Car One y Banco Santander premiaron al cliente que compró su auto financiado. La iniciativa “La -10 K” sorteó un descuento de hasta US$10.000 en el crédito para la compra de un auto en el megacentro de vehículos.

Los clientes que adquirieron un vehículo en Car One y lo financiaron con Banco Santander en su nuevo centro Especializado de Car One, participaron por un descuento de hasta US$ 10.000 en su compra.

Formaron parte de la consigna todos aquellos que entre el 15 de marzo y el 15 de mayo adquirieron un vehículo usado o un 0 km de las marcas Changan, Chevrolet, Fiat, Jeep, JMC, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Subaru, Suzuki y Volkswagen.

La entrega del cheque al ganador se realizó en el local de Car One, en Ruta Interbalnearia y Camino de los Horneros, con la presencia de Emiliano Aldabalde, director comercial de Car One, y Elbio Strauch, responsable del negocio automotor de Banco Santander.

El nuevo Centro Especializado Santander fue inaugurado recientemente y ofrece distintas soluciones crediticias para quienes desean comprar un auto. Estos préstamos son a sola firma, requieren poca documentación y se aprueban en el momento.

Los clientes del banco pueden hacer uso de los dispensadores de dinero y buzoneras, al igual que del innovador servicio Santander Locker, donde el usuario puede, a partir de la solicitud realizada en la web, retirar su chequera o tarjeta de crédito adicional mediante un código numérico o QR que se ingresa en el locker para su activación y retiro.

Por su parte, Car One ofrece un sinfín de oportunidades con modelos 0 km de 12 marcas del mercado nacional y más de 400 vehículos usados garantizados.