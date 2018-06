FA recoge diez puntos más de intención de voto que el PN según última encuesta de Radar

La consultora Grupo Radar realizó este mes una nueva encuesta de cara a las próximas elecciones divulgada días atrás donde señala la recuperación por parte del Frente Amplio de sus votantes desencantados, mientras que el Partido Colorado y el Partido de la Gente crecen en intención.

A través de su análisis, Radar señala un repunte de los colorados gracias al ingreso de Julio María Sanguinetti en la campaña mientras que la incorporación del fiscal Gustavo Zubía al partido liderado por Edgardo Novick desembocó en una mayor intención de votos en este. Además señala un aumento en la percepción de la población de que el Partido Nacional no ganará las próximas elecciones.

Frente a la consulta: “Si las elecciones fueran el próximo domingo, ¿a cuál de los siguientes partidos cree que votaría?”, tras la cual se mostró una lista cerrada, el Frente Amplio (FA) recibió un 35% de respuestas a favor, el Partido Nacional (PN) 25%, el Partido Colorado (PC) 8%, el Partido de la Gente 7%, el Partido Independiente (PI) 2%, Unidad Popular (UP) 1%, Partido Ecologista Radical Intransigente (PERI) 1% y Partido de los Trabajadores (PT) 1%. Mientras tanto, un 9% se pronuncio a favor del voto en blanco o anulado y un 11% no supo o no quiso contestar.

Respecto a la evaluación de la intención de voto se destaca que, entre abril y junio la intención de voto del FA creció dos puntos y que, la suma de votos en blanco, anulado e indecisos, bajó dos puntos. Además, desde octubre de 17 el oficialismo aumentó seis puntos, mientras que los votos en blanco, anulados, y quienes expresaron no saber o no contestar, cayeron diez puntos.

Por otro lado, el PN no parece capitalizar esta caída ya que disminuyó cuatro puntos en el último bimestre y siete desde el pico más alto que tuvo hace ya un año. La intención de voto que recoge se posiciona de su votación real de 2014 (31%). Asimismo, se señala la existencia de un sector de la población que se mueve entre el PN, PC y el Partido de la Gente pero ninguno de ellos logra captar un número importante de indecisos o enojados. De igual forma, Radar señala que continúa habiendo un importante segmento de exvotantes del FA disconformes que aun están lejos de decidirse a volver a votarlo, aunque son menos que hace un año.

En tanto, se presentó a los encuestados diferentes escenarios. Si los candidatos del FA, del PN y del PC fueran respectivamente Daniel Martínez, Luis Lacalle Pou y José Amorín, el oficialismo obtendría un punto más que en la intención de voto por partido, el PN un punto menos y el PC tres menos. De los cuatro puntos que perderían los partidos fundacionales, tres serían captados por Novick. Esto significa claramente que esta “oferta” de candidatos blancos y colorados no satisface a todos sus simpatizantes, principalmente a los segundos.

En cambio, si en vez de Amorín el candidato colorado fuera Ernesto Talvi, el PC obtendría el mismo porcentaje que en la intención de voto por partido, o sea tres más que Amorín. Lacalle obtendría dos puntos menos y Novick dos más. Es el escenario más parecido a la intención de voto por partido.

Por otro lado, si se mantienen todos los demás candidatos de los dos escenarios anteriores pero el del PC fuera Sanguinetti, este partido obtendría su mejor resultado: tres puntos más que la intención de voto por partido. Además, Lacalle obtendría su peor resultado (cuatro puntos menos que en la intención de voto por partido) y hasta el FA perdería un punto. Por lo tanto, se concluye que alrededor de un 20% de quienes votarían a Lacalle en primera vuelta no se identifican con el PN sino que desearían impedir el triunfo del FA. Pero si se les diera la opción de votar a Julio María Sanguinetti, lo harían. Por lo tanto, Radar señala que se puede hablar de “votos prestados del PC al PN que podrían darse si el candidato fuera el líder del Foro Batllista.