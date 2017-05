LATU presentó la Fundación Latitud, orientada a ejecutar proyectos de investigación, desarrollo e innovación

Con la presencia de la ministra de Industria, Energía y Minería, Carolina Cosse, autoridades del LATU (Laboratorio Tecnológico del Uruguay) y destacados científicos, se presentó de forma oficial la Fundación Latitud, que se propone ser una organización flexible, enfocada en el desarrollo de proyectos de i + D + I, que logre adaptarse a las necesidades de la industria y del país, con el respaldo del LATU.

Por Federica Chiarino | @FedeChiarino

La creación de Latitud fue pensada como un aliado del sistema productivo nacional, que acompañe en la transformación productiva, política de Estado para el país. “A través de Latitud pensamos trabajar, y de hecho es un proceso que continúa de LATU en esta nueva fundación, en esa lógica de aportar conocimiento al sistema productivo, brindar factores generadores de conocimiento, explicó Fernando Fontán, presidente de LATU y de Latitud. La Fundación tiene como finalidad conectar a los actores generadores de conocimiento con las demandas del sistema productivo, que responden a la oportunidad del sistema productivo nacional de sofisticarse y desarrollar valor.

Latitud cuenta, como antecedentes, con un importante capital de conocimiento que desarrolló LATU en su proceso de investigación, desarrollo e innovación, previo a la creación de esta nueva Fundación. Además, el capital humano de Latitud también fue formado en LATU y seguirá vinculado a él para captar oportunidades de desarrollo.

La ministra Cosse, por su parte, habló sobre el capital acumulado del que dispone LATU, pero que excede al laboratorio y a sus funcionarios. Para ella, la Fundación Latitud es “un símbolo y un signo”. Símbolo de Uruguay por su presencia plural y de importantes actores de los sistemas de interrelación y generación del conocimiento de la industria uruguaya. Signo debido a los desafíos del sistema productivo nacional.

Según datos presentados por la ministra, en el acumulado del año, las exportaciones uruguayas registraron un crecimiento del 9,3%. Totalizaron en el acumulado US$ 2.677 millones, y esto confirmó la tendencia del primer trimestre de 2017, consolidando la recuperación en las ventas externas uruguayas. “Si Uruguay no toma conciencia de la imperiosa necesidad de afianzar, agrandar el sistema productivo, para cambiarlo, entonces Uruguay no tiene claro lo que está pasando en el mundo, que es el futuro ahora”, añadió Cosse.

La intervención de la ministra finalizó con un pedido a la Fundación: que, junto con los demás actores del área de innovación e investigación científica, ayuden al Ministerio a comunicar no lo que es Latitud, sino lo que es la ciencia en la realidad, cómo cambia la vida de una persona cuando empieza a avanzar. “Ese es uno de los enormes desafíos que tiene Uruguay”, afirmó Cosse.

El gerente general del LATU, Jorge Silveira, expresó que Latitud surgió para hacer más visible todo el capital de conocimiento que LATU tiene para beneficiar a los sectores exportadores e industriales en general. La estrategia de la Fundación es sumarse a aquellos actores que tienen otras competencias, aportar lo que tengan para aportar y, luego, “que el producto final tecnológico hacia el sector industrial y del país sean los mejores que las capacidades nacionales puedan dar”.

Las expectativas del equipo de Latitud son lograr mayor visibilidad para potenciar nuevos proyectos, posicionar a Latitud frente a la industria agroexportadora como un aliado para la innovación y generar más oportunidades de sinergia con las instituciones del ecosistema uruguayo de I+D para la solución de desafíos productivos. Además, la Fundación se propone operar con gran agilidad en los procesos administrativos, con mayor facilidad en la presentación y ejecución de proyectos. El apoyo del LATU les permitirá aprovechar sus recursos y equipamiento, así como también contar con su respaldo, compromiso y soporte.

El gerente de Latitud, Dr. Gustavo Domínguez, presentó la misión y visión de la Fundación. Su misión es “brindar al sector productivo soluciones innovadoras y de valor que se anticipen a las demandas, a través de la investigación aplicada, la vinculación tecnológica y el trabajo en redes, para impulsar el desarrollo sostenible del país”.

Su visión es “ser líderes en investigación, desarrollo y transferencia de soluciones de valor que contribuyan al crecimiento sostenible del sector productivo, adelantándonos a los desafíos, facilitando la integración de los actores de la cadena y favoreciendo su sinergia”.

La Fundación Latitud cuenta con cuatro líneas de acción. La primera de ellas son los alimentos, en los que Latitud se propone aplicar tecnologías tradicionales y emergentes, evaluando procesos y productos. Una segunda línea de acción son los biocombustibles, para explorar opciones de fuentes de energía renovables. En tercer lugar, Latitud abarca el sector de agua y medio ambiente, donde realizará proyectos de eco-innovación sistémica, basada en el concepto de ciclo de vida. La cuarta línea de acción es el sector forestal, en la que la Fundación se propone fortalecer la cadena productiva de la madera.

El equipo técnico de Latitud está en permanente actualización y contacto directo con las tendencias mundiales, buscando las alternativas disponibles para poder brindar todo el apoyo necesario en servicios de I+D+i. Existen otras líneas de acción en las que Fundación Latitud podrá incursionar en la medida que la demanda y el interés del sector productivo requieran de innovaciones a través de la investigación aplicada.

El equipo de Latitud está formado por un staff de profesionales especialistas en temas diversos como son: ingeniería, alimentos, energía, forestales, biotecnología, inocuidad, agua y medio ambiente. El equipo es flexible en su conformación y crece en la medida de las necesidades, sumando expertos contratados para la ejecución de los diversos proyectos.

El Directorio de Latitud está integrado por los mismos miembros que ocupan el Directorio del LATU, un presidente designado por el Ministerio de Industria, Energía y Minería, Fernando Fontán, un representante del Banco República, Miguel Brechner y un representante de la Cámara de Industrias, Gabriel Murara.

A su vez, Latitud cuenta, para el soporte de su accionar, con la gerencia general del LATU y todo el equipo de gestión asociado. En tanto que Gustavo Domínguez es el gerente responsable del desarrollo y el cumplimiento de los objetivos de los programas técnicos definidos por el Directorio. Para esta tarea cuenta con un sólido equipo de trabajo experto en los temas que aborda.