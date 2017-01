Ventas del segundo semestre salvaron el año y operadores pronostican una suba de precios para 2017

El 2016 no comenzó bien para el sector automotriz local. Los registros de ventas pusieron en alerta a los diferentes actores, que empezaron a mirar el mercado y la industria con cierta preocupación. Pero en el segundo semestre esa realidad cambió y las ventas se incrementaron, siguiendo con aquella regla que se viene dando desde hace algunos años de que esa segunda etapa es bastante más activa que la primera. Los pronósticos son de un 2017 de similares características, pero con incremento en los precios de los vehículos.

Por Oscar Cestau | @OCestau

Para Emiliano Aldabalde, gerente de Ventas de Santa Rosa Automotores, el que pasó fue un año diferente, de altibajos y con propuestas muy agresivas por parte de algunas marcas, donde los operadores consideraban que la caída del mercado iba a ser importante, pero que luego fue mejorando y terminó solo un 10% por debajo de las cifras de 2015. En resumen, nada mal para lo pronosticado.

En este contexto, las marcas que representa Santa Rosa Automotores “tuvieron un desempeño muy bueno o excelente”, según el ejecutivo.

“En el caso de Renault, crecimos un 40% respecto al 2015, y aunque aún no están las cifras oficiales de la industria, estoy convencido que somos la marca que más creció en el año”, indicó Aldabalde.

Con relación a Nissan, en términos de volumen, en su opinión, la marca experimentó prácticamente la misma condición que el mercado. “Por otro lado, logramos mejorar el ticket promedio, vendimos más autos de mayor valor, por lo que una cosa compensó la otra. Pero lo más alentador es que este año pudimos consolidar el liderazgo en ventas como grupo -con la suma de las ventas de ambas marcas-”, puntualizó.

Para José María Blanco, gerente de Marketing y Ventas de General Motors (GM), la variabilidad que mostró el dólar en 2016, sumado a la retracción de inversiones por parte del Estado, son hechos que derivaron en una “leve caída” de las ventas. Finalmente, según el experto, en el último trimestre del año hubo una notoria mejora en las transacciones, principalmente bajo el impulso de las acciones que tomaron las empresas -tanto GM como las empresas competidoras- para impulsar la venta de unidades 0 km.

Al ser consultado sobre las cifras de ventas que maneja la compañía para el año que pasó en comparación con 2015, Blanco manifestó que estiman una baja en los patentamientos, principalmente por la falta de presencia en ciertos segmentos. Recordó que GM no está comercializando el Spark -básicamente por un tema de portfolio de producto a nivel global-, un modelo que en materia de ventas fue muy exitoso, y en el segmento de las pick-ups medianas, el modelo Montana compite con productos de la competencia, que vienen con cabina extendida y cabina común. Este, según Blanco, es un segmento que cada vez cobra mayor relevancia -entre un 8% y un 20%-.

Juan Carlos Gorini, presidente de Sevel Uruguay, coincide con la apreciación de los expertos anteriores, y pronostica un cierre de cifras de 2016 con una caída en las ventas del 10% respecto a 2015.

Añadió que pese a esa caída, Sevel creció en los segmentos chicos y compact mediano, así como también en SUV.

“Los clientes que tiene Sevel han podido comprobar que sus autos, por ejemplo aquellos que son Fiat que es la marca que más cantidad comercializamos, tienen un buen precio de reventa, y en el tiempo tienen un costo de garantía bastante barato, además de facilidad para conseguir repuestos porque se trata de vehículos provenientes de mercados de frontera” reflexionó. Recordó que el nuevo Fiat Uno ha sido un vehículo de gran impacto en el mercado en 2016, convirtiéndose en un éxito en ventas.

Guillermo Arrieta, director de Zenex, explicó que los malos resultados en ventas que se dieron a inicios de 2016 obligó a las principales marcas del mercado a implementar una rebaja en los precios de los vehículos y que eso, obviamente, obligó al resto de las empresas -sobre todo a las que no son líderes- a acompañar esa tendencia, de lo contrario quedaban por fuera del negocio. Eso llevó, según él, a achicar los márgenes de ganancia y las comisiones de los concesionarios.

“En este negocio uno tiene que prever ventas de aquí a seis meses, y como veníamos de un 2015 con determinados números, las proyecciones permitían vislumbrar determinada cantidad para 2016. Pero cuando ves que el mercado se deprime, tu reacción se da después de seis meses que tenés pedidos los autos, por tanto, vas a tener una serie de embarques que hay que vender. Entonces, la primera rebaja vino para sacar los autos que se estaban amontonando, dado que ya viene otra cantidad que te va a costar vender. Y esa tendencia se va pasando de marca en marca. Con ese panorama, hay que bancar los presupuestos sin ganar. Ese cambio lo impulsó, fundamentalmente Brasil, quien fue que el que más presionó el mercado hacia abajo, pero ya allí los precios empezaron a subir, por lo tanto se supone que el año que viene los montos van a tender a aumentar”, reflexionó.

