Avanza la cosecha de trigo con falta en rendimientos y calidad

La cosecha de trigo avanza con disparidad en los resultados de rendimiento y calidad. Los agricultores que no sufrieron las abundantes precipitaciones que golpearon el norte del país durante el llenado de grano, han logrado mejores rendimientos. Por el contrario, la falta de lluvia tiene frenada la siembra de soja.

En el sur el avance de la cosecha de trigo todavía no llegó al 50% del área. Álvaro Núñez, gerente técnico de Unión Rural de Flores señaló que en su zona lleva un avance de área de 35%que evolucionaen tiempo y forma. Los trigos Génesis que se han cosechado han mostrado muy buenos resultados, apuntó, “destacándose dos chacras de Génesis que registraron muy buena sanidad”, publicó el portal Génesis.

En tanto, en algunas zonas del norte del país -donde el avance de cosecha es mayor- se han registrado algunos problemas de calidad por bajo peso hectolítrico y por presencia de DON y parte de la producción posiblemente tenga destino forrajero.

Edgardo Nasta, técnico de Copagran Paysandú, señaló que en su zona la cosecha de trigo lleva un 80% de avance de área con gran disparidad de resultados en calidad y rendimiento. En rendimientos, contó, hay chacras que van de 2.000 kilos por hectárea a hasta 4.800 kilos, y estimó que posiblemente al cierre de la cosecha el rinde promedio en su zona ronde los 3.400 kilos por hectárea.

En calidad también hay disparidad de resultados, indicó, “con chacras que han registrado peso hectolítrico muy bajo, en el eje de 70 kg/hl, mientras que otras superan los 80 kg/hl. Copagan está segregando el cereal por calidad “, explicó.

Esteban Hoffman, docente y director de Unicanpo, remarcó la disparidad de resultados en calidad por zonas, y en general, con rendimientos por debajo del año pasado. “Los doscientos y pico de milímetros que tuvimos en octubre no fueron para nada gratos”, dijo entrevistado en radio Rural y apuntó a problemas sanitarios, puntualmente vinculados a fusarium .

En zonas de Soriano y parte de Colonia se registraron condiciones más secas que permitieron lograr mejores condiciones. “Claramente el rendimiento va creciendo hacia Mercedes y Dolores “, indicó Hoffman.

A medida que se avanza en la cosecha de trigo se mantienen perspectivas de producción para la zafra 2019/2020 con un piso que estaría sobre las 750.000 toneladas con un rango que podría acercarse a las 800.000 toneladas, según reportó el boletín especializado El Monitor Agrícola, en base a fuentes exportadoras y operadores de mercado.

En nuestro país, los stocks de trigo al 1 de noviembre fueron los más bajos desde que hay registros (2011); totalizaron 78.738 toneladas, casi 42.000 toneladas menos que en octubre y muy por debajo de las 99.400 toneladas registradas en el mismo mes del año pasado, de acuerdo a los datos publicados por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, en base a datos del Plan Nacional de Silos.

El dato oficial no incluye productores con silo, bolsas o acopiadores de menos de 1.000 toneladas.

La distribución del total del stock del cereal fue: 45.446 en giros industriales; 20.451 en giros acopiados; 3.000 en productores acopiados y 9.700 en otros.

En lo que va del año (1 de enero – 4 de diciembre) las exportaciones de trigo sumaron 307.437 toneladas por un valor de U$S 66,6 millones de acuerdo a datos de Aduanas. Lejos por encima de las 44.954 toneladas exportadas en igual período del año pasado.

Como es habitual, Brasil ha sido el principal destino del trigo uruguayo en lo que va del año 2019, con 123.361 toneladas. Le siguió Argelia con 77.931 toneladas.

Para la exportación la Cámara manejó una referencia puesto en Nueva Palmira entre U$S 170 – U$S 172 por tonelada.

Soja

En nuestro país, es doble impacto negativo para la soja ante la falta de lluvias y con el mercado corrigiendo fuerte a la baja en Chicago. El pasado lunes los futuros de la oleaginosa anotaron su octava caída diaria consecutiva con los fondos liquidando posiciones por el distanciamiento entre China y Estados Unidos a lo que se suma las buenas perspectivas productivas en Brasil.

En la plaza local no hay oferta con el remanente de la siembra en suspenso y poca lluvia prevista en el escenario de caso dos semanas.

La posición julio de soja cayó U$S 1,75 la tonelada el lunes cerrando en U$S 335,65 por tonelada en su octavo descenso consecutivo. Con la cosecha prácticamente finalizada el mercado no parece sentir los 25 millones de toneladas menos de la última zafra.

Pero lo real es que las precipitaciones se siguen negándose y generan preocupación entre los productores agrícolas que ven como la fecha ideal de siembra de verano se acerca y poco pueden hacer, ya que los trabajos en las chacras están paradas desde hace 10 días, más allá de algún productor que ha decidido correr riesgo y realizar la implantación.

Lo ideal, según comentarios de distintos operadores consultados por Panorama Agrícola, es sembrar la soja de segunda antes del 15 de diciembre, por lo que no queda mucho aire, ya que los pronósticos recién marcan precipitaciones generales para el próximo jueves.

“Luego de pasada esa fecha es a criterio y riesgo de cada productor o empresa, pero lo cierto es que se ha sembrado poco de segunda y al campo no se lo puede dejar libre” coincidieron algunos operadores.

Otros coincidieron en que ” a partir de esa fecha no es bueno, pero las capacidades operativas de siembra son interesantes, por lo que lo ideal es tratar de hacer en las mejores condiciones siempre viendo el pronóstico de lluvias para adelante”.

Por lo tanto, habrá que ver cómo sigue el pluviómetro para adelante, pero lo cierto es que se ha instalado una incipiente sequía.