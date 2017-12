Villarreal: Hay barrios con insuficientes políticas públicas y eso multiplica la delincuencia

En el mes de los derechos humanos (DD.HH.), CRÓNICAS conversó con el titular de la Secretaría que aborda esa temática, Nelson Villarreal, quien explicó los objetivos que se planteó para fomentar la convivencia y evitar la violencia, y se refirió a algunos debes del gobierno en la materia.

Por Magdalena Raffo | @MaleRaffo

A instancias de la Secretaría de Derechos Humanos (SDH) de Presidencia, durante el mes de diciembre se llevarán a cabo distintas actividades con el fin de fomentar el encuentro y la convivencia, el respeto de la dignidad humana y el reconocimiento de la diversidad para evitar la violencia.

En las denominadas Mesas para la Paz, que tendrán lugar en distintos departamentos del Interior y en la capital, se realizarán talleres donde la idea es que los vecinos junto con las organizaciones sociales y las intendencias, puedan reconocer dónde se han ganado derechos y también identificar los problemas de acceso que persisten para determinados colectivos. Con esta metodología de intervención comunitaria, el organismo realizará un informe para brindarle al Consejo de Ministros, contó el jerarca.

Para el próximo martes 12, está previsto organizar una Mesa de Diálogo sobre DD.HH., Democracia y Desarrollo (ver recuadro). ¿Por qué es importante vincular estos tres conceptos? “Debemos visualizar la intrínseca relación porque no es posible que garanticemos la dignidad humana si no hay democracia, pero a la vez, no podemos lograr que esa dignidad sea plena si no existe desarrollo, es decir, sustentabilidad de los recursos que hacen viables que los derechos se efectivicen”, puntualizó.

Lo que falta

Aunque Uruguay está bien posicionado en lo que respecta a la garantía de los DD.HH. en comparación con el resto del mundo –así lo establecen algunos organismos internacionales-, el secretario reconoció que todavía hay aspectos por mejorar en nuestro país.

En mayo de este año viajó a Ginebra a dar cuenta del compromiso uruguayo en materia de los DESC (Derechos Económicos, Sociales y Culturales), ante un comité global con expertos de todo el mundo, que realizan observaciones tras estudiar en qué medida cada país logra desarrollarse en esas tres áreas.

El resultado: “Comparativamente con América Latina, que ha tenido en la última etapa un deterioro importante, estamos en un nivel de alto reconocimiento que nos sitúa entre los países que mejor han ido logrando crecimiento, integración, cohesión social”, destacó Villarreal.

Sin embargo, señaló que se visualizaron también varios temas a mejorar. Entre ellos, la situación de marginalidad de los afrodescendientes, las malas condiciones que deben padecer las personas con enfermedad mental en algunos centros especializados, la dificultad para acceder a una vivienda de quienes viven en asentamientos, y la complejidad de tener acuerdos laborales que aumenten los salarios más bajos, sobre todo considerando que, si bien Uruguay garantiza el derecho a la salud y a la educación, es un país caro para vivir.

La delincuencia y los DD.HH.

En entrevista con CRÓNICAS, el senador oficialista Charles Carrera, planteó que aunque el Frente Amplio logró bajar la pobreza del 40% al 9%, todavía persisten en la sociedad algunos problemas que no ha podido cambiar, como “la realidad en zonas donde hay personas cuya forma de vida es el delito”. Consultado sobre esta situación, Villarreal opinó que de alguna forma los DD.HH. de esos individuos se ven violentados.

Además, se refirió a que en el Consejo de Políticas Sociales, donde participan los Ministerios de Desarrollo Social, Interior, Trabajo y Seguridad Social, Salud Pública, Industria, y la SDH, están evaluando que luego de 12 años de gobiernos progresistas que han tendido a superar en gran medida el problema de la pobreza estructural, todavía “existen barrios que no tienen infraestructura suficiente de políticas públicas, y eso es un caldo de cultivo para la delincuencia, para el tráfico de drogas, más allá de que la mayoría de la población es trabajadora”.

Añadió que esta problemática representa un gran desafío, y aseguró que “el Estado se responsabiliza en tener que intervenir de manera más estructurada, pero no a través de la represión como único instrumento, sino generando oportunidades de rutas de salida, como fuentes laborales y el fortalecimiento de las estructuras educativas”.

Próximas actividades

El domingo 10 de diciembre, Día Internacional de los DD.HH., la SDH invita a participar en el Teatro Solís, a las 19 horas, a la exhibición de la obra de teatro “OTELO”, interpretada por la Comedia Nacional. “Será una instancia que integrará un espectáculo artístico excepcional y que nos hará reflexionar sobre las cuestiones culturales que aún atraviesan la cotidianeidad, en la perspectiva de la visión integral de los DD.HH.”, comentó el jerarca.

A su vez, el martes 12 a las 14.30 horas, en el Salón de Actos de la Torre Ejecutiva, la institución convoca a una Mesa de Diálogo sobre DD.HH., Democracia y Desarrollo, con el Cr. Enrique Iglesias y el propio Villarreal. Además, comentarán los ministros Marina Arismendi (Mides), Carolina Cosse (MIEM) y Ernesto Murro (MTSS), y el director de OPP, Álvaro García.