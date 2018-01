“La franja fija para el pago de patentes no debe existir más”

César García, representante del Congreso de Intendentes (Partido Colorado)

El representante por el Partido Colorado en el Congreso de Intendentes, César García, dialogó con CRÓNICAS acerca de la actualidad del Sucive y del mecanismo para fijar el aforo de las patentes de rodados. En este contexto, García afirmó que las franjas fijas que al día de hoy pagan los vehículos anteriores al 92 “no debe existir más” y que todos los valores de la patente deben regirse por el valor que los coches tienen en el mercado. Por otra parte aseguró que quitarle la exoneración tributaria a vehículos comerciales como Uber les permitió recuperar $36 millones.

-¿Son adecuados los montos que se cobran en la actualidad en relación al valor de los vehículos en el mercado?

-En este momento sí, hemos estado trabajando en eso. Cuando empezó el sistema, en el año 2011, se montó un método para terminar con la guerra de las patentes. En ese momento había departamentos que cobraban mucho, otros que percibían un valor razonable y unos que cobraban muy poco.

Para poder achicar esta brecha hubo que construir un sistema en base a un algoritmo. Esto logró frenar la guerra de las patentes en el momento inicial y llevó a un acuerdo político que permitió que el gobierno subvencione parte del costo de este proyecto. Pero este no era el mecanismo final para establecer una igualdad de todos los vehículos en el futuro.

Lo que hicimos desde el 2012 en adelante fue construir un sistema a partir del valor del mercado de los autos. Los vehículos tienen un valor que fluctúa, cuando se los compra cero kilómetro tiene un valor, y solo al ponerle la matricula se deprecia en un 20%; a partir de ese momento su valor cae año a año.

A eso se le aplica una alícuota que al día de hoy es de un 4.5% para los usados y de un 5% para los cero kilómetro, y es lo que determina el monto del tributo.

-Para hacer estos cálculos, Sucive toma valores anteriores a los más recientes, por ejemplo, para calcular la patente que se comienza a pagar en enero se usan los datos de julio de 2017; como usted afirma, en este tiempo el valor del vehículo se deprecia. ¿Por qué se toman estos montos?

-Hay una ley que es la que regula la patente, la 18.860. El artículo cuarto de esta normativa establece que antes del 30 de octubre de cada año, tienen que establecerse los criterios de los valores de aforo de los vehículos y, a su vez, antes del 15 de noviembre, el Congreso de Intendentes tiene que tenerlos avalados. Eso hace que los valores de los vehículos estén determinados a esa fecha.

Nosotros tenemos un factor que es el valor del mercado que es variable, estamos regulando un criterio, no un monto de patente. La depreciación que hay será de 50 centésimos, afirmar que eso influye en el precio de la patente es la antología del disparate. No escucho a la gente que defiende eso al hablar del IVA, yo voy al supermercado pago el IVA y no sé por qué me cobran el 22% de la harina. Ahora sí sé que la patente de rodados hoy tiene una tributación que podrá ser mucho o poca pero no por el valor de aforo, sino por la alícuota. Esa es otra discusión.

-¿Por qué la alícuota aumentó del 4% al 4.5% en el caso de los vehículos usados?

-Porque hicimos un ajuste paramétrico. Había que hacerlo para poder tener un sistema que fuese compatible con la realidad. Por diferencia del valor de mercado, $283 millones (unos US$ 9 millones) es lo que perdemos de cobrar impuestos entre un año y otro por el pasaje de los cero kilómetro a vehículos usados. A su vez, por los automóviles que salen de circulación por año se pierden $150 millones.

-¿Y se tienen en cuenta los nuevos vehículos que ingresan en el parque automotor?

-Hay un ingreso de 50.000 vehículos por año. Para poder llevar adelante el mecanismo actual se estableció un algoritmo, un número que no quiere decir que sea justo pero el valor de mercado sí es justo porque al ser fluctuante ajusta automáticamente al vehículo.

El ajuste del 4% al 4.5% fue para ajustar nuestros ingresos porque todos los partidos políticos entendieron que para poder aplicar el valor de mercado como parámetro de justicia tributaria teníamos que pagar un costo. Ese costo era equilibrar la balanza de tal manera que nos permitiera tener ingresos similares a los que teníamos anteriormente.

No nos olvidemos que no cobramos estos impuestos porque queremos, lo hacemos para que funcionen 19 gobiernos departamentales. Estos son las fuentes de ingresos de esos gobiernos. Gracias a los $13 mil millones que se recaudan están las calles, las rutas, el alumbrado público, el bacheo, la limpieza; los muertos se entierran con esa plata.

Sin tasa fija

-¿Se correrá la franja de los vehículos más viejos que pagan una tasa fija? Es decir, a medida que pasan los años, ¿los vehículos con mayor antigüedad comenzarán a formar parte de ese grupo que paga un monto fijo?

-Yo tengo un Mitsubishi del 95, muy bien mantenido, pago $9.365 sin bonificación, ese coche cuesta bien vendido US$ 5.500. Si pagara la patente real a valor de mercado tendría que pagar $ 7.577; como no pagué con valor de mercado, estoy pagando un 25% más de lo que vale el auto. Si ese coche lo llevo a la franja más alta de los que pagan un monto fijo y le sumo el 10% del IPC del año que viene va a estar abonando prácticamente lo mismo que lo que haría si fuera ajustado al valor del mercado. Creo que lo que hay que hacer es llevar a valores de mercado a los vehículos de 1992 en adelante hasta el 2003 que son 150.000 coches. Eso va a tener un costo real de $250 millones, a eso va a haber que hacerle frente el año que viene para poder llevar a todos los vehículos al precio del mercado.

-¿Por qué no están hoy en día a precio de mercado?

-Porque cuesta plata. Cuando comenzó la normativa dispuso que tributen en función del algoritmo, esas eran las reglas del juego. Con posterioridad empezamos a arreglar los vehículos más nuevos, luego los de la franja de 2008 a 2011. Eso tuvo un costo de $300 millones.

También tomamos decisiones en cuanto a la exoneración de patente a ciertos vehículos con actividades comerciales. ¿Por qué una arrendadora de automóviles tiene que tener una exoneración? Si lo usa con un fin comercial y no es un servicio público. No es un taxi ni un ómnibus, por lo tanto Uber no tiene por qué tener un 32% de descuento. Por lo tanto derogamos la norma y recuperamos $36 millones.

-¿Puede suceder que haya usados que paguen más que un cero kilómetro?

-Esa es una de las bases que me hacen pensar que la franja fija no debe existir más. Un vehículo del año 92 puede ser un Audi o un BMW. Si pusieras una franja fija, ese auto en vez de más $50.000, pagaría $7000. El criterio hace que la banda fija sea para vehículos que ya no tienen valor de reposición en el mercado, pero para el que sí lo tiene es distinto. Que todo se rija por el valor de mercado es la mejor justicia tributaria que se puede aplicar.

¿Cómo pagan?

Más de un 50% de quienes deben pagar patente opta por pagar todo al contado para obtener el 20% de descuento. En Uruguay, solo un 18% paga el impuesto de patente real, ya que existen múltiples bonificaciones.