Uruguay XXI reunirá a diseñadores uruguayos con empresarios extranjeros

A fin de continuar posicionando el diseño uruguayo fuera de fronteras y sumar empresas al proceso exportador, Uruguay XXI, la organización MoWeek y la Cámara de Diseño de Uruguay organizan en Montevideo su tercera ronda de negocios. “La moda es un negocio externo incipiente para este país y el instituto trabaja para atraer potenciales compradores y establecer canales de comercialización”, señaló el director ejecutivo de la institución, Antonio Carámbula, en el inicio de las dos jornadas que reunirán a diseñadores con empresarios interesados en importar moda uruguaya.

La ronda de negocios de dos días comenzará este viernes 6 en el Hotel Cala di Volpe, en Montevideo, entre las 10 y las 12:30 horas, según consignó Presidencia de la República.

En esta instancia, seis compradores de Estados Unidos, Argentina y Chile se reunirán con medio centenar de diseñadores uruguayos de indumentaria, calzado y accesorios.

Posteriormente, los visitantes recorrerán MoWeek, el espacio por excelencia de promoción del diseño y la moda uruguaya. Este año participan compradores de Assembly, The Voyager Shop, Madame Killer y In Support Of, de Estados Unidos, Panorama Store, de Argentina y Por Qué Te Vistes, de Chile.

Con el objetivo de que los diseñadores estuvieran mejor preparados al comienzo del camino exportador y se presenten ante un cliente internacional, Uruguay XXI, la Cámara de Diseño y MoWeek organizaron el primero de agosto el taller “Exportando Moda”, que atrajo a un centenar de participantes.

Ese taller a cargo de Mariana Flink, consultora argentina en negocios, marketing y comunicación, fue preparatorio de estas rondas de negocios y obligatorio para los interesados en participar de la actividad. Los diseñadores que formarán parte de las rondas de negocios fueron seleccionados, además, a partir de los intereses de los compradores internacionales.

En la apertura de las jornadas, Carámbula aseguró que uno de los focos del instituto es promover la cultura exportadora y los emprendimientos, en particular en pequeñas y medianas empresas. Propuestas que, a su vez, colaboran en diversificar la oferta exportadora uruguaya y los destinos de los negocios con el exterior.

“La moda constituye un negocio externo incipiente para Uruguay y el instituto trabaja con MoWeek procurando atraer potenciales compradores y colaborar en establecer canales de comercialización”, añadió, según Presidencia.

El año pasado, 60 diseñadores uruguayos mantuvieron más de 140 encuentros con representantes del exterior. Los compradores destacaron la calidad, la innovación y la originalidad de sus creaciones, así como la utilización de materias primas nobles, recordó en un comunicado Uruguay XXI.