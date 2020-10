Baja en los valores de novillos, vacas gordas y vaquillonas esta semana

Los ganados se ubican a la baja esta semana en la pizarra de los consignatarios de ganado para las categorías de abasto y exportación. Hay cierta resistencia a los valores que ofrece la industria por los novillos gordos. INAC está presente en Japón en 132 restaurantes con varios cortes vacunos a través de una empresa asociada. Comenzó la zafra de toros con importante porcentaje de colocación, pero con 11% menos en lo que refiere a precios.

La oferta de ganado comienza a incrementarse, mientras que las principales categorías de ganado gordo se muestran a la baja. En tanto, las pasturas rebrotan a pesar que las temperaturas se mantienen por debajo de lo normal.

En cuanto a precios, los novillos gordos cotizan entre U$S 3,25 y U$S 3,30 el kilo en cuarta balanza; a pesar que el primer valor es prácticamente inexistente. Por su parte, la industria ofrece U$S 3,20 a lo cual los productores se muestran en posición negativa para la venta.

Es diferente el mercado para las vacas al ser más ágil. El precio para la vaca gorda especial se establece entre los U$S 3,05 y U$S 3,10. Para la vaquillona, al estar el abasto algo enlentecido aunque se espera un repunte; por eso el valor de esta categoría cayó a U$S 3,20. Las plantas frigoríficas están otorgando entradas para las haciendas entre los 10 a 15 días.

En la reunión de la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG) se ratificó este panorama mencionando la cotización de los novillos en U$S 3,20 el kilo para los mejores animales, cuatro centavos menos que la semana anterior. Las mejores vacas cayeron tres centavos a U$S 3,13, mientras que las vaquillonas bajaron 3 centavos a U$S 3,27.

El comentario de los operadores de mercado fue “con faena estable y una demanda mejor posicionada corrige los valores”.

Sobre el mercado de reposición, el clima mantiene condicionada la oferta y por lo tanto la demanda se encuentra cautelosa a la espera de lluvias. Los terneros bajaron dos centavos su cotización respecto a la semana anterior a U$S 2,13.

En lanares, la oferta es moderada, la industria compra todo lo que aparece, en un mercado fluido, dinámico, con precios firmes con China como comprador principal de carne ovina, en tanto, Brasil se mantiene en suspenso. Sobre los valores, el cordero liviano se incrementó cuatro centavos de dólar a U$S 3,46 el kilo, el cordero pesado subió tres centavos a U$S 3,51, los borregos tres centavos a U$S 3,49, los capones subieron tres centavos a U$S 3,11 y las ovejas un centavo a U$S 3,04 el kilo.

Toros

La zafra de toros comenzó con buena fluidez de colocación de los reproductores en relación al año pasado, una excelente demanda pero con precios 9% por debajo en la comparación interanual, de acuerdo al portal Blasina Agronegocios.

En los remates de cabaña, el promedio de los toros comercializados a la tarde del 5 de octubre es de U$S 3.307 por animal, 408 dólares menos (-11%) que el promedio de los mismos remates del año pasado, U$S 3.715.

Es bastante lógico que el precio de los reproductores ajuste a la baja respecto al año pasado. El precio del novillo se encuentra un 18% por debajo que un año atrás y el dólar un 16% arriba.

En total se vendieron 865 ejemplares, con una colocación del 100% del total. Son 33 toros más que los comercializados en los mismos remates del 2019.

Aberdeen Angus se mantiene como la raza con más reproductores vendidos, 399 toros y a menor precio. El promedio fue de U$S 3.347 por toro. Hereford vendió 277 toros a un promedio de U$S 3.253.

De acuerdo a como se comporte el clima, fundamentalmente la concreción de precipitaciones para el fin de esta semana que tendrá un papel protagónico en la terminación de los ganados. En la medida que los ganados se recuperen la demanda será más intensa y eso podría tonificar los valores.