Lacalle Pou llamó a un sinceramiento del Mercosur

En el Día de la Exportación, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, señaló que brega por un sinceramiento del bloque regional. A su vez, también puso un signo de interrogación respecto al acuerdo entre el bloque regional y la Unión Europea, firmado el año pasado. Por otro lado, la presidenta de la Unión de Exportadores del Uruguay (UEU) señaló que el mundo después de la pandemia “será más chico y altamente competitivo”, en el que habrá que esforzarse cada vez más para conquistar mercados y mantener los ya alcanzados.

El pasado miércoles se celebró el Día de la Exportación. En esta oportunidad, y debido al contexto de pandemia por el que pasa el mundo, el evento se realizó vía zoom desde la Torre Ejecutiva.

Del encuentro participaron el presidente de la Republica, Luis Lacalle Pou; la presidenta de la Unión de Exportadores, Andrea Roth; el presidente del Banco República, Salvador Ferrere; y la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche.

En opinión de Roth, ni en la más pesimista de las proyecciones se podía imaginar un escenario como el que generó el Covid-19. “Nunca había pasado que todos nuestros mercados se frenaran simultáneamente, y que al mismo tiempo tuviéramos que cambiar procesos y ajustarnos a esta nueva normalidad”, reflexionó.

Por otro lado, sostuvo que aún en el contexto mencionado, las exportaciones de nuestro país nunca se detuvieron, pero sí hubo una caída del 15% en los últimos seis meses en comparación con el mismo periodo del año anterior. En su alocución, a su vez, hizo alusión a la compleja situación de la región, que hoy muestra “dificultades económicas y de competitividad” que van más allá de esta situación de pandemia.

A su turno, Luis Lacalle Pou se refirió a la importancia de tener un sector privado que empuje y critique. Y remarcó: “Si de esta pandemia salimos medianamente bien, va a ser una marca que el mundo ya está mirando”.

El mandatario señaló que la situación de pandemia -y sus alcances-, está lejos de mostrar su fin, aunque destacó que los registros nacionales son buenos en relación con el resto del mundo. Durante su discurso, que el 13 de marzo cambió la prioridad del gobierno, pero no la actitud.

“Nunca dejamos de lado el rumbo que el gobierno propuso en la campaña electoral. Estoy convencido de que ese es el rumbo para agrandar el país”, puntualizó.

Por otro lado, hizo énfasis en agrandar las oportunidades de los uruguayos, porque esa debe ser la meta de un Estado funcional a ellos. Sin embargo, aclaró que “agrandar el país no es agrandar el Estado”.

Mercosur

Durante este semestre nuestro país tiene la presidencia pro témpore del Mercosur. En ese sentido, Lacalle Pou señaló que brega por un sinceramiento del bloque regional. A su vez, también puso un signo de interrogación respecto a lo firmado el año pasado en referencia al acuerdo entre el bloque sudamericano y la Unión Europea.

“Creo que se plantea un signo de interrogación, pero no como algo estático, determinante; sí como algo a contestar. Todos los actores involucrados, que entre otras cosas han sufrido esta pandemia, están teniendo una visión que desde mi punto de vista no es del todo clara. Y también ahí va a haber un sinceramiento, no solo dentro del Mercosur”, reflexionó

A su vez, afirmó que Uruguay tiene un comercio importante con China y que desde su gobierno se va a incrementar esa relación. “Queremos tener buenas relaciones con Estados Unidos y China”, especificó.

Al referirse a la relación comercial con el gigante asiático, el mandatario señaló que ojala esa alianza sea mediante el Mercosur, y dio sus motivos. “Es más atractivo y tiene más peso en la negociación”, aunque si esto no sucede así, Lacalle Pou fue contundente: “No nos vamos a quedar quietos”, señaló.

Para tranquilidad del sector, el presidente explicó que si hay que ir a pelear por cuotas, el gobierno que encabeza lo va a hacer. “Vamos a proteger la exportación, para eso tenemos que dar la batalla con el tema aranceles”, puntualizó.

El día después

La presidenta de la UEU explicó que la aparición del Covid-19 –y sus consecuencias- no detuvo sus acciones de corto, mediano y largo plazo. A su vez, hizo referencia a cómo será el mundo después de la situación de pandemia.

Mencionó que será un mundo más chico y altamente competitivo, en el que habrá que esforzarse cada vez más para conquistar mercados y mantener los ya alcanzados. “Estaremos frente a un mundo muy exigente, en el que serán necesarias más certificaciones, demostraciones de que somos confiables, que cuidamos el medio ambiente y que estamos dispuestos a avanzar en todas las medidas necesarias en este sentido”, reflexionó.

Para Roth el manejo de la pandemia que realizó el gobierno ha hecho que Uruguay se haga visible a los ojos del mundo.

A su vez, afirmó que desde la UEU se entiende que la única forma de insertarse en el mundo es trabajando en equipo, unidos en una misma causa, que es la de “incrementar las exportaciones, agregar valor y conquistar nuevos mercados con una amplia diversidad de productos y servicios”.