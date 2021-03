O´Neill: “Es importante encontrar la manera de financiar más inversión de obra pública”

El presidente de la Cámara de la Construcción del Uruguay, Diego O´Neill, aseguró a CRÓNICAS que el Ministerio de Vivienda “está con un presupuesto acotado y comprometido, de arrastre” y agregó que “hay una cantidad de licitaciones que están pendientes de contratarse por falta de recursos”. En este marco, solicitó al Poder Ejecutivo que se destinen estos fondos como herramienta para crear más puestos de trabajo y propiciar la reactivación de la economía.

Actualmente en el país persiste un déficit de 70.000 viviendas, igual cifra que la difundida en el último Censo del 2011. “En estos años las viviendas nuevas que se ejecutaron compensan el surgimiento de nuevos hogares, pero se sigue manteniendo la misma brecha insatisfecha”, dijo a CRÓNICAS el presidente de la Cámara de la Construcción del Uruguay (CCU), Diego O´Neill.

Como un intento para disminuir esa brecha, hace un mes atrás, el Ministerio de Vivienda anunció un cambio en la reglamentación para validar sistemas constructivos no tradicionales.

“Queremos abaratar el costo del metro cuadrado sin perder calidad de construcción”, dijo en aquel entonces la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Irene Moreira, al anunciar la aprobación del Reglamento para Registro de Sistemas Constructivos No Tradicionales por Declaración Jurada y aseguró que, según datos de la Auditoría Interna de la Nación, la vivienda promovida estaba entre los US$ 2.200 a US$ 2.400 el metro cuadrado construido. “A eso, justamente, es a lo que no queremos llegar. Entendemos desde el Ministerio que eso deja de ser social. Hemos tratado de que, como máximo, se ubique en US$ 1.000, o un poco más, el metro cuadrado”, aseguró Moreira, quien agregó que “hay sistemas constructivos que bajan ese valor”.

Consultado por CRÓNICAS, el presidente de la CCU indicó que “hay un esfuerzo del Ministerio por tratar de buscar soluciones más económicas, pero habrá que ver cómo se conjugan los distintos sistemas constructivos para ello”.

Indagado acerca de si esto podrá impactar en el costo de la vivienda, O´Neill señaló que puede haber soluciones de menor costo, pero que hay que ver si se está hablando de la misma calidad y de las mismas prestaciones. «En algunos casos los sistemas constructivos no tradicionales tienen restricciones por el lado del plazo de financiamiento. Muchas veces en este tipo de sistemas no se logran financiaciones a 20 o 25 años como en los tradicionales”, puntualizó el representante de la Cámara.

En este marco, O´Neill aseguró que aún hay que ver “de qué sistemas se trata” porque bajo el título de “sistemas de construcción no tradicionales” puede haber modalidades muy diversas. “Hay que ver cada sistema qué prestaciones tiene, qué calidad ofrece y la relación costo-producto. En general son para construcciones de poca altura -uno o dos pisos- y no para edificios, quizás más propicios en localidades del Interior y no tanto en Montevideo”, detalló.

A precio país

Para el presidente de la CCU, el precio de las viviendas se enmarca en que Uruguay, como país, es caro. “No hay que perder de vista que muchos insumos de la construcción son importados, por lo que también influye el tipo de cambio”, recordó. En este contexto, el referente de la gremial empresarial subrayó que desde la Cámara se hacen “esfuerzos permanentes por trabajar en la mejora de la productividad y que eso redunde en una reducción de los costos”.

Más obra pública

No sin antes dejar en claro el buen relacionamiento de la gremial empresarial con el Ministerio de Vivienda, O´Neill subrayó que, para la Cámara, “es importante encontrar la manera de financiar más inversión de obra pública, de infraestructura en sentido amplio, lo que pueden ser carreteras, puentes, puertos pero también vivienda, salud y educación”.

En particular, en lo referente a vivienda, según O´Neill, el Ministerio está con un presupuesto acotado y comprometido que no le permitió licitar nuevas obras. “Hay una cantidad de licitaciones que están pendientes de contratarse por falta de recursos”, remarcó.

Para el ejecutivo, “es necesario destinar esos recursos porque en este momento en el que hay tanta necesidad de empleo sería muy importante contar con esa inversión para reactivar la economía”.

En este marco, el dirigente aseguró que desde el 2020 se mantienen intercambios con el Poder Ejecutivo en pos de lograr este objetivo, aunque aún no han recibido respuesta. “Han sido receptivos y somos optimistas en relación a que se puedan ir dando”, concluyó.