Guillermo Fossati: “Lo incierto es que no todos han avanzado a igual ritmo en las exigencias curriculares”

En medio de un año particular a causa de la pandemia del Covid-19, asumieron las nuevas autoridades del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEEd). En conversación con CRÓNICAS, Guillermo Fossati expresó que este es un año diferente pero no perdido. Agregó que el hecho de haber usado la tecnología “puede” haber aumentado la brecha entre los estudiantes. Por otro lado, señaló que el nuevo equipo no viene con la idea de desconectarse de aquello que ha sido positivo y se ha realizado en anteriores gestiones.

El pasado miércoles asumieron las nuevas autoridades del INEEd. La nueva Comisión Directiva está conformada por el Javier Lasida, quien la preside; Guillermo Fossati, y Pablo Caggiani. En el acto de toma de posesión, las autoridades resaltaron la importancia del Instituto para mejorar la educación uruguaya y se refirieron a los desafíos que afrontará.

En entrevista con CRÓNICAS, Guillermo Fossati explicó que como consecuencia de la pandemia del Covid-19 este no es un año perdido para la educación, pero si es “distinto”.

A su vez, señaló que se trabajará en conjunto con la ANEP a efectos de encarar el próximo año con los apoyos necesarios que requieran las diversas situaciones de los alumnos.

Fossati recalcó que este ha sido un año diferente en lo que tiene que ver con el aprendizaje y las metodologías aplicadas. Agregó que ha sido también difícil para los docentes que “sin anestesia” se tuvieron que adaptar a educar virtualmente. Asimismo, mencionó que por más que se esté familiarizado con la tecnología “no significa que se haga un buen uso de los recursos y de las plataformas”, indicó.

La pandemia aumentó la brecha

En los próximos meses, el instituto cuantificará y valorará los efectos de la pandemia para poder luego aplicar políticas públicas, según comentó. Agregó que lo que busca el INEEd es revelar evidencia de “dónde estamos” en función de la realidad en la que se vive.

A su vez, explicó que este año se evaluará en función de lo atípico que ha sido. Sin embargo, indicó que se verán las variables en conjunto con lo que era esperable en años anteriores. No se hará necesariamente con el criterio estricto de comparación porque hay diversas dificultades para eso.

“Nosotros vamos a estar mirando este año en sí mismo, pero también como marco de referencia a nivel nacional tenemos lo que pasó en la medición de 2017. Eso permite tener una visión del impacto negativo que puede haberse dado”, puntualizó

Agregó que en estas circunstancias- en referencia a la situación de pandemia- se pueden producir atrasos en materia de aprendizajes, alumnos que desertan del sistema educativo o aumento de las brechas entre unos y otros.

Consultado acerca de si el haber usado exclusivamente plataformas virtuales puede haber potenciado la brecha entre los distintos quintiles socioeducativos, Fossati expresó que puede haberse dado y de distintas maneras.

Resaltó que esto se da porque no es universal el acceso a internet por parte de los estudiantes. “No todos acceden de igual forma ni con los mismos recursos”, destacó.

“Lo incierto de este año es que no todos han avanzado a igual ritmo en materia de las exigencias curriculares”, reflexionó. Agregó que el año que viene habrá que ver con qué conocimientos y con qué situaciones deficitarias ingresan los alumnos.



La gestión que se viene

Consultado acerca de cómo será la gestión de la nueva Comisión Directiva del INNEd, Guillermo Fossati expresó que junto con el equipo que asumió tienen “el propósito de no desconectarnos de aquello que ha sido positivo, no discontinuar lo que ha servido sino, por el contrario, potenciarlo y fortalecerlo”.

A su vez, explicó que siempre que asume una nueva gestión marca una impronta personal y pone énfasis en algunos temas que consideran necesarios.

Por otro lado, Fossati expresó que hay que tener en cuenta que inician su gestión en el marco de una restricción presupuestaria. Explicó que esto hace que en la toma de decisiones haya que tener ciertas prioridades.

“Hay que entender concretamente que cuando se decide qué proyecto de investigación se va a favorecer, eso tiene un costo, y que todos los recursos que se consumen en ese proyecto dejan de estar disponibles para volcarlos a otros”, reflexionó.