Murara: “Reducir la jornada laboral sería el final de muchas empresas”

La industria > NO CRECE PERO LOS SALARIOS SÍ

El presidente de la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU), Gabriel Murara, cuestionó algunos de los planteos realizados por parte de dirigentes del PIT-CNT, en el acto de celebración del Día de los Trabajadores, referidos a proyecciones de suba del salario mínimo y la reducción de jornadas laborales.

El titular de la gremial, al ser consultado por CRÓNICAS, expuso que para algunas empresas, reducir las jornadas de trabajo sería terminar de producir en Uruguay y dedicarse a otra cosa.

“Hoy, con la situación que tiene Uruguay en cuanto a impuestos altos, tarifas elevadas, salarios en suba y el dólar que no ha acompañado, los costos de producción medidos en pesos son carísimos. Entonces, reducir la jornada laboral sería el final de muchas empresas y una forma de encarecer más al país”.

Detalló el entrevistado que en caso de que se llegue a la meta de 15 mil pesos de sueldo base para 2019, la pérdida para las compañías se estimaría entre un 20% o 30%, si se aplicara la rebaja horaria. “Se está hablando de mantener el salario como si se trabajaran ocho horas, es impensable eso en este momento”, remarcó el titular de la CIU.

Expresó que los salarios han crecido muy por encima de lo que lo ha hecho la inflación. Sostuvo, además, que este crecimiento es de suma relevancia y es mérito del empresario. “En este momento la industria no puede seguir acompañando este proceso. Para nosotros es importante mantener el empleo, porque así se mantienen las empresas”, reflexionó.

Por otra parte, recordó que en el sector de la industria no existen salarios menores a 15 mil pesos. “Se habla de cifras pero no se establecen condiciones. Ese monto no sé cómo se forma, porque capaz hay personas que ganan 12 mil pesos, pero 3 mil son por una partida de otro concepto”, cuestionó.

El desempleo

El del desempleo fue uno de los temas centrales en el acto del día 1º de Mayo por parte de la central sindical. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el desempleo se encuentra en un 9,3% -el porcentaje más alto desde 2007 en el país-. En este punto, el entrevistado estuvo de acuerdo con los datos y sostuvo que desde hace años la CIU denuncia pérdida de competitividad y advierte que los costos se encarecen paulatinamente, generando desempleo.

“Como los procesos del mundo eran buenos, esa situación se disimulaba, pero ya no sucede eso”, argumentó Murara. Y añadió que las mediciones que obtuvieron de enero y febrero también acumulan una tendencia a la baja en el empleo entre un 3% y 4%, es decir, que el problema continúa profundizándose.

Desde el INE, se indicó que a partir de 2014 suman 38 mil los puestos de trabajo que se han perdido. “Nosotros valuamos la pérdida hace tres años, dijimos que se esperaban 20 mil pérdidas en el sector industrial y 20 mil en el agro y la construcción. No estamos lejos de eso”, puntualizó.