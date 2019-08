Facturación bruta de tamberos cayó U$S 50 millones desde enero

Mientras el sector lechero lucha por zafar de la delicada situación que los aflige desde hace un tiempo, se conoció el monto que cayó la facturación bruta de los tamberos en el primer semestre de este año.

Los ingresos brutos (sin descontar la inflación) que percibieron los tamberos por su producción a plantas industriales sumaron U$S 252 millones en el semestre enero-julio, una caída de U$S 50 millones frente a los U$S 302 millones de igual período del año pasado, de acuerdo al portal Tardaguila Agromercados.

Señala que, como era previsible, una menor remisión a planta y un menor precio medido en dólares (por la fuerte suba que tuvo el tipo de cambio en el primer semestre) impactaron negativamente en los ingresos de los tamberos, y en gran parte es el reflejo de la problemática de liquidez y pérdida de rentabilidad que viene denunciando hace bastante el sector primario.

El precio medio en dólares por litro de leche del período enero – junio promedio U$S 0,30 por litro, frente a los U$S 0,34 el año pasado. A su vez, la remisión cerró el semestre con una contracción del 8%.

La facturación bruta del primer tramo de 2019 de los tamberos también quedó por debajo de los U$S 286 millones de 2017, aunque fue superior al piso de los U$S 196 millones del primer semestre de 2016.

Por su parte, el directorio de Conaprole resolvió mantener los parámetros que fijó para la liquidación de junio para la de julio que cerrará la próxima semana. Es decir, la prima especial por kilo de sólidos que se encontraba en $ 3.50 pasa a $ 8 por kilo de sólidos, lo que tiene un impacto aproximado de U$S 0,30 por litro.

El precio promedio que pagará la cooperativa pagará para julio saldará una vez que estén cerrados los niveles de grasa y proteína para este mes, pero será muy similar al que se pagó en junio que rondó los $ 10,70 por litro, con 3,92% de grasa y 3,44 de proteína.

También se está a la espera que en las próximas horas el Poder Ejecutivo publique el decreto que habilita la suba de la leche tarifada.

Brasil

La Ministra de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento, Tereza Cristina prevé que los primeros productos lácteos de su país, deberán a comenzar a embarcarse a China en el mes de agosto, según el portal MilkPoint.

El gobierno chino habilitó 24 establecimientos brasileños para exportar leche en polvo, quesos, manteca y leche condensada.

La ministra destacó que los chinos aprecian lácteos de otros países “y la apertura de este mercado será una oportunidad de recuperación de la industria de su país, que enfrenta una queda de hasta U$S 0,30 en el precio de la leche, y también la concurrencia de productos argentinos y uruguayos”, finalizó diciendo.