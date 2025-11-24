menu
PORTADA
Noticias
Política
Sociedad
Economía
Agro
Columnas
Entrevista
Contratapa
Empresas & Negocios
Edición especial
Edición especial 2017
Edición especial 2018
Edición especial 2019
Edición especial 2020
Edición especial 2021
Edición especial 2022
Edición especial 2024
Streaming
Quiénes somos
Contacto
Lun 24 de Noviembre 2025
Montevideo, Uruguay
Súmate a
nuestras redes
search
search
Crónicas Económicas /
“Acuerdo EEUU-Argentina posicionará al país vecino con mayor privilegio y eso es negativo para Uruguay”
“Todo el mundo habla de la mediocridad del crecimiento económico y esa es una verdad relativa”
Poder Ejecutivo reglamentó la Ley de Fronteras para mitigar diferencia de precios con el país vecino
Comerciantes de frontera con Brasil valoran esfuerzos por corregir el problema, pero “no es la solución” definitiva
En conferencia titulada “Lograr reformas en América Latina”
Oddone advierte que Uruguay debe realizar reformas claves para afrontar las transformaciones globales
El recorte se apoya en un contexto inflacionario estable
El BCU bajó la tasa de interés a 8% y prevé acercarse gradualmente a un nivel neutral de política monetaria
En el almuerzo de ADM, el presidente del BROU expuso su hoja de ruta y señaló avances relevantes
Álvaro García defendió la gestión del BROU y sostuvo que tiene margen para apoyar más al sector productivo
Se mantiene un mercado dinámico, aunque con una desaceleración que abre dudas para el próximo verano
Turismo, empleo y señales para el año 2026: la demanda laboral sigue firme, pero aparece una “bandera amarilla”
Experiencia directa para el público
La nueva Nissan Kicks llegó a Uruguay y ofrecerá test drives exclusivos en la rambla hasta el 23 de noviembre
Revitalizar el turismo en el interior
En Florida, Nimbus se presenta como una apuesta integral y con características que lo vuelven único en el país
Una nueva temporada turística con expectativas de mantener el número de visitantes de la anterior
Más de 400 personas se reunieron en la Torre de las Telecomunicaciones
“Invertir no es opcional, es obligatorio”: los aprendizajes que dejó la segunda edición de Finanzas Summit 2025
Cuatro días de prueba y beneficios
GAC Motor celebra su primer año en Uruguay con GAC Days y test drives exclusivos en el World Trade Center
Una obra que celebra el amor maduro, la ternura y el humor
El actor argentino Rodolfo Ranni vuelve a escena con Marta González: “La gente se ríe y emociona con esta obra”
Experiencia híbrida en el Uruguay Open
Renault refuerza su presencia en el Uruguay Open con el Koleos Match Point y nuevas acciones para la comunidad
Semana Mundial de Concientización sobre la Resistencia a los Antimicrobianos
¿Podemos imaginarnos un mundo sin antibióticos?
Tasas rumbo a neutralidad
Itaú proyecta menor actividad en 2025-2026 y un sendero de tasas a la baja con inflación bajo control
Nuevos compradores online
Fenicio suma más de 12.000 nuevos compradores en Ciberlunes y confirma el crecimiento del eCommerce uruguayo
Empresas que impulsan impacto real
Reconocimientos Deres 2025 destacan liderazgo empresarial y compromiso con el desarrollo sostenible en Uruguay
Cambio clave en la conducción regional
General Motors anunció la salida de Santiago Chamorro y prepara una transición ordenada en su liderazgo regional
La Banca realiza intervenciones y acciones educativas para reforzar la prevención del juego problemático
Edificios de todo el país se iluminan en verde para promover hábitos saludables durante la Semana del Juego Responsable
La empresa pública se posicionó en el sexto lugar entre las 100 principales
Reconocimiento en Uruguay: Antel fue premiada como la empresa de telecomunicaciones con mejor reputación del país
Recuperación y futuro industrial
Orsi recorrió la planta de Nordex reconstruida tras el incendio y destacó la recuperación industrial récord
Reconocimiento global sostenido
MetLife vuelve a integrar el top 10 mundial de las Mejores Empresas para Trabajar según Fortune en 2025
El presupuesto quinquenal en la recta final
Presupuesto es “engañoso”: “Se dijo que no se iba a poner impuestos y se ponen cuatro”, criticó Schipani
Análisis dinámico y de alta frecuencia
BBVA Research incorpora Big Data e IA para analizar economía y geopolítica en tiempo real desde una nueva plataforma
La SPF presentó datos, desafíos y el potencial del sector hacia 2030 y más allá
El sector forestal uruguayo mostró su impacto y reclamó mayor impulso logístico para sostener el crecimiento
IRAE ficto: una opción simplificada
Deberán acreditar estar al día con los impuestos nacionales y departamentales
Ejecutivo aprobó decreto para deudores en UR: unos 6.000 podrán acceder a beneficios
La entidad plantea fomentar el ahorro individual y ampliar inversiones en el exterior
Anafap presentó un documento con propuestas para fortalecer el sistema previsional en el Diálogo Social
Liderazgo y reputacion en alza
McDonald’s lidera su sector en el ranking Merco 2025 y avanza cinco lugares entre las empresas con mejor reputación del país
Según el Instituto Nacional de Estadística
IPPN aumentó 0,72% en octubre y sumó 2,70% en 12 meses, con crecimiento menor al registrado por el IPC
El presidente del BCU en las X Jornadas de Finanzas
Tolosa analizó el régimen de metas de inflación y su efecto en el financiamiento y la gestión financiera
Movilidad eléctrica y diseño en foco
Deepal presente en Casa FOA, la muestra de diseño e interiorismo en Carrasco Boating
Movilidad para el desarrollo artístico
Fundación Car One y Sodre firman acuerdo para fortalecer la formación artística y mejorar la movilidad educativa
Según la última encuesta de expectativas del BCU
Expectativas de analistas se mantienen estables y alineadas con el rango objetivo de inflación del BCU
EN LA CORTE
“ANEP, UTEC y Udelar están pidiendo recursos que están muy por encima de las posibilidades que hoy tiene el Ejecutivo”
cronicas@cronicas.com.uy
Buenos Aires 484, CP 11000, Montevideo, Uruguay
Copyright (c) 2025 Crónicas Económicas. Todos los derechos reservados.
cronicas.com.uy utiliza la plataforma Pupila® CMS