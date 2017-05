Sendic calificó de “doble castigo” iniciativa de suspender asignaciones familiares por deserción escolar

Tras el evento de lanzamiento de la sexta edición del programa Yo Estudio y Trabajo, Sendic fue consultado por la prensa acerca de la iniciativa del Ministerio de Desarrollo Social de seguir abonando asignación familiar a aquellos niños y adolescentes que no concurran a la escuela. El vicepresidente opinó que se trata de sectores vulnerables de la sociedad y de la satisfacción de sus necesidades básicas. “No podemos establecer un doble castigo donde, porque por alguna razón, no van a la escuela, además, les vamos a dejar sin sus necesidades básicas cubiertas, o sin la asignación familiar que permita cubrir parte de sus necesidades básicas. Me parece una especie de doble castigo con un sector vulnerable de la sociedad”, dijo.

En segundo lugar, la prensa consultó a Sendic sobre las discusiones en torno a la Rendición de Cuentas para los próximos años. El vicepresidente se refirió al documento que elaboró el Frente Amplio sobre los lineamientos generales de la Rendición de Cuentas, lo que facilitaría la discusión. “Sin duda que el primer paso es que nosotros, a nivel del gabinete de gobierno, logremos un acuerdo”, opinó. Logrado ese acuerdo y la aprobación del gabinete, se podría a consideración de la bancada de legisladores y de la fuerza política. Finalmente, la resolución debería compartirse con la oposición, dado que, en Diputados, el gobierno no cuenta con la mayoría parlamentaria.

“El objetivo del gobierno es que haya Rendición de Cuentas. Queremos que la Rendición de Cuentas nos permita seguir avanzando en el plan de transformación que el país necesita, que el país se ha dado, asegurando la profundización de los derechos que el Uruguay ha venido ganando en los últimos años”, sostuvo Sendic.

El vicepresidente destacó, además, la perspectiva positiva de crecimiento económico, de aumento de exportaciones y de crecimiento de la actividad industrial, que permiten “pensar en una mayor recaudación”. “Se necesita mejorar los niveles de recaudación”, afirmó, y aclaró que la decisión del presidente y del gobierno es no poner nuevos impuestos, sino asegurar la mejor recaudación posible en los existentes.

Finalmente, admitió la medida de gravar los juegos de azar, que está en discusión en el gobierno. “Es, prácticamente, la única medida, desde el punto de vista impositivo, que se va a poder analizar”, aseguró.