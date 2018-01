“Lenta inversión” en obras del MTOP por falta de previsión y voluntad, según Olaizola

Informes señalan > QUE DEBE INVERTIRSE ENTRE US$ 2.000 y US$ 2.527 MILLONES EN OBRAS

El diputado nacionalista Juan José Olaizola, integrante de la Comisión de Transporte, Comunicaciones y Obras Públicas de la Cámara de Representantes, aseguró a CRÓNICAS que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) no cumplirá con las metas que había planteado el gobierno del Frente Amplio.

Juan José Olaizola comentó que, según el objetivo que se había propuesto el gobierno, hay una necesidad de invertir cerca de US$ 1.500 millones en dos años en obras de vialidad antes de que finalice la actual administración, un hecho que interpreta “difícil” si contempla el ritmo actual.

Según dijo, el ministro Víctor Rossi aseguró a la Comisión de Transporte y Obras Públicas de la Cámara de Representantes que la inversión efectiva de 2017 de la cartera corresponde a US$ 447 millones.

“Nosotros lo sumamos a la cifra de US$ 197 millones del primer año -2015- y de US$ 244 millones de 2016. Esto da US$ 888, teniendo en cuenta que el propio gobierno se comprometió a una inversión de US$ 2.370 en el primer quinquenio de 2015”, explicó.

En este sentido, comentó que no se invertirá lo necesario para superar el rezago vial que tiene Uruguay y, por lo tanto, tampoco para crecer. Mencionó, en tanto, estudios de CPA Ferrere y de la Cámara de la Construcción que, dijo, muestran la necesidad de invertir entre US$ 2.000 y US$ 2.527 millones.

“No se va a poder cumplir con la propia meta que se puso el Frente Amplio en materia de infraestructura vial de US$ 2.370 millones”, vaticinó, y agregó que “los ritmos de las obras públicas y el gobierno, claramente no son los que necesita el país”.

Aunque reconoció que durante el pasado año se invirtió en vialidad “un poco más” que en 2016, comentó que las obras “vienen muy lentas”. En tanto, manifestó que las cifras entre los años 2010 y 2016 por millón de tonelada y kilómetros es “muchísimo menor” que en la crisis económica de 2002.

“Tenemos un rezago vial muy importante y por más de que se haya invertido un poco más, igual no se llega a paliar la difícil situación de infraestructura que tiene nuestro país”.

Según el legislador, la “lenta inversión” se debe a la falta de previsión y voluntad del MTOP, dado que Uruguay pasó de un presupuesto de US$ 2.000 millones a comienzos de la década pasada, a uno de US$15.000 millones en la actualidad, por lo que el presupuesto asignado a obras viales “no ha crecido en sintonía con el aumento del presupuesto nacional”.

La situación de la Ruta 26

El director Nacional de Validad, Leonardo Cola, informó a CRÓNICAS que actualmente se llevan adelante tareas de recuperación de la Ruta 26 en el tramo comprendido entre Ruta 3 y Ruta 5, por lo que son varios los trayectos ante los cuales se debe circular con precaución, según advierten desde la cartera de Transporte.

Recientemente, entre el kilómetro 34 y el 50 de la Ruta 26 se ha finalizado la obra correspondiente y este trecho se encuentra con carpeta asfáltica con banquinas y la corriente demarcación y señalación.

Al mismo tiempo, los puentes Araújo -ubicado en el kilómetro 40.400 de la misma ruta- y Soto -en el kilómetro 52.400- se encuentran en obras. Desde el kilómetro 50 hasta el 70 la empresa Colier realiza escarificados y recargos, por lo que aún queda algún tramo de tratamiento bituminoso antiguo y material granular. Desde la cartera advirtieron circular con precaución. La misma situación sucede entre el kilómetro 113 y 141.

Cola informó que se inició una nueva obra desde el kilómetro 70 hasta el 113. La adjudicataria es la empresa Pietroboni, que se encuentra con los procesos de instalación y autorizaciones. “Se está ejecutando el mantenimiento con bacheo menor, estando los tramos en general en tratamiento bituminoso en estado de regular”, detalló.

En el intervalo del kilómetro 141 y el 215 se realiza actualmente un bacheo con premezclado. Desde el MTOP aseguraron que la zona es totalmente transitable, pero que se debe circular con precaución ya que existen baches de borde. Este tramo fue licitado y “está en proceso avanzado de adjudicación”.

En tanto, desde el kilómetro 215 hasta el empalme con la Ruta 5 se encuentra en obra de carpeta asfáltica realizada por la empresa Ramón C. Álvarez. “Es totalmente transitable, mas se debe circular con precaución, ya que existe desnivel entre la calzada y la banquina”. A esta situación se le debe sumar la construcción de la rotonda de Ruta 26 y República Argentina, y próximamente otra con la intersección de Ruta 3.

Ante esta situación Olaizola dijo que “en más de una ocasión” se le ha manifestado al ministro Rossi la preocupación ante este hecho y que incluso se realizó un pedido de informes. Durante la sesión del mes de diciembre de la Comisión se le consultó sobre el tramo de la ruta comprendido entre las ciudades de Rosario y Cardona, que se encuentra “bastante peligrosa de transitar”, dijo.

El legislador aseguró que ha habido reclamos por parte de los transportistas por este hecho y que el MTOP debería estar “más atento” para alertar a los conductores respecto a las medidas de seguridad necesarias a tomar.

Olaizola enmarcó este hecho ante la actual temporada estival y el recibimiento de miles de turistas que ingresan por el Litoral del país a través de vía terrestre. “El MTOP sabe cuáles son los flujos que transitan la ruta y cuáles son las zafras”, dijo.

La polémica del folleto

Días atrás, el diputado Olaizola publicó a través de Twitter la imagen de un folleto emitido por el Consulado de la República Argentina en Paysandú que advertía a los turistas sobre el estado de la Ruta 26. Sin embargo, tanto fuentes del Consulado como del MTOP confirmaron a CRÓNICAS que este año no se realizó ninguna publicación de advertencia y que, el folleto en cuestión, correspondía al año anterior, cuando sí se había advertido a los visitantes la situación.

El que menos contesta

“Rossi es el ministro que menos contesta los pedidos de informes”, aseveró Olaizola. Comentó que la cartera tiene en fila 120 pedidos para contestar al Parlamento y mencionó que esta herramienta es de suma utilidad para los legisladores y las comisiones. “Prácticamente no contesta nada y es algo que dificulta el trabajo del día a día de los parlamentarios”, sostuvo, y agregó que los ministros tienen 45 días para responder el pedido y que carteras “con más trabajo responden en poco tiempo”. Olaizola opinó que esta actitud transmite “poco respeto al Parlamento”, y aseguró que, “realmente, el MTOP no ha tenido la voluntad de responder”.