menu
PORTADA
Edición especial 2025
Noticias
Política
Sociedad
Economía
Agro
Columnas
Entrevista
Contratapa
Empresas & Negocios
Edición especial
Edición especial 2017
Edición especial 2018
Edición especial 2019
Edición especial 2020
Edición especial 2021
Edición especial 2022
Edición especial 2024
Streaming
Quiénes somos
Contacto
Jue 15 de Enero 2026
Montevideo, Uruguay
Súmate a
nuestras redes
search
search
Crónicas Económicas /
Valeria Ripoll, excandidata a la vicepresidencia por el Partido Nacional
“Tenemos un gobierno que está muy debilitado en cuanto a sus liderazgos”
Marcos Soto, contador y decano de la UCU Business School
“Tenemos que crear las condiciones para que la inversión privada se fortalezca, produzca y genere empleo”
Piden reestudiar el tema y establecer un porcentaje adecuado
Comerciantes salteños cuestionan la base del cálculo de la nueva rebaja del Imesi en combustibles
Con un incremento del 8,4% respecto a 2024
El mercado automotor cerró 2025 con récord histórico de ventas de 0 km, impulsado por SUV y eléctricos
Ventas externas de servicios constituyen una proporción cada vez más relevante de la canasta exportadora uruguaya
Exportaciones de bienes totalizaron US$ 13.493 millones en 2025, alcanzando su registro más alto en la última década
Fuerte y claro
La economía crecería en torno a su ritmo tendencial, impulsada principalmente por el gasto privado
BCU redujo el riesgo de desalineamiento de las expectativas de inflación respecto al objetivo
IPC cayó 0,09% en diciembre y finalizó el año con un aumento de 3,65%
Inflación se acerca al piso del rango meta y cerró 2025 en su menor registro anual desde el año 2001
Columna > Carle & Andrioli
Modificación del CPE y su impacto en los aportes al Fonasa
Problemas de una temporada estival que pinta para ser histórica
Desde la Cámara Inmobiliaria alertan por estafas en alquileres y prepararon lista con recomendaciones
Informe de Fondos de Inversión Globales elaborado por la firma de gestión patrimonial y mercado de capitales Puente
Inversiones alternativas: buen desempeño y perspectivas para capital privado, y mayor cautela en bienes raíces
Comercio crecería menos que el PIB global, profundizando el desacople entre comercio y actividad
En 2026 el comercio internacional mostraría una desaceleración respecto al año anterior
Novedades en multas y patentes
Quedó habilitada la página del Sucive y el plazo para pagar la primera cuota de la patente es el 20 de enero
Beckett vuelve al Solís en una versión internacional
Solarich: “Godot puede ser Dios, el amor, una utopía o lo que cada espectador quiera. Beckett nunca lo aclara”
Una historia de viaje, identidad y madurez
“El lugar donde nacen las olas”: un viaje íntimo entre lo real y lo onírico en el Solís
30ª edición de la encuesta de Perspectivas Empresariales de KPMG
Empresas prevén estabilidad económica, alertan por competitividad y moderan expectativas para 2026
#IndustriaEmprendedora
CIU presenta Manual para personas facilitadoras de procesos de mentoría
La agonía del billete y el avance del débito
Informe de Fiserv revela el nuevo mapa del consumo uruguayo
Balance y datos de 2025 en producción de energía
Durante 2025, el 98% de la matriz de generación eléctrica provino de fuentes renovables
Reconocimiento a la atracción de talento joven
GDN Uruguay se consagra como la marca empleadora líder del país en el ranking Empleo Soñado 2025
Beneficio exclusivo para clientes Nissan
Nissan lanza “Viví el verano” y obsequia sombrillas a sus clientes en Punta del Este
Shows, sunsets y entretenimiento
Enero en Enjoy Punta del Este: shows internacionales, gastronomía renovada y propuestas para todo el día
IA integrada a la vida diaria
CES 2026: Samsung presenta su visión de la IA como compañero central del hogar y la vida cotidiana
Más crédito y atención a medida
De Pymes a Empresas: Itaú redefine su modelo de atención para potenciar el crecimiento
Récord histórico de conectividad aérea
El Aeropuerto de Carrasco alcanzó un récord histórico de pasajeros y consolida su crecimiento en 2025
Bienestar y prevención en verano
Hospital Británico impulsa la cultura del bienestar con una acción especial para el verano en Punta del Este
IA, alianzas y dispositivos insignia
Motorola presenta nuevos dispositivos e integra IA, FIFA y Fórmula 1 en su estrategia global 2026
En Hyatt Centric con Mario Bergara, intendente de Montevideo
“Percibimos una situación financiera compleja en el arranque de la administración que se debía corregir”
Magdalena Perutti, contadora y socia del Departamento de Consultoría de KPMG
“El ámbito para quien quiera venir a desarrollar un negocio en Uruguay sigue siendo muy bueno”
El 2025 de CEDU
Presidente de CEDU dijo que se necesita “un Estado más eficiente” y que recursos existentes lleguen al interior
En la primera quincena de diciembre la diferencia de precios entre Punta del Este y Montevideo fue de 4,64%
Temporada 2026: la brecha de precios entre Montevideo y balnearios del este es menor que en 2024, según el MEF
El agro cerró el año con buen desempeño productivo
Ferber: “El 2025 fue un año positivo para el agro, pero con señales que preocupan hacia adelante”
Temporada estival 2025-26
A hoteleros y restaurantes les preocupa el tipo de cambio, un tema que está “siempre en carpeta”
De mantenerse determinados condicionantes, la política monetaria podría ingresar a un terreno expansivo
Ante el riesgo de “sobrecumplir” la meta de inflación, el Banco Central anuncia que habrá más bajas de tasas
Columna > AIC Economía & Finanzas
Infraestructura en Uruguay: un balance del año 2025
Celsa Puente, directora del Ineed
“El ausentismo crónico es un problema grave y creciente, y no solo en educación media, se está generalizando”
cronicas@cronicas.com.uy
Buenos Aires 484, CP 11000, Montevideo, Uruguay
Copyright (c) 2026 Crónicas Económicas. Todos los derechos reservados.
cronicas.com.uy utiliza la plataforma Pupila® CMS