrario, desde el Partido Nacional (PN) advierten que traerá consecuencias negativas para las propias Fuerzas. Álvaro Delgado, senador blanco y actual presidente de la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social, donde se está tratando el texto normativo, dijo en conversación con CRÓNICAS que si el proyecto se aprueba tal como está, afectará a los efectivos militares, sus derechos adquiridos y el estímulo de mucha gente que quiere ingresar.

En la misma línea, el senador colorado y vicepresidente de la Comisión de Defensa, Germán Coutinho, expresó a CRÓNICAS que la reforma va a ser un capítulo más del deterioro de las FFAA, a las que todavía no les han mejorado los salarios y cuyo presupuesto no les alcanza para funcionar.

Por su parte, Pablo Mieres, senador del Partido Independiente e integrante de la Comisión presidida por Delgado, sostuvo en diálogo con CRÓNICAS que el problema de fondo de este debate es que se está generando un impacto negativo sobre la intención de las personas de integrarse, de permanecer y de retirarse de la carrera militar.

Primero lo primero

Es por esto que plantea que antes de llevar adelante la discusión sobre el retiro, debería definirse una nueva estructura de las FFAA, para lo cual es necesario modificar la Ley Orgánica Militar. Ese tema también está pendiente a nivel parlamentario y del propio Ministerio de Defensa Nacional (MDN), pero en este momento no es prioridad para el FA.

A esa misma opción adhieren blancos y colorados, que pretenden que antes que nada se lleve adelante un cambio en las cartas orgánicas de las tres instituciones –el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea-. “Nosotros vamos a insistir con que venga primero el proyecto de reforma de la Ley Orgánica (…) el apuro del gobierno con la Caja Militar se debe a la necesidad de recaudación”, opinó Delgado.

Si bien el PN tiene grandes discrepancias con el proyecto del Ejecutivo que modificaría la seguridad social de los militares, no se niega a sentarse con el gobierno a discutir al respecto, pero siempre y cuando se vote primero la otra iniciativa.

El Partido Colorado concuerda con el resto de la oposición en ese aspecto, pero se va a oponer “totalmente” a actualizar la caja. Para Coutinho, esto implicaría seguir desestimulando a las FFAA por perseguir un interés de recaudación, cuando hay otras maneras de paliar el déficit que deja todos los años ese sistema, y que en 2016 alcanzó los 470 millones de dólares. Igualmente, dado que el FA tiene mayoría en ambas cámaras, los colorados podrían aceptar conversar para “minimizar los daños” en algunos puntos.

Los derechos

El senador oficialista Marcos Otheguy (Rumbo de Izquierda), miembro de la Comisión de la Cámara Alta que estudia el proyecto en cuestión, aseguró a CRÓNICAS que los derechos de los militares no se verán afectados porque la reforma no es retroactiva. “Los actuales jubilados no van a tener ninguna modificación al régimen vigente, van a ser los futuros jubilados en un régimen que aparte es gradual”, agregó.

El Comandante en Jefe del Ejército, Guido Manini Ríos, dijo la semana pasada a CRÓNICAS que espera que la reforma no vulnere los derechos adquiridos de los efectivos. Al respecto, Coutinho sostuvo que sí lo hará, “porque por más que manifiesten que no es retroactivo, hay gente que durante todos estos años estuvo trabajando de acuerdo a la Caja Militar actual”.

De todas maneras, Otheguy afirmó que la especificidad de la tarea de los oficiales se va a seguir contemplando, y que su régimen de retiro seguirá siendo más beneficioso que el resto de los sistemas previsionales. Añadió que la resistencia de las FFAA a los cambios se debe a su situación jubilatoria “privilegiada”, pero que es impostergable llevarlos adelante, como ha sucedido en los últimos años con otras cajas de profesionales y con el propio Banco de Previsión Social. “Es muchísimo el dinero que anualmente la sociedad tiene que destinar para solventar el Srpffaa”, explicó.

La polémica edad de retiro de los militares

“No puede haber un Ejército con soldados de 40 y pico de años”, dijo Manini Ríos a CRÓNICAS. Pero lo cierto es que uno de los cambios que impulsa el Ejecutivo es, justamente, aumentar la edad de jubilación de los efectivos militares. Según el Comandante, esto implicaría algunas limitaciones en las actividades de la Fuerza. Sin embargo, desde el oficialismo buscarán una solución.

El presidente de la Cámara de Representantes y legislador del FA (FLS), José Carlos Mahía, que espera que el proyecto de ley llegue bastante acordado del Senado como para que en Diputados se le pueda dar un rápido tratamiento, consultado por CRÓNICAS, argumentó que no se puede sostener que una persona en su plena vida activa pase a retiro –hoy un militar se puede jubilar con 38 años de edad-, porque “una cosa es tener en cuenta la especificidad de la profesión, y otra cosa es mantener privilegios que no corresponden”.

“Todavía no está definido qué harían [una vez cumplida la edad de jubilación], capaz que tendrían que reinsertarse en otra área del Estado y no hacer la misma función, eso se tiene que estudiar, pero el sistema de hoy es producto de una época que ya no responde a la realidad”, agregó el diputado.

Xavier, en tanto, comentó que la edad es un factor clave en la actividad militar que nadie desconoce, por lo tanto, “se debe desarrollar una ingeniería que lejos de afectar, mejore los servicios que brindan las FFAA”.

A su vez, Otheguy indicó que el posible pasaje a otras ramas estatales es algo que el MDN y las FFAA deberán regular, pero hizo énfasis en que la edad “no es un impedimento ni un argumento sólido para oponerse a la reforma”.

Sobre este punto, Coutinho criticó que se está vulnerando la experiencia de Manini Ríos, que “sabe mucho más que cualquier legislador del FA”, y “está mucho más capacitado” para definir la edad necesaria para desempeñar actividades en la órbita militar.