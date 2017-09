Presidente del Tribunal de Conducta Política del FA desmiente vínculo con Valenti

Antes de que se conociera el fallo del Tribunal de Conducta Política (TCP) del Frente Amplio (FA), dicho organismo ya había sido cuestionado por dirigentes allegados al vicepresidente Raúl Sendic. Es que sabían que las conclusiones no eran buenas para el líder de la 711. De hecho, el órgano de ética frenteamplista determinó en forma unánime que hubo por parte del jerarca “un modo de proceder inaceptable en la utilización de dineros públicos”, tras corroborarse gastos inapropiados con las tarjetas corporativas de Ancap durante los nueve años de su gestión en la petrolera, muchos de los cuales no pudo explicar, a pesar de que había sido él quien pidió ser juzgado.

Por Magdalena Raffo | @MaleRaffo

El sector de Sendic puso en duda la objetividad del presidente del TCP, Nicolás Grab, por su supuesta relación con el publicista Esteban Valenti, según informó Búsqueda. “La información prueba que Grab fue el apoderado legal del Grupo Publicitario Perfil, empresa cuyos dueños son Valenti y su esposa Selva Andreoli. Incluso, [los dirigentes oficialistas cercanos a Sendic] advierten que mientras el hoy presidente del tribunal fue director de Jurídica de la Intendencia de Montevideo (IM), se adjudicaron varias campañas publicitarias a la empresa de Valenti y Andreoli”, consignó el semanario.

Sin embargo, en diálogo con CRÓNICAS, Grab explicó que si bien es cierto que en el pasado mantuvo una amistad con el exasesor astorista, con quien incluso convivió durante el exilio y militó en el Partido Comunista al regresar a Uruguay, hubo un hecho clave que enfrió ese vínculo, por lo que hace más de 20 años que ni se hablan.

Sucedió que en el año 1989, Andreoli designó a Grab como apoderado de juicios y pleitos de su agencia de publicidad. “Detalle: no tuvo el gesto de hacérmelo saber. Yo no lo supe, jamás representé a Perfil ni me enteré de que tenía ese poder”, aseguró el abogado.

Al año siguiente, con Tabaré Vázquez a la cabeza de la IM, el actual presidente del TCP fue nombrado titular de Jurídica, por lo cual intervenía en las licitaciones. “Yo estaba de vacaciones en las Termas del Arapey, cuando en Montevideo se armó flor de lío porque el entonces edil Iván Posada [hoy diputado por el Partido Independiente] en la Junta Departamental, consultó al intendente si estaba enterado de que su director de Jurídica era apoderado de una empresa que licitaba en la IM, y Vázquez tuvo que decirle que no lo sabía… yo tampoco lo sabía”, explicó.

Agregó que tras el episodio, Vázquez les encargó a tres juristas que le informaran de la situación –entre ellos el recién fallecido Alberto Pérez Pérez y José Korzeniak-, quienes dictaminaron que Grab no tenía ninguna culpa. “Un periódico (por Búsqueda), aludiendo a esos hechos, dijo que en aquel momento el FA cerró filas en torno a mí y no pasó nada. En realidad no había nada que pudiera pasar”, afirmó, y recordó que tiempo después, Andreoli “publicó un remitido en la prensa explicando lo que había ocurrido, y diciendo que lo lamentaba y que yo no tenía nada que ver”.

Consultado por CRÓNICAS al respecto, Valenti sostuvo: “No veo ninguna contradicción con lo que yo recuerdo. En cuanto al fondo del tema –el posible vínculo con Grab-, hace casi 30 años que ni yo ni Selva tenemos ningún relacionamiento [con él]”.

“Varios dirigentes de la Lista 711 también tienen información de que Grab escribió artículos que fueron replicados por el portal UyPress, del cual Valenti es dueño, alguno de ellos ya como presidente del tribunal, como por ejemplo, uno en mayo de 2014 sobre el abuso de funciones”, expresó Búsqueda en aquella nota. Pero Grab explicó a CRÓNICAS que integra el equipo de redacción de la revista digital vadenuevo.com.uy, y que el texto en cuestión fue levantado por UyPress, “así como otros sitios publican cosas nuestras”.

Finalmente, sobre las acusaciones en cuanto a su falta de objetividad en el fallo del TCP, prefirió no dar declaraciones.

Dispuestos a sancionar

De todos modos, en el resto del FA sí respaldan el dictamen, y según dijo la senadora Mónica Xavier ayer jueves en rueda de prensa, todos los sectores estarían dispuestos a sancionar a Sendic en el Plenario que se llevará adelante el sábado 9, aunque todavía no acordaron qué medidas implementar.

Algunos plantean inhabilitarlo para las próximas elecciones, otros que renuncie a la Presidencia de la Mesa de Agrupación Nacional de Gobierno, e incluso que dé un paso al costado de la Vicepresidencia de la República, algo que solamente podrá ser solicitado, ya que la fuerza política no tiene competencia para tomar esa decisión.

El diputado del MPP, Julio Battistoni, dijo a CRÓNICAS que ya se sabía quiénes integraban el TCP, por lo cual “no se trata de cuestionar al tribunal después de que emite el juicio”, en señal de apoyo al informe. Sobre la posición del sector ante una eventual sanción, indicó que “las cuestiones éticas internas del FA se analizarán, y si hay mérito se debe sancionar a Sendic como integrante del partido político”.

Por su parte, el diputado de Asamblea Uruguay, Alfredo Asti, manifestó a CRÓNICAS su total respaldo al tribunal de ética, y lamentó los cuestionamientos realizados al mismo. “Tenemos que buscar una salida en clave de unidad, pero que respete los principios éticos fundacionales del FA y los lineamientos de conducta en la función pública, documento que se emitió antes de llegar al gobierno. Vamos a tratar de que el Plenario actúe en base a eso”, concluyó.