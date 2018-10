En los primeros 9 meses del año las exportaciones de lana y los productos del rubro crecieron 24%

Continúa incrementándose la colocación de algunos productos del componente Rubro Ovino en el último año móvil de octubre de 2017 a setiembre de 2018. También la exportación de carne ovina logró colocar en China un 20% más en volumen, logrando colocarse en el segundo lugar en este rubro, detrás de Brasil.

La lana peinada aumentó en valores corrientes (17%) y 4% en volumen, permaneciendo como el principal producto exportado tanto en volumen como valor; la lana sucia registró suba en volumen y suba en valores corrientes; y la lana lavada aumenta fuertemente tanto en valores corrientes como en volumen. China se consolida como el principal destino de estas exportaciones.

En cuanto a la carne ovina, aumentó sus exportaciones, siendo Brasil el principal destino y China el segundo, destino éste, que tuvo un crecimiento del 20% en volumen respecto al período anterior, según el informe del Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL).

Las exportaciones de lana y productos de lana durante los primeros 9 meses del año se incrementaron un 24%, ubicándose en US$ 174 millones. Las exportaciones de carne ovina alcanzaron los US$ 47 millones, un 14% más.

Si se analizan solo las exportaciones de lana sucia, lavada y peinada las mismas se incrementaron en volumen en un 9.3% para ubicarse en 33 millones de kilos base sucia y en valor en US$ 180 millones, un 24% más.

Durante el último año ingresaron a Uruguay un total de 323 millones de dólares por concepto de exportaciones de los productos que componen el Rubro Ovino (lanas y productos de lana, carne ovina, pieles ovinas, ovinos en pie y grasa de lana y lanolina).

Esta cantidad, representó una suba del 19% respecto a igual período anterior, según las cifras de las “exportaciones cumplidas” proporcionadas al SUL por la Dirección Nacional de Aduanas (estos datos incluyen importaciones del producto).

El 77% de las ventas al exterior, de los productos del Rubro Ovino, correspondió a lana y productos de lana, que totalizaron 249 millones de dólares, aumentando un 23%, con respecto a igual período anterior.

Al analizar el comportamiento de los otros ítems que componen el Rubro Ovino, se observa que las exportaciones de carne ovina, totalizaron US$ 66 millones, aumentando un 13%; las pieles ovinas, totalizaron 2.4 millones de dólares, aumentando un 23%, mientras que los ovinos en pie disminuyeron totalizando US$ 141.676; en tanto grasa de lana y lanolina contribuyó con US$ 5.3 millones, un 36% menos que igual período anterior.

En término de volumen físico, durante el período mencionado, Uruguay exportó un total de 43 millones de kilos equivalente base sucia (considerando lana sucia, lavada y peinada), 13% más que en igual período anterior. El 50% se exportó peinada, el 20% sucia, y el 30% restante lavada. Las ventas al exterior en volumen físico aumentaron en lana sucia en 24%, 13% para la lana peinada y un 24% en lana lavada.

Fueron 30 los destinos de las ventas al exterior de lana durante el período considerado. Analizado en términos de valor las exportaciones de lana sucia, lavada y peinada, totalizaron 233 millones de dólares, lo que implica una suba del 23% respecto a igual período anterior.

El principal destino en término de valor de las exportaciones de ese grupo de productos, continuó siendo China, con el 47% del total. Lo siguen Alemania (15% del total), Italia (7%), Turquía (4%), India (3%), Bulgaria (2%), y Egipto (2%).

Carne ovina

En las exportaciones de carne ovina en término de volumen físico, durante el período octubre 2017 setiembre de 2018, Uruguay exportó un total de 12.198.500 kilos, un 7.9% más que en igual período anterior; siendo 24 los países de destino de la carne ovina, Brasil adquirió el 51% desplazando a China al segundo lugar con 28% (registrando una suba del 19% en comparación de igual período anterior).

En términos de valor (de los US$ 66.646.705 exportados de carne ovina) los principales destinos fueron: Brasil (58%), China (19%), Países Bajos (4%), Alemania (3%).