Valenti acusa al Sunca de paralizar sistemáticamente las obras para reclamar más personal

El periodista y publicista Esteban Valenti alertó por la supuesta detención programada de algunas obras por parte del sindicato de la construcción (Sunca) que, aseguró, tienen como fin extender el trabajo y aumentar el personal.

En una columna publicada en UyPress el pasado lunes 15, Valenti manifestó su preocupación por un juicio que Hyundai le inició a UTE. La multinacional está a cargo de la construcción de una central térmica de ciclo combinado en Punta del Tigre (San José), que estaba prevista para finalizar en 2015 pero que todavía sigue en marcha. Al parecer, terminaría en el segundo semestre de este año.

“Esos atrasos (…) son el centro de la demanda que interpuso la empresa coreana contra UTE en la Justicia civil, en la cual reclama una indemnización de US$ 150 millones por daños y perjuicios”, informó el semanario Búsqueda el 28 de diciembre. La denuncia a la empresa pública se debe a los retrasos ocasionados por la organización sindical, lo que generó sobrecostos a la constructora.

Esta noticia motivó a Valenti a expresarse en contra de la “práctica común” que tiene el sindicato de parar las obras “por cualquier motivo y de la manera más arbitraria y con el objetivo por demás claro de que se extienda el trabajo hasta el máximo y un poco más”.

Pero Óscar Andrade, presidente del Sunca, no se quedó callado y explicó las razones del sindicato para detener las tareas. Entrevistado por CRÓNICAS, dijo que las expresiones de Valenti son “muy lamentables”, porque demuestra “o una notoria ignorancia, o tener mala intención”.

El dirigente afirmó que nunca estuvo estipulado que las obras en Punta del Tigre se pudieran detener, salvo que hubiera circunstancias de riesgo inminente de muerte, y aseguró que consta en actas, tras inspecciones del Ministerio de Trabajo, que el freno de las tareas se debió a que hubo trabajadores infectados con antavirus, algunos electrocutados, a la presencia de ratas, al agua no potable y a los andamios en malas condiciones.

“Las detenciones se dieron ante incumplimientos de la normativa laboral que pusieron en riesgo la vida de los trabajadores. De eso hubo abundante porque la empresa fue un desastre desde el punto de vista de la gestión, y eso lo dice la Inspección General de Trabajo, que constató las irregularidades. Ahora resulta que una empresa extranjera que Valenti no conoce pero que defiende con fervor, viene a construir en cualquier condición y la responsabilidad es de un modelo sindical”, agregó.

“Estrategia sindical”

Consultado por CRÓNICAS al respecto, Valenti sostuvo que “el riesgo de muerte es el argumento que usan ahora como muletilla para todo”. “¿Estuvieron parados casi dos meses ininterrumpidamente por problemas de seguridad? No es cierto. Resulta que es absolutamente imposible trabajar en Uruguay, que existe una inminencia de accidentes como en ninguna parte del mundo”, dijo irónicamente.

“Valenti no tiene idea de esto porque nunca pisó la obra, toca de oído, se suma a una campaña absurda de desprestigio que demuestra que es ignorante y que además tiene mala intención en el manejo de la información”, criticó Andrade, a lo que el exmilitante de Asamblea Uruguay respondió: “Yo no necesito ir, me lo contaron 20 veces, y como me entero que hay un juicio, planteo el tema porque es muy grave”. A su vez, contó que luego de la publicación del artículo en el que manifestaba su opinión, mucha gente lo llamó para agregarle datos, por lo cual va a escribir otro.

El publicista indicó que algunas interrupciones de las que habla Andrade deben haber sido correctas, porque en una obra que dura tantos años, donde hay tanta gente, puede haber problemas de ese tipo. “Pero cuando [la paralización] es algo permanente, es porque es una estrategia sindical. Y no funcionó solo en Hyundai, también en Montes del Plata y otros lados. ¿A UPM se le ocurrió la idea de plantear la situación por mala fe o capricho? No, es porque sabe esto que pasó. Si la construcción te cuesta 30-40% más, es porque hay un método de enlentecer las obras”, reprochó.

El juicio

Acerca del supuesto juicio al Sunca, Andrade explicó que se enteró por Valenti, aunque sí conocía desde hacía tiempo la posibilidad de una demanda a UTE. “No nos ha llegado nada de ningún juicio [al sindicato], pero además, si la Justicia te condena por haber acordado un protocolo que detiene la tarea en caso de riesgo de muerte de un trabajador, sería absurdo”, comentó el sindicalista.

Sobre esto, Valenti aseveró que “es grave que un dirigente sindical inteligente como es él no sepa que tiene un juicio por 150 millones de dólares; es la primera vez que yo oigo que le hacen un juicio a un sindicato”.