Otegui: “El 85% de la plata del Ministerio de Vivienda va para las cooperativas”

Ignacio Otegui, presidente de la Cámara de la Construcción del Uruguay

En la que dijo será una de sus últimas entrevistas como presidente de la Cámara de la Construcción del Uruguay, Ignacio Otegui, aseguró que el 85% de los US$1.000 millones que invertirá esta administración en materia de vivienda se destinará a las cooperativas. “Eso no lo dice nadie, es un pacto que hizo el Poder Ejecutivo con el MPP, Fucvam y el PIT-CNT”, indicó Otegui y acotó: “A mí no me va ni me viene pero son US$850 millones y yo creo que no es una buena solución el haberle dado todo a ellos”, concluyó. Otegui se refirió además a UPM, a las inversiones en el sector, a la productividad y, también, aprovecho la ocasión para hacer oficial su alejamiento, a partir de octubre, de la gremial empresarial, que presidió, en dos periodos, por 23 años.

Por María Noel Durán | @MNoelDuran

¿Cómo ve el sector de la construcción?

Este es el tercer año con una situación de caída. Este año creo que vamos a estar estabilizados, no tengo ningún elemento que me haga suponer un cambio ni ahora ni en lo que será el primer semestre del próximo año. En cuanto al empleo, estaremos en unos 40.000 trabajadores, muy distantes de los 70.000 que tuvimos cuando se hizo Montes del Plata. En un país que crece poco, la industria mantiene una actividad decaída, pero aún somos el 9.2% del PBI.

Las empresas ya están acostumbradas a esta realidad, saben que el viento cambió y esa realidad ya ha permeado en la interna del sindicato, y el gobierno también tiene claro que la realidad es esta.

Las inversiones privadas no tienen todavía ningún atractivo interno ni externo para que vuelvan a fluir. El Uruguay se ha puesto menos proclive a aceptar inversiones extranjeras salvo UPM. Entonces, la realidad es que este año habrá bajo nivel de inversión privada no vinculada a la vivienda y el primer semestre del 2019 será parecido. La obra pública está trabajando razonablemente a full, es decir que están trabajando según lo que aprobaron. Pero la novedad, que son las PPP, están trabajando con un ritmo más lento que el que se esperaba.

Las obras nuevas están en la adjudicación primaria -dos en el Ministerio de Transporte y tres en la CND referentes a la educación que están en distintas etapas-. Es un segmento de inversión importante que todavía está en un escenario de cierta lejanía en el horizonte. Las obras generan actividad en la industria una vez que se empiezan, antes son expectativas.

¿Qué impacto tendrá UPM en la industria?

UPM llegó a un acuerdo con el gobierno que redunda en diversas opiniones por parte de la sociedad. Más allá de esto, la empresa pidió el ferrocarril, y si no lo tiene no puede sacar la pasta de celulosa que quieran hacer en la planta de pueblo Centenario. En paralelo, están las obras de accesibilidad de las vías férreas al puerto de Montevideo, que es una obra que llevará a cabo la ANP. Además, hay dos obras más que son las del Puerto de Montevideo, que creo que se va a licitar antes de fin de año; y la cuarta, es la accesibilidad de todas las rutas en relación con la planta. En el centro del Uruguay hay muy poca infraestructura… No tenemos la infraestructura para atender los requerimientos de los traslados de celulosa, ni vial ni en cuanto a los puentes. UPM va a traer los tri-trenes que son camiones con dos remolques, y hoy en día no hay puentes en el Uruguay que acepten los tri-trenes, entonces hay que remodelar, hacer y rehacer en el entorno de 120 puentes. UPM es, por sí mismo, un tema que hay que atender particularmente, pero ninguna de estas obras se va a empezar antes del 2019; la primera será el ferrocarril, si es que empieza, y de allí en más. Por algo UPM tiene hasta el 15 de febrero de 2020 para decir si hace o no la obra; no tienen más que un compromiso de decir si van a hacer la obra o no.

La industria es todo. Si yo sumo todas las obras conexas a UPM, no junto 2.500 obreros; es una cifra importante cuando tengo 41.000 obreros pero no me cambia la vida de la industria. La planta son 6.000 personas, pero es muy difícil que en total de la industria se pasen los 50.000 trabajadores porque los parques eólicos ya están hechos, y según datos de Julio Villamide, que es asesor de la CCU, hay 8.800 viviendas de interés social en construcción y terminadas sin vender.

¿Qué pasa con esas viviendas?

La industria siempre tuvo de 4.000 a 9.800 que fue el número máximo. Es el riesgo que tiene el que invierte. Eso no preocupa hoy porque el resto de las economías de la región funcionan, nadie está necesitando vender porque tiene un lio y la mayoría de los capitales son argentinos, y hay algo de brasileros, algún americano, peruano y uruguayos.

¿Es necesaria una nueva herramienta que complemente lo hecho por las Viviendas de Interés Social?

Había un segmento de inversión en Punta del Este que sigue igual, una inversión en la costa de Montevideo que estaba en su momento más alto. Las viviendas de interés social generan un marco para que evalúen invertir en el resto de Montevideo. Lo que ocurre es que la franja de mayor ingreso es la primera que compra, la de segundo ingreso luego y la tercera accede o no, y ahí la única forma es que el Ministerio actúe; pero el Ministerio no puede actuar sobre los precios.

Lo que ocurre es que el gobierno creyó que se iba a poder acceder a viviendas de menor valor y eso solamente se puede hacer si el gobierno invierte su plata. El 85% de la plata del Ministerio de Vivienda va para las viviendas cooperativas, y punto. De los US$1.000 millones que va a invertir esta administración, el 85% va a ir para las cooperativas, eso no lo dice nadie, es un pacto que hizo el Poder Ejecutivo con el MPP, Fucvam y el PIT-CNT. A mí no me va ni me viene pero son US$850 millones. Yo creo que no es una buena solución el haberle dado todo a ellos pero cada uno hace lo que le parece.

¿Cómo es la situación de inversión en Punta del Este?

Creo que el intendente, con buen criterio, llevó adelante una política de incentivar proyectos en la medida en que arrancaran las obras entre este año y el próximo, y los inversores presentaron proyectos y tuvieron una primera aceptación por parte de las autoridades. El problema es que no todas empezaron, habrá comenzado un 20%. Esto quiere decir que existe una potencial inversión subyacente pero no concreta. Es probable que algunas obras se empiecen y otras no, pero a lo sumo generarán como mucho 2.500 puestos de trabajo, componiendo un techo de 5.000 trabajadores en Maldonado, muy lejos de los 12.000 que hubo en el mejor momento.

Los capitales argentinos tienen expectativas de poder invertir en su país, aunque creo que tienen más confianza en Uruguay que en la Argentina de Macri de hoy, pero de eso dependerán los próximos meses allí.

El escenario de la industria está compuesto casi por un 50% de obra privada no vinculada a la vivienda, un 18% de la obra privada vinculada a la vivienda y un 31% de obra pública.

¿Cómo se plantea la negociación de Consejo de Salarios desde la gremial empresarial?

El convenio se vence el 31 de julio. La industria no está condiciones de firmar convenios con crecimiento de salarios, pero no estamos planteando una caída del salario, eso no está en nuestra cabeza. Lo que sí va a ser un convenio de un periodo de tiempo relativamente breve para lo que habitualmente firma la industria, de unos 22 ó 24 meses. Yo aspiro a que el Sunca entienda la realidad que tenemos para generar un marco de transición hacia el futuro. No he rehuido ningún conflicto ni lo voy a hacer ahora, pero no lo voy a promover y pido que lo tomen en cuenta.

¿Los nuevos métodos constructivos, como el steel-framing, reducen los costos por ser más veloces?

La industria de la construcción ha invertido más de US$1.500 millones en los últimos 12 años en equipos y tecnologías según el Centro de Estudios Económicos de la Industria de la Construcción (Ceeic). Son cosas que tienden a lograr mayor rapidez, menor gasto de mano de obra y, en lo posible, un mejor producto.

La productividad en las obras de arquitectura, según datos del Centro de Estudios, cayó un 20%. Con el paso del tiempo las obras de arquitectura necesitan un 20% más de jornales para lograr lo mismo. Eso lo pusimos en conocimiento a las empresas y al Sunca .

¿A qué se le atribuye?

Menor rendimiento de la mano de obra, menor eficiencia de los técnicos al hacer un proyecto, las empresas que se equivocan, y así se siguen sumando. Por eso hay que determinar qué correcciones debo hacer para que esto se reduzca. En Uruguay, según el CEEIC, la pérdida de productividad es casi un 5% del PIB, es decir, unos US$3.000 millones que se evaporan.

Nosotros llegamos a la conclusión de que teníamos un problema, y no le echo la culpa a los trabajadores, pero sí creo que hay un problema ahí y también hay que enderezar otras áreas. Por eso ahora trabajamos en el VIM, que es un sistema inglés para detectar dónde pueden estar las fallas antes de que sucedan. Se crea un esquema y el que no lo cumple se va. Por eso los ingleses tienen una industria de la construcción de las más eficientes del mundo. Entonces, traemos este sistema a Uruguay para utilizarlo y poder así optimizar la productividad.

Próximos pasos

Otegui resaltó la iniciativa de que la Cámara haya formado el Centro de Estudios Económicos de la Industria de la Construcción, organismo presidido por Gabriel Oddone, que ya va por su tercer año de funcionamiento. Asimismo, destacó la importancia del acuerdo con CPA Ferrere para diseñar un plan estratégico para la Cámara en 2014 y que se aplica hasta el día de hoy siguiendo un vademécum. “Creo que deberíamos hacer uno nuevo para dejarle al próximo presidente, es decir, una guía para los próximos dos años”, reflexionó y agregó: “Creo que dejé la casa ordenada para que puedan continuar con tranquilidad; en octubre doy los hurras y dejo la presidencia de la Cámara”, aseveró Otegui y acotó:”Voy a seguir queriendo a la industria y preocupándome, pero con otra exigencia”.

De Uruguay al mundo

El presidente de la Cámara de la Construcción afirmó que al día de hoy más de siete empresas facturan más de US$20 millones en el exterior. “Hay empresas que trabajan en Perú, en Paraguay, en Argentina, Brasil y Francia entre otras”, indicó. Estas empresas tienen al menos dos obras culminadas en el exterior, lo que las fortalece para su desempeño tanto en el mercado local como en el internacional. “Era uno de los desafíos que tenía la Cámara, y han salido al exterior solas; el Estado uruguayo no las ayudó ni siquiera pagando el 10% del pasaje, el aporte fue cero”, remarcó. En este sentido, comentó que aunque nunca le pidió nada al Estado uruguayo, sí le parecería una buena política incentivar esas cosas. “Están exportando servicios de una forma importante, quizás tendríamos que plantearlo con más fuerza en futuras administraciones”, concluyó.