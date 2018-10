Uruguay es considerado un modelo de gestión de información dentro de la región

Al cumplirse una década de las leyes de Protección de Datos Personales y de Acceso a la información pública, Agesic se muestra satisfecha con el trabajo realizado hasta el momento. En entrevista con CRÓNICAS, José Clastornik, su director, señaló el posicionamiento de Uruguay en Latinoamérica como un referente en la materia.

El desarrollo de Uruguay respecto a las Tecnologías de la Información y Comunicación lo ha llevado a destacarse como líder en América Latina y el Caribe en este rubro. Incluso, el pasado mes de junio, nuestro país alcanzó el grupo de países con un nivel “muy alto” de avances en administraciones públicas en materia digital, según el informe E-government Survey 2018 publicado en Nueva York. No es el único reconocimiento, Uruguay ejerce la Presidencia de la Red Iberoamericana de Protección de Datos y de la Red de Transparencia y Acceso a la Información, integrada por las unidades reguladoras de la región.

A diez años de las leyes de Protección de Datos Personales y de Acceso a la Información Pública, la Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y la Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic) ha tenido un 2018 “movido”, según expresó su director, José Clastornik, en diálogo con CRÓNICAS. La institución tiene bajo su égida varios proyectos “bastante importantes” relacionados a la informatización de trámites y servicios, la homogenización de los portales de gobierno y el desarrollo de la historia clínica nacional.

Por otro lado, Agesic se encuentra trabajando en el desarrollo de la infraestructura de datos especiales que permiten georreferenciar la información del país de forma más adecuada, basándose en los estándares en cuanto a los procesos asociados a los datos y los marcos legales correspondientes. De esta forma, la información puede ser actualizada y de calidad.

A la vez, se contempla la creación de un sistema que procese los datos de manera simple y detallada, con disociación de elementos cuando así lo requiera, incorporando un diseño de seguridad que no permita que un agente externo pueda tomar esa información. Esta plataforma, si bien no asegura que no haya ataques, sí garantiza un método de defensa. “Hay un complemento importante en cuanto a la generación de garantías”, explicó Clastornik.

Se trata de un paso más hacia las metas de gobierno digital propuestas para 2020. En la última década “se ha hecho mucha cosa”, contempló Clastornik, quien enumeró el trabajo realizado en el área de institucionalización, los consejos consultivos, la cultura asociada a los derechos de acceso a la información pública y a la protección de datos personales. Igualmente, se han impulsado reconocimientos a instituciones con buenas prácticas de acceso a la información pública.

En tanto, la interacción con la sociedad civil “es muy fuerte”, reconoció, gracias al trabajo realizado en todo el territorio nacional, donde se generan herramientas para realizar consultas auditables. “Hay varios instrumentos simultáneos y la idea es continuar para fortalecer el proceso de transparencia al acceso a la información pública”, manifestó.

Además, aseguró que Uruguay es considerado un modelo de gestión de información dentro de la región y que otros países solicitan a Agesic la realización de auditorías. Añadió que se ha creado un centro de respuesta a incidentes informáticos y un centro de operaciones de Cyber seguridad, “que son los primeros en la región”. En esta línea, comentó “tenemos satisfacción con los avances que hemos tenido”.

Pero aún hay retos. Por un lado, se encuentra el desafío de la continuidad y la profundización. “Uno puede tener muchas unidades de gobierno que estén adoptando las mejores prácticas en cuanto al acceso de la información pública y gobierno abierto, pero siempre faltará más, por lo que se tendrá que recapacitar”, dijo Clastornik. Por otro lado, las nuevas tecnologías proponen nuevas temáticas a enfrentar, vinculadas con el desarrollo de bigdata y la gestión de la información de las personas.

Uruguay tiene un tratamiento de datos equivalentes a los del viejo continente, dado que es adherente al convenio Nº 108 ante el Consejo de Europa para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal y su Protocolo Adicional a las autoridades de control y a los flujos transfronterizos de datos. Sin embargo, estas normas se encuentran en proceso de cambio, por lo que nuestro país debe seguir un proceso de actualización. De todas formas, Clastornik entiende que la adecuación es el mejor elemento para especificar el estado positivo registrado.

En su inicio, nuestro país tomó como padrino y mentor a España para la elaboración del marco legal institucional y legal. “Incluso hoy acudimos a ellos para realizar consultas específicas cuando trabajamos en la ética de los datos o en áreas como salud o biomedicina”, añadió. En el caso del acceso a la información pública, el referente que tomó Uruguay fue México.

Paralelamente, nuestro país recibe pedidos de ayuda “bastantes constantes” de una lista “bastante extensa” de países, sobre todo, de aquellos que integran las redes que preside Uruguay. Los aspectos más consultados van más allá del acceso a la información pública y la protección de datos, y estriban en temáticas de derechos, cyber seguridad y empleabilidad digital.