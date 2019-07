Modelo de gestión público-privada en turismo se expande en la Región Este del país

La Organización de Gestión de Destino (OGD) Rocha logró la asignación de más de cuatro millones de pesos para continuar desarrollando su modelo de trabajo entre públicos y privados, con el foco puesto en intensificar el turismo en el departamento y posicionarse como un referente en la Región Este a través de un proyecto que tendrá una duración de 18 meses.

El pasado lunes 15 de junio se realizó el lanzamiento del Proyecto de la Organización de Gestión de Destino (OGD) Rocha –conformada por la Intendencia Departamental de Rocha (IDR) y la Corporación Rochense de Turismo (CRT)- denominado “Modelo de Organización de Gestión de Destinos Regionales en base a la experiencia de articulación público-privada de Rocha”. De la iniciativa participaron el Ministerio de Turismo (Mintur), la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE) y la OGD.

El proyecto fue presentado en diciembre de 2018 a la convocatoria de Bienes Públicos Regionales para la Competitividad de la ANDE y fue adjudicado recientemente. Posee un alcance de 18 meses y los beneficiados serán 158 empresas de Rocha, así como también la IDR, privados, intendencias y la región Este. El monto total otorgado es de $4.638.000

Dentro de sus objetivos se encuentra el posicionamiento de la OGD como referente en la articulación público-privada y de gobernanza turística en la Región Este. Además, se conformará un plan estratégico 2019 – 2023 con planes operativos anuales asociados e implementados con una propuesta económica que le permita autosustentarse con un plan de trabajo.

A través de este proyecto, la IDR, en sociedad con la CRT, a través de fondos de ANDE, proyecta desarrollar y avanzar en su modelo actual de gestión turística público- privado, proponiéndose mejorar en su modelo organización, generando una estructura funcional adecuada al territorio, sustentable y moderna. A su vez, se orienta a consolidar la OGD como modelo replicable de organización público-privada, realizándose transferencia de conocimiento a otros departamentos de la Región Este para colaborar en la conformación de otras organizaciones similares.

En diálogo con CRÓNICAS, la directora de Turismo de la comuna rochenses, Ana Caram, señaló que el lanzamiento del proyecto es “muy significativo” tanto para el departamento como para el país, dado la integración que se realiza entre públicos y privados, un elemento que desde la Organización Mundial del Turismo (OMT) han señalado como fundamental para organizar las gestiones de destino.

El departamento trabaja desde el año 2008 con empresas privadas y el sector público. En ese sentido, ha ganado fondos que les han permitido el desarrollo de iniciativas. De todas formas, el proyecto ha logrado sostenerse en el tiempo y continuó con sus líneas de trabajo como la capacitación, la mejora de calidad o la toma de decisiones a la hora de la promoción en las áreas protegidas con recursos de ambos sectores.

En definitiva, los nuevos fondos permitirán que se mejore este modelo. Caram señaló que “Rocha fue caracterizado por la improvisación” y que el proceso “ha permitido generar reglas claras”. No se trata de convocar más turistas, sino generar nuevas fuentes de trabajo con derrames económicos en la sociedad, apuntó.

De esta forma, se aspira a que los departamentos linderos también se vean fortalecidos con una red de actores privados y públicos. “Queremos aprovechar lo que ya se ha invertido para que se genere una economía de escala. En definitiva, será mejorarnos todos como destinos turísticos para la región”, remarcó.

Por otro lado, Paola Ferrari, vicepresidenta de la CRT, dijo a CRÓNICAS que el modelo de gestión llevado adelante por la OGD es “imprescindible e indispensable” para que el departamento se desarrolle turísticamente, mientras que el destino y los empresarios brinden una oferta atractiva y exitosa de forma tal que los propios visitantes se conviertan luego en promotores turísticos. “La sustentabilidad y la innovación son nuestros faros a seguir”, reflexionó.

Pero la CRT no sólo deja ganancias a los casi 160 socios que integran la organización, sino también a aquellos empresarios que si bien no forman parte de la misma, sí reciben los beneficios del sector. “Es fundamental que los empresarios entiendan la importancia de trabajar en red y de forma asociativa, de forma alineada para no desperdiciar impulsos, esfuerzos y experiencias”, subrayó Ferrari.