Turismo en Rocha crece de manera exponencial pese a problemas en infraestructura

De acuerdo al informe emitido por la Dirección de Turismo de Rocha y la Corporación Rochense de Turismo (CRT) respecto al perfil de los turistas que han visitado ese territorio entre la última quincena de 2017 y la primera semana de 2018, se elevó un 11% el ingreso por el peaje en automóvil respecto al mismo período del año anterior.

Por Jessica Vázquez | @jessvazquezl

En diálogo con CRÓNICAS, Jorge Simeone, Presidente de la CRT, explicó que este informe tiene la finalidad de “brindar la tranquilidad” de que no se trata solo de una sensación sino que, efectivamente, la cantidad de visitantes que ingresaron al departamento es mayor a la del año pasado en las mismas fechas.

El documento detalla que del 15 de diciembre al 7 de enero de 2018 ingresaron por el Peaje Garzón unos 155.934 autos, mientras que en el mismo período de la temporada anterior

el ingreso había sido de 138.553. Este dato da a conocer dos situaciones: no solo el aumento de turistas que eligen Rocha, sino que “es importante porque de alguna manera permite que se distribuya el beneficio del turismo, ya que las personas se mueven de un lugar otro con facilidad”, explicó Simeone.

A este incremento de visitas en el departamento, el entrevistado lo adjudica principalmente a la extensión de las playas rochenses que abarcan unos 180 km, de los cuales se utilizan 10 o 15 ya que el resto se encuentran ociosos. “En la medida que la gente llega y pasa bien, le cuenta a otros. Es un efecto derrame propio del turismo, las personas vienen a un balneario, conocen los aledaños y al año siguiente elige otro; así sucesivamente y en forma progresiva”, aseguró.

Aún no se tienen datos sobre el gasto promedio de los turistas en el lugar, ni en cuánto se beneficia el departamento económicamente, pese a esto, Simeone expuso que Rocha posee un valor agregado en cuanto a la cantidad de microempresas que operan, por eso la mayoría de los ingresos que tiene el departamento se divide en una gran cantidad de gente. “Esto es como cuando el gordo de fin de año lo saca un barrio”, ejemplificó.

El documento presentado detalla los datos obtenidos en los centros de informes a través de una división por nacionalidad. Los resultados se fraccionan entre uruguayos, argentinos y brasileros principalmente, con un porcentaje mínimo de personas provenientes de otros países fuera de la región.

El entrevistado hizo referencia a estos resultados del informe, reveló que los turistas extrarregionales visitan el departamento de manera significativa, pero lo hacen en lo que se denomina baja estación. Es decir, se percibe una gran cantidad de estos visitantes en los meses de octubre a diciembre y de marzo a mayo, respectivamente.

En ese sentido, Simeone además explicó que no se trata solo de turistas exploradores –como los mochileros- sino que se han incrementado gradualmente las visitas por parte de familias europeas –padres, hijos, abuelos-, que por lo general viajan en forma de tour. Llegan a Argentina y luego cruzan a Colonia, Montevideo, Punta del Este y Rocha. Porto Alegre también es uno de los puntos de los que parten estos turistas para llegar posteriormente a Rocha.

Desestacionalización

El hecho de que el turismo aumente de manera exponencial en el lugar genera que el principio y final de temporada se torne un tanto difuso, ya no tan marcado como sucedía hace algunos años. El entrevistado describió este fenómeno como el de desestacionalización.

Explicó que hay una relación oferta-consumo que durante los primeros 15 días de enero está en su máxima expresión, es decir, el máximo de consumo con el máximo de la oferta. Luego, la oferta se va distribuyendo a lo largo del año con un movimiento cada vez mayor en las fechas fueras de temporada de sol y playa, lo que marca una tendencia al objetivo de la desestacionalización.

Infraestructura vs. demanda

Se ha comprobado en cada temporada que año a año va en aumento la cantidad de visitantes que optan por la zona. Esta situación lleva a que la infraestructura del departamento deba adecuarse cada vez más a la demanda. Respecto a esto, el presidente de la CRT comentó que Rocha no se encuentra preparada aún, pero sí lo está para seguir trabajando y “tanto los públicos como los privados hagan cada vez mejor el destino en cuanto a la calidad”, dijo.

Además, expuso que hoy se sigue en el debe por una cantidad de aspectos y con un porcentaje bajo de logros en varios aspectos. No obstante, aseguró que se trabaja para mejorarlo y que no es porque no se quiera sino porque “el turismo es una actividad económica que en Uruguay es incipiente, siempre cuesta un poco. Es sumamente difícil enfocar la presupuestación social sobre el turismo y la infraestructura que requiere”.

Problemas principales

Respecto a las problemáticas más destacadas, se encuentra el sistema de servicios de abastecimiento de agua que, debido a la demanda, en muchos lugares se vuelve casi imposible cubrir la totalidad. “De todos modos, se ven que aparecen soluciones, como los camiones de OSE con cisternas”, señaló Simeone.

El caso de los alquileres es otro de los temas que inquietan. Las inmobiliarias siguen bajando su rentabilidad en ese sentido debido a la modalidad por plataforma que se ha instalado (haciendo alusión a los arriendos por internet). El presidente de la CRT, indicó que “se entiende que tiene que haber un cobro de tributos a las plataformas como para poder equiparar el nivel de competencia”.

Por otra parte, está lo relativo a los cajeros y el retiro de dinero. Más allá de que hay una diversidad importante para poder retirar y hacer pagos electrónicos, pero según el entrevistado la gente insiste en retirar su plata, verla en la mano y contar billete por billete. “Esto genera extensas filas de una cuadra y media, por tanto, ante esta situación habrá que seguir colocando cajeros”.

Turismo en portal

La CRT tiene un portal de información que es www.turismorocha.gub.uy, en lo que va de enero alcanzó más de 180.000 visitas. “Es una cifra más que relevante, incluso hay días que tiene más de 9.000 visitas. Para nosotros eso es determinante. Es nuestro gran medio de comunicación y herramienta de información”, comentó Simeone.

Israelíes en Valizas

Simeone fue consultado respecto a su punto de vista en cuanto al hecho de que Jorge Piñero, dueño del hotel “Buena Vista” de Valizas, rechazó a dos turistas por ser israelíes. Indicó que “es un hecho absolutamente aislado” que toma relevancia por los actores que están en juego. “No viene mal recordar que ocurren estas cosas y que siempre está bien que se hagan públicas, pero no creo que perjudique al destino”, remarcó.

Por otra parte, en la reunión semanal que se realizó ayer jueves en conjunto con el Ministerio de Turismo, el presidente de la CRT anunció sobre el tema que se unieron al repudio de la “actitud poco amistosa de Piñero”.