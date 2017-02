Venta de boletos bajó un 5% en 2016 y la tendencia se mantiene en enero

Ómnibus eléctricos > NO SE COMPRARÁN MÁS UNIDADES EN 2017

El presidente de Cutcsa, Juan Salgado, dijo a CRÓNICAS que las ventas de boletos disminuyeron y que uno de los factores puede estar asociado a la conflictividad. De igual forma, informó que se reunirán con la Intendencia para buscar soluciones que apunten a la eficiencia de la flota y el tránsito. Además, apuntó que subió un 30% la venta de los boletos con tarjeta STM luego de la aplicación del boleto diferencial.

En diálogo con CRÓNICAS, Juan Salgado, presidente de Cutcsa, aseguró que el mercado de boletos cayó en 2016 por encima del 5%. “Es una caída importante”, valoró. Respecto a los datos obtenidos del pasado mes de enero de 2017, en comparación con el del mismo mes del año pasado, se observa una tendencia de caída del mismo valor. “Esto es altamente preocupante para el sistema. Estaremos compartiendo con la Intendencia la forma de buscar algunos ahorros para darle eficiencia a la flota”, manifestó Salgado.

Si bien no hay ningún factor que sea específicamente fijo para explicar esta caída, Salgado entiende que la conflictividad durante el pasado 2016 tuvo parte en esto. “El tema es que la tendencia no siga este año”, subrayó. Además, agregó que las ventas de autos de poco valor han aumentado, pero rescató que las de motos no lo hicieron.

“Tenemos que reunirnos con la Intendencia porque las empresas no tenemos el poder de tomar las decisiones con respecto al servicio”, expresó. Añadió que ambas partes deben buscar la eficiencia de la flota, como sería agregar unidades en horas pico y quitar cuando no sean tan necesarias. “Se va a tener que tomar algún tipo de ajustes en ese sentido”, observó.

Asimismo, aseveró que se deben buscar algunas modificaciones en el tránsito para que el transporte tenga la posibilidad de aumentar su velocidad comercial de viaje. “A las empresas de transporte nos perjudica mucho que el transporte sea lento, pero esa decisión no la tienen las compañías en sus manos. Hay que solucionar los temas del tránsito para que se canalice el transporte público en algunos lugares y que termine siendo más ágil la circulación de autos por algunas vías y la de ómnibus por otras. Pero eso le corresponde a la autoridad”, consideró.

Boleto diferencial

Desde el 13 de noviembre de 2016 el precio del boleto mantiene un beneficio de dos pesos para los pasajeros, si es abonado previamente con el saldo de la tarjeta STM. Consultado sobre el resultado de este diferencial, Salgado dijo que esta disposición ha sido “muy buena” y recordó que esperaban la implementación de este sistema desde hacía varios años. En este sentido, dijo que en tres meses el pago de boletos con esta tarjeta ha aumentado un 30%, frente a menos de un 10% que lo había hecho en la última década.

Además, reafirmó que es fundamental ir sacando de forma gradual el dinero de las unidades de transporte. “Durante 10 años lamentablemente no lo logramos porque se necesitaban dos resoluciones, una era hacer un convenio con todas las redes de pago. Hoy, en lugar de haber 30 locales como tuvimos durante una década, ya superamos los dos mil”, expuso. La otra disposición que se requería era tener un boleto diferencial.

Salgado hizo referencia a que era una medida muy esperada en su rubro y añadió que valora que la Intendencia haya tomado parte en este caso. “Nos parece que si se sigue en este camino, en la próxima variación de tarifas seguramente vamos a ir un paso más y superaremos el 50% de los boletos que se expiden en Montevideo que sean pagos con tarjeta”, aseguró. De esta forma, dijo que este beneficio se continuará manteniendo en el tiempo.

Ómnibus eléctricos

Desde hace ocho meses Cutcsa se encuentra en la fase de prueba del ómnibus eléctrico que adquirió por más de medio millón de dólares y, junto con la empresa proveedora, han hecho más de cincuenta modificaciones hasta el momento, señaló Salgado.

En este orden, dijo que a fin de año se pasará raya y se evaluará si se da algún paso más, pero que es necesario que el cambio de matriz vaya acompañado de una prueba que evalúe, por ejemplo, el rendimiento del vehículo con distintos niveles de carga, así como también la logística.

De todas formas, dijo que se debe continuar en la etapa de evaluación y que no se pueden crear expectativas de que durante 2017 habrá ómnibus eléctricos. “Lamentablemente, en Montevideo, no” aseguró.

“Hay que ver las avenidas, los distintos regímenes de trabajo de los ómnibus, cuál es la performance que tiene en cada una de las líneas, cuántas horas le dura la carga, la autonomía es fundamental”, explicó.

Empero, Salgado consideró que Uruguay está avanzado en la región respecto a esto, dado que Chile y Brasil también están probando el ómnibus eléctrico. A la vez, dijo que el transporte eléctrico público en el mundo no está al 100% consolidado, sino que está en período de prueba que va de avanzado a muy avanzado en algunos países, por lo que Uruguay debe tomarse el 2017 para considerar las posibles acciones y evaluar los costos.

A la vez, Salgado dijo que el aire acondicionado en las unidades llegará de la mano de la instalación de los ómnibus eléctricos, puestos que estos disponen mejor del gasto de la energía. Dijo que en el transporte a gasoil la instalación de esta ventilación es más complejo debido a las frecuentes paradas.

Terminal Cerro

Salgado consideró que lo ocurrido con los ex choferes de Cutcsa y las menores de edad que eran explotadas sexualmente en la Terminal del Cerro dañó la imagen de la empresa desde el punto de vista de que es un hecho lamentable para todos aquellos que se consideran transportistas. Señaló que la empresa, en forma automática e inmediata, tomó la medida correcta aplicando la máxima severidad y anunciándolo a la opinión pública.

Agregó que esta situación obliga, “quizás”, a prestar algún tipo de atención en algunos casos como, por ejemplo, trabajar en conjunto con alguna organización. “Estamos tomando las medidas. Ya hay cinco trabajadores fuera de la planilla de trabajo y seguiremos evaluando el resto de los casos”, expresó.

A la vez, Salgado dijo confiar en la Justicia e indicó que las medidas que tomó Cutcsa partieron desde el punto de vista individual y que las mismas no tendrán marcha atrás. Añadió que la posición del Directorio es en defensa de la “inmensa mayoría de trabajadores de bien” que están vinculados a la empresa.

Planilla llena

El pasado mes de diciembre el Directorio de Cutcsa tomó la resolución de que ingresaran a la empresa los ex trabajadores de Raincoop que estaban en la lista de espera, por lo que “el 100% de la obligación está cumplida”, señaló Salgado. Hasta el momento fueron absorbidos 127 empleados de la ex cooperativa.

Chat online

Cutcsa incorporó a su aplicación para plataformas móviles un chat online para que los pasajeros brinden una calificación del viaje, así como también sugerencias o denuncias, desde arriba de la unidad de transporte.

Con un año de antigüedad, la aplicación de Cutcsa –que es gratuita y ahora tiene esta nueva opción– registra cerca de un millón y medio de ingresos mensuales y, en su primer día, el chat recibió más de cien mensajes de felicitaciones y consultas. “Hasta el momento no hemos tenido ninguna crítica negativa ni denuncia”, observó Juan Salgado, presidente de Cutcsa, en diálogo con CRÓNICAS.

Sin embargo, el objetivo de esta plataforma es que, en caso de que esto suceda, el personal que atienda la denuncia tenga la potestad de enviar un móvil para interceptar al coche. Hasta el momento hay cuatro trabajadores que atienden esta central online.

Salgado expresó que desean reforzar un canal de comunicación con el cliente pero que en todo momento se brindará seguridad tanto a pasajeros como a conductores. Por un lado, quien utilice el servicio deberá dejar sus datos personales y no tendrá límites para escribir la sugerencia o la denuncia que desee. A su vez, se le transmite al personal “la absoluta seguridad de que la empresa no va a actuar solamente por recibir un mensaje online”, aseveró Salgado.

Asimismo, el presidente de Cutcsa dijo que en un futuro podría ocurrir un espacio de comunicación entre pasajeros de un ómnibus y quienes desean subir a través de esta plataforma, aunque por el momento la opción no está disponible.

“A veces pasa que se escuchan críticas al sistema que, en algunos casos, son mitos o son críticas hechas por gente que no utiliza normalmente el servicio de transporte. Nos parece muy importante tener la visión y la palabra de los que lo utilizan todos los días y en todos los recorridos de Montevideo”, expresó Salgado.