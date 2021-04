Gonzalo da Cunha: un colaborador para formar más y mejores empresarios

Gonzalo da Cunha, director en Mowi

La Asociación de Jóvenes Empresarios del Uruguay (AJE) invitó a sus socios a que sean parte de una instancia de reconocimiento. A través de la presentación de candidatos, se eligieron a los “socios destacados”, es decir, aquellos miembros de la comunidad cuyo accionar empresarial está regido por el núcleo de valores con los que AJE se identifica, vinculados a la innovación, liderazgo, solidaridad y resiliencia. En ese sentido, Empresas & Negocios dialogó con uno de los reconocidos: Gonzalo da Cunha, director de Mowi.

¿De qué empresa forma parte y a qué se dedica la firma?

Soy director en Mowi, una plataforma de movilidad para el traslado de pasajeros, enfocado al mercado corporativo. Hoy en día, con más de 15 años de experiencia en el rubro, podemos remarcar las principales diferencias que nos hacen únicos y nos posiciona frente a nuestros competidores: ahorro promedio de un 30% para las empresas que confían en nosotros y la eco-mowilidad: “La movilidad del futuro”, concepto que engloba compromiso social, medio ambiente e impacto positivo, incorporando autos eléctricos.

¿Cómo llegó a la Asociación de Jóvenes Empresarios del Uruguay?

Llegué hace más de tres años a la Asociación a través de una invitación que me llegó desde Linkedin. AJE se adecuó de forma perfecta a lo que venía buscando desde ya hace algunos años.

¿Cómo ha sido para Mowi adaptarse a la nueva normalidad que llegó con la pandemia?

Decidimos hacerle frente y sacar lo mejor de la pandemia. Hoy en día el mercado corporativo, al mantenerse en su gran mayoría teletrabajando, cuenta con el tiempo necesario para recibir propuestas y evaluar servicios. Están abiertos a escuchar. Nos ayudaron mucho las reuniones online, la facilidad que brinda un encuentro virtual, la inmediatéz y hagilidad de los nuevos tiempos.

Como empresa nos adaptamos al contexto y a las necesidades que conlleva la situación, por ejemplo, sumamos un nuevo servicio de entrega de paquetes, laptops, entre otras cosas, brindando a las empresas la confianza y seguridad que esperan en el traslado de objetos importantes.

En consecuencia, de la situación pandémica, las empresas se muestran con nuevos compromisos respecto al cuidado de sus colaboradores y otorgan en gran medida la movilidad privada para sus funcionarios. Esto nos ha favorecido mucho, ya que somos el servicio ideal para esta circunstancia.

AJE lo ha reconocido por tu compromiso con la comunidad, solidaridad y capacidad emprendedora, ¿a qué se debe eso?

Como jóven empresario y siguiendo los principios de la Asociación considero contribuir en formar más y mejores empresarios, por esto la solidaridad como miembro considero que es una de las bases para el éxito del ecosistema emprendedor.

¿Se espera continuar trabajando de la misma manera durante este 2021?

En nuestro caso hemos visto una reactivación de forma gradual de la economía eso acompañado por la confianza que empresas de primer nivel nos han ido otorgando. Pero la adaptabilidad, a causa de las circunstancias que nos toca y tocarán vivir de ahora en más, es uno de nuestros principales diferenciales y lo seguirá siendo.

¿Qué balance general podría hacer de su área de trabajo recapitulando este 2020?

Las empresas y principalmente las referentes a la movilidad urbana nos hemos tenido que adaptar; en esta base y quienes lo hemos logrado hemos seguido con facturaciones estables e incluso incrementado ganancias durante este período.

¿Cuáles son las expectativas que tiene la empresa para 2021?

Como comenté anteriormente, hemos visto que la economia se está reactivando de a poco y la clave está en seguir adaptandonos, buscando nuevas alternativas y necesidades en nuestros clientes. Cada vez que me encuentro en una reunión de presentación empresarial, comúnmente recibo negativas respecto a la necesidad de recibir nuestros servicios, pero siempre voy a más, está en cada uno saber comentar el valor agregado en esas sitauciones. Siempre digo que la venta comienza recién luego del primer o segundo no; en caso contrario seríamos despachadores y no vendedores.

Señas de identidad

Gonzalo nació en Montevideo. De profesión administrativo de empresas con formación en el sector comercial, confesó que de niño no tenía claro qué haría de adulto, sin embargo, sí sabía que sea lo que sea, implicaría que se esforzara para destacar en su trabajo. Cofundó una red de vehículos con conductor que abarcó América Latina, llegando a cubrir 150 ciudades del continente.

Se define como alguien simple, auténtico y creyente. Su libro favorito es “Muchas vidas, muchos maestros”, de Brian Weiss. Si se trata de cine no tiene una sola película predilecta. La frase de cabecera que lo acompaña en su vida es “seamos la mejor versión de nosotros mismos”. En su tiempo libre gusta de jugar al fútbol y hacer networking.