Eso es bien visto por el empresario, quien remarcó que hoy en el sector no hay nadie que gane dinero. “Es más, hay muchas empresas que deben estar en rojo porque no se sostienen los presupuestos que continúan aumentando con los márgenes actuales”, indicó.

Con la mirada puesta en 2017

Emiliano Aldabalde, de Santa Rosa Automotores, pronostica para este año un mercado similar o algo mejor al de 2016, que empezará frío en los primeros meses y que irá acelerando sus ventas en el segundo semestre, tal como viene ocurriendo.

En la misma tónica se mostró Juan Carlos Gorini, de Sevel, y aclaró que seguramente exista alguna variación en los segmentos, pero no en el total del mercado.

A su vez, remarcó que los productos que se mueven entre 10 y 15 mil dólares serán los que dominen el mercado, que es lo que normalmente se viene dando, y que en el futuro debería dinamizarse la venta de autos usados.

Y en lo que respecta a Sevel, su presidente dijo que la intención es continuar posicionados entre las empresas que lideran el mercado, aunque esto no responde a un volumen de ventas, sino a estar en la preferencia de la gente.

Para Blanco, de GM, la evolución del mercado estará estrechamente vinculada con la evolución del dólar. “Nosotros tenemos que analizar la capacidad de ahorro de nuestros consumidores para poder determinar cuál va a ser la industria, pero estimamos que esto no se va a afectar teniendo en cuenta el incremento que hubo a nivel de Consejos de Salarios. Por tanto, estimamos un escenario positivo para lo que es el mercado, que se mantenga estable o incrementándose”, puntualizó.

Agregó que hay que esperar para ver cómo evoluciona el tratado de libre comercio que está buscando el gobierno uruguayo con China, porque eso, según el ejecutivo, puede influenciar directamente en la industria y la perspectiva del mercado.

En materia de objetivos, en 2017 GM apunta a recuperar el liderazgo en materia de ventas en el mercado local, posición que cedió en los últimos dos años.

En opinión de Guillermo Arrieta, de Zenex, este año no va a ser mejor que 2016. “Mi percepción se basa en que los precios no pueden bajar más, los autos van a empezar a subir y eso, automáticamente, afecta las ventas. Y a nivel de los clientes, uno no ve que la economía esté mejor para que los potenciales compradores puedan absorber las subas que se van a dar”, subrayó. Pronosticó, además, que quizás esa suba pueda reactivar la venta de autos usados, un sector que hoy tiene una venta muy pesada.

Mercedes-Benz: crecimiento y consolidación de liderazgo

Para Martín Pérez Minetti, gerente comercial del departamento Automóviles de Autolider, el segmento Premium no ha sido ajeno a la desaceleración del mercado automotor general. De hecho, hasta el mes de noviembre la caída en la alta gama había sido algo más pronunciada (en el entorno del -20%). “Diciembre fue un muy buen mes de ventas, al menos para Autolider, así es que estimamos que el cierre del año presente una leve mejora en esta caída. Esperamos ver las cifras cerradas, para hacer una evaluación formal del año completo. En términos de valores absolutos, los volúmenes se vieron reducidos, pero en términos de participación de mercado, Autolider tuvo un buen año, con crecimiento y consolidación del liderazgo de Mercedes-Benz que lleva más de una década”, remarcó.

Sobre el mercado en general, el ejecutivo añadió que a esta altura del año no existen demasiadas señales positivas. “Algunas voces hablan de un leve repunte tras muchos meses de haber llegado al piso del mercado. Los datos macro no confirman esta tendencia a pesar de un par de meses relativamente buenos”, expresó.

El dato: El considerado segmento Premium se mueve en un entorno de precios que va desde los US$ 40.000 a los US$ 150.000, con algunos casos puntuales que exceden bastante esa cifra. El valor promedio se encuentra sobre la franja de abajo, en el entorno de los US$ 50.000.

Sobre el futuro, Pérez recordó que 2017 será un año de algunas licitaciones públicas de cierto volumen, así como algunas operaciones puntuales de ventas de flotas -como la renovación de los transportistas de madera que comienza este año-, lo que abre una cuota de optimismo.

Destacó el experto las fuertes inversiones realizadas por Autolider con el fin de mantener la confianza de los clientes, así como también cumplir o superar sus expectativas. En ese sentido, recordó que en 2016 la empresa inauguró dos nuevas instalaciones: el showroom de Maserati en Punta del Este y la gran obra para vehículos comerciales en Ruta 1